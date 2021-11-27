«К войне за Украину Вашингтон не готов. Она ему не нужна»

В США заявляют, что Россия готовится решить проблему конфликта в Донбассе военным путем, «перекроив карту Европы». В Кремле это обвинение категорически отвергли. «Газета.Ru» разбиралась, в каком случае и на каких условиях США и Европа готовы поддерживать Украину.

Javelin и Stinger для Киева

Белый дом не исключает вероятности отправки военных советников и вооружения на Украину в связи с «наращиванием Россией сил вблизи украинской границы», сообщил телеканал CNN со ссылкой на «компетентных собеседников», близких к Пентагону. По сведениям канала, помощь может включать отправку в страну противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. Дом Т-34. Где можно узнать историю лучшего танка XX века Важнейшим аспектом воспитания молодых россиян является сохранение исторической памяти. Но историю нужно не... 26 ноября 15:36

Javelin – оружие, производимое совместным предприятием Raytheon и Lockheed Martin Javelin, которое может стрелять с плеча и устанавливаться на гусеничные, колесные или амфибийные машины. Raytheon отвечает за блок командного пуска (CLU), электронный блок наведения ракеты, системное программное обеспечение и управление системной инженерией. Lockheed Martin отвечает за сами ракеты, проектирование и сборку.

Известно, что эти ПТРК широко использовались американкой армией в Афганистане и Ираке для выполнения боевых задач.

Более того, речь шла и об отправке на Украину переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) FIM-92 Stinger. При том, что, по данным Telegram-канала «Военный обозреватель», в республике таких ПЗРК и так «достаточно».

Кроме того, американские чиновники ведут переговоры с европейскими партнерами по вопросу разработки очередного пакета рестрикций в отношении России, если Москва решится вторгнуться на Украину, добавили собеседники канала CNN.

Представитель Белого дома Джен Псаки отказалась комментировать эти сообщения СМИ или «анонсировать что-либо».

Ранее издание США Military Times опубликовало интервью с начальником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины бригадного генерала Кирилла Буданова. Тот утверждал, что российская сторона сосредоточила вокруг границ его страны более 92000 военнослужащих и что «она готовится к нападению в конце января или начале февраля».

Такое нападение, вероятно, будет включать авиационные удары, артиллерийские и танковые атаки, за которыми последуют воздушные десанты на востоке, морские десанты в Одессе и Мариуполе и меньшее по масштабу вторжение через соседнюю Белоруссию, предположил украинский бригадный генерал.

Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что именно Киев ответственен за отказ от выполнения Минских соглашений. «Особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в Донбассе, в том числе применение запрещенных минским комплексом мер вооружений», – сообщила пресс-служба Кремля.

Авторы американского издания Foreign Affairs Майкл Киммадж и Майкл Кофман в статье под заголовком «Россия не даст Украине уйти без драки» уверены, что действия российской стороны «несут угрозу интересам США и Европы».

«Ключ к решению проблемы для Вашингтона будет заключаться в том, чтобы подготовиться к возможности того, что война может развернуться уже в 2022 году. Для этого необходимо принять упреждающие меры в кооперации с европейскими союзниками и прояснить последствия таких действий для Москвы. Действуя прямо сейчас, США могут работать со своими европейскими партнерами, чтобы поднять экономические и политические издержки военных действий для России, возможно, снизив вероятность войны», – пишет Foreign Affairs.

«Оружия не будет. Есть пример Афганистана»

Между тем сегодня США едва ли могут всерьез рассчитывать на безоговорочную поддержку со стороны ЕС. В особенности, это касается военного содействия. «Асимметричная война». Кому угрожают беспилотники Ирана Глава Минобороны Израиля Бени Ганц назвал военный потенциал Ирана «угрозой миру». Особый акцент он сделал... 26 ноября 12:28

«Европейцы поддерживают Украину, потому что считают ее жертвой России. Ей можно почти все – кроме массовых убийств мирного населения. Но особых изменений пока не происходит. Европейцы, в отличие от американцев, готовы оказать Украине только политическую поддержку, но не военную. Большой военный конфликт все же не в интересах ЕС, потому что это наверняка спровоцирует поток беженцев и неучтенного оружия в Европу. Потому европейцы все же хотят «дожать» Россию с помощью санкций и ограничений. Отправка в Донбасс военных из Швеции – скорее демонстративный жест. Ни в каких боевых действиях шведы участия не примут», – считает политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачёв.

Минобороны Швеции заявило в середине ноября о намерении отправить своих силовиков на Украину для обучения украинских коллег в рамках новой учебной миссии ЕС.

По словам Трухачева, к примеру, даже в такой стране, как Германия, которая традиционно рассматривается в ЕС как экономический лидер и ключевой союзник Вашингтона в Европе, нет единства по вопросу Украины. Так, «Зеленые» готовы на военную поддержку Киеву, но социал-демократы категорически против. «Свободные демократы» колеблются. При таком раскладе, при наличии канцлера от социал-демократов, решение о военной поддержке примут вряд ли, считает эксперт.

Что касается поставки дополнительных ПТРК и ПЗРК со стороны США украинской стороне – этот шаг не изменит стратегического баланса.

«Информация представляется вполне правдоподобной. Тем более, что ВСУ заявляло недавно даже об использовании Javelin. Впрочем, куда интереснее передача систем Stinger. США подумают еще не раз прежде, чем их передать. Другое дело, что проку от них никакого в зоне конфликта: самопровозглашенные республике не располагают ВВС. Что сбивать этими дорогостоящими ракетами? Нечего», – заметил военный эксперт, политолог Иван Коновалов.

Foreign Affairs акцентирует внимание на том, что подобное сотрудничество США и Украины даже вне рамок НАТО может восприниматься Россией как «угроза безопасности» и привести к «нападению» российских ВС на территорию республики.

«Эти утверждения несостоятельны. Напомню, что в 2008 году США насытили грузинскую армию самыми разными вооружениями, включая «Хаммеры», различные ПТРК, ПВО. Но до момента начала боевых действий Москва не принимала каких-либо ответных мер в этой связи», – прокомментировал эксперт.

При этом, по его мнению, США также отдают себе отчет в том, что «масштабных поставок быть не может», поскольку в противном случае большая часть вооружений «просто попадет в руки ополчения». Для США это крайне нежелательный сценарий, убежден Коновалов.

«К настоящей серьезной войне за Украину Вашингтон не готов. Она ему не нужна настолько, чтобы ввязываться в военную авантюру. Серьезного оружия тоже поставлять не будут. Есть пример Афганистана, когда оружие попало в итоге к противникам США. Что-то подобное может произойти и на Украине. Но при этом риторику все стороны могут бесконечно обострять», – заключил военный политолог, доцент РАНХиГС Валерий Волков.