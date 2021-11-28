«Они технически неграмотные»: в США перепутали защиту Су-35 с АФАР

Российский истребитель Су-35 оснащен не одним, а тремя радарами с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), это позволит ему обнаруживать стелс-самолеты, сообщил американский портал The Military Watch. «Газета.Ru» разбиралась, сколько радаров стоит на российском истребителе — и для чего они нужны.

В материале портала The Military Watch говорится, что дополнительные радары Су-35 обнаружили на постере выпускающего их «Рязанского приборного завода». По мнению авторов статьи, устройства в кромках крыльев являются полноценными радарами с активной фазированной антенной решеткой. Дом Т-34. Где можно узнать историю лучшего танка XX века Важнейшим аспектом воспитания молодых россиян является сохранение исторической памяти. Но историю нужно не... 26 ноября 15:36

«Эти два датчика, встроенные в переднюю кромку его крыльев, представляют собой радары с активной электронно-сканирующей решеткой. Сдвоенные радары L-диапазона Н036Б-1-01 обеспечивают увеличенное угловое покрытие и идеально подходят для отслеживания малозаметных целей и радиоэлектронной борьбы. Радары АФАР не только мощнее конструкций с пассивно сканируемой антенной решеткой, но их и гораздо труднее заглушить», – пишет The Military Watch.

При этом издание отмечает, что диапазон L простирается от 1,0 ГГц до 2,0 ГГц с длиной волн 15-30 см – это намного больше, чем у радаров диапазона X. Считается, что длинноволновые радары лучше «видят» малозаметные самолеты.

Когда США впервые развернули истребители-невидимки для боя высокой интенсивности во время операции «Буря в пустыне» в 1991 году, ключевым приоритетом в начале воздушной кампании стала нейтрализация иракских длинноволновых радаров как раз из-за угрозы самолетам-невидимкам.

«Интересно, где американцы насчитали три радара АФАР у Су-35. У него на законцовках крыльев стоят комплексы, защищающие самолет от средств авиационного поражения. Может быть, они эти комплексы приняли за радары? Вполне возможно, но это говорит об их технической неграмотности. Су-35 оснащен одним радаром многорежимной радиолокационной станции с фазированной антенной решеткой «Ирбис»,

– сказал «Газете.Ru» военный эксперт Алексей Леонков.

Леонков отметил, что из российских истребителей радар с собственно АФАР установлен на Су-57. При этом истребители Су-35 и МиГ-35 могут использовать свою фазированную решетку как в пассивном, так и в активном режиме.

«В зависимости от боевой обстановки, дальнее обнаружение целей «Ирбисом» идет в пассивном режиме, чтобы не демонстрировать самолет для обнаружения средствами наземных и других средств радиотехнической разведки. Активная фаза начинается, когда самолет заметил цель и поймал ее – происходит захват цели, наведение авиационного вооружения, передача ему информации и осуществляется поражение объекта», – пояснил эксперт.

Пассивная фазированная антенная решетка работает за счет микроминиатюрных приемо-передатчиков, которые собираются в матрицу. Сканирование объекта происходит лучом радара, формируется луч не механическим способом, вследствие перемещения антенны радара, а электронным. «Асимметричная война». Кому угрожают беспилотники Ирана Глава Минобороны Израиля Бени Ганц назвал военный потенциал Ирана «угрозой миру». Особый акцент он сделал... 26 ноября 12:28

«Активный радар отличается тем, что излучателем является каждый элемент активной решетки. В пассивном же – излучатель один, но приемники представляют собой решетку, что позволяет увеличить эффективность обработки сигнала», – рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета при Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский.

Он также отметил, что на Су-35 установлен один радар с фазированной антенной решеткой, но у него могут быть несколько антенн.

«В носовой части стоит антенна с пассивной фазированной решеткой, но антенны этого же радара могут быть размещены в предкрылке на крыле, на боковых поверхностях фюзеляжа. Такие дополнительные антенны используются для системы предупреждения о целях, которые находятся не в лобовой плоскости. У истребителя Су-57 стоит АФАР — и антенны распределены по всей поверхности самолета, они обеспечивают круговой обзор. Но общий радар тоже один, система обработки информации для радара тоже одна», – сказал Мураховский.

Технология АФАР отличается ценой. По данным западных СМИ, для радара истребителя требуется от 1000 до 1800 модулей, и стоимость AФАР становится неприемлемой, если модули стоят больше, чем $100 каждый. При этом ранние модули стоили приблизительно $2 тыс., что не допускало массового использования AФАР.

Леонков отметил, что даже у США не на всех новых самолетах стоят радары с активной фазированной антенной решеткой.

«На истребителях F-22 и F -35 они являются не основными, так как работают по целям благодаря командной линии – их наводят на цель и они, чтобы не демонстрировать себя, используют эту информацию. Оптико-электронная система для наведения есть у F -35, по электронике он снабжен лучше, чем F-22», – заключает Леонков.