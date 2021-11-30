«Россия не способна проводить десантные операции»

По мнению польских военных экспертов, у России сегодня не хватает военно-транспортных самолетов, чтобы удовлетворить все потребности Воздушно-десантных войск при проведении «десантных операций». Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, насколько справедливы такие утверждения.

В специализированном польском оружейном издании Defence24 считают, что у России сегодня «не более сотни» военно-транспортных самолетов. Речь идет о моделях Ил-76МД и Ил-76МД-90А, 10 Ан-124, Ан-22, Ан-26 и Ан-72.

«Этот аспект не позволяет российской стороне использовать мощь ВДВ в полной мере, поскольку имеющегося количества машин не хватит, чтобы высадить даже одну дивизию. Возможна переброска лишь 1200 военнослужащих и 75 единиц техники», – считают эксперты Defence24.

Дефицит самолетов они называют «самым слабым местом» ВДВ России и делают вывод: «Россия сегодня не способна проводить десантные операции».

«Время парашютистов прошло»

Воздушно-десантных операций за всю историю десантных войск разных государств было проведено не так уж и много. Еще меньше среди них – успешных. «Кошмар для Вашингтона — Россия в Донбассе и Китай на Тайване» Белый дом прорабатывает три сценария «давления на Москву» по украинской проблеме, сообщила... 29 ноября 21:16

В период с 20 мая по 1 июня 1941 года Германией была проведена Критская воздушно-десантная операция (кодовое наименование «Меркурий») с целью захвата этого стратегически важного острова в восточной части Средиземного моря. Немецкие десантники смогли выполнить поставленные перед ними задачи, но понесли столь тяжелые потери в людях и технике, что в беседе с генерал-лейтенантом Куртом Штудентом, руководившим операцией, Адольф Гитлер заявил, что «время парашютистов прошло».

В период с 18 января по 28 февраля 1942 года Красной Армией была проведена Вяземская воздушно-десантная операция по высадке десанта в тыл немецких войск в ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции. В целом ее расценивают как не достигшую поставленных целей.

Воздушно-десантная операция американцев в Нормандии 6 июня 1944 года также сопровождалась огромными потерями. Основная проблема в ходе выброски парашютистов заключалась в чрезмерном рассеянии десантников. Потери американцев – от трети до половины от общего числа десантников.

Одна из крупнейших за всю историю высадка воздушного англо-американского десанта в Голландии в период с 17 по 25 сентября 1944 года (так называемая Арнемская воздушно-десантная операция) в целом тоже закончилась неудачей. Основная стратегическая цель операции – открытие пути для вторжения в Германию через северо-запад страны – так и не была достигнута. Надо отметить, что в ходе Арнемской операции впервые парашютным способом выбрасывалась целая воздушно-десантная армия.

Воздушно-десантные войска ВС СССР в послевоенное время провели две успешные воздушно-десантные операции. Одна из них была осуществлена 21 августа 1968 года в ходе операции «Дунай» с целью захвата столицы Чехословакии – города Прага. В тот период времени посадочным способом были высажены подразделения и части сразу двух воздушно-десантных дивизий – 7-й и 103-й вдд.

В декабре 1979 года была проведена воздушно-десантная операция по доставке частей 103-й воздушно-десантной дивизии из Витебска и 345-го отдельного парашютно-десантного полка из Ферганы на афганские аэродромы Баграм и Кабул. Она также проводилась посадочным способом. Надо заметить, и это весьма существенно, что и в 1968, и в 1979 году какого-либо сопротивления высадке войск оказано не было.

Вот, собственно говоря, и весь итог за последние 80 лет.

Цели проводить «десантные операции» нет

На момент распада СССР Военно-транспортная авиация ВВС ВС СССР в целом (с учетом отдельных военно-транспортных авиационных полков) имела примерно семь военно-транспортных авиационных дивизий (втад) в составе 20 военно-транспортных авиационных полков (втап). Советская ВТА располагала около 600 самолетами. МиГ-31 модернизируют, как F-15. Так его научат стрелять «Кинжалами» В России проходят испытания истребителя МиГ-31БМ с электродистанционной системой управления вместо... 29 ноября 18:31

Для выброски парашютным способом воздушно-десантной дивизии в полном составе надо как минимум 350 самолетов класса Ил-76.

Но такой задачи и современная Россия, и поздний СССР – а равно и весь остальной мир – просто не ставили. Цели «проводить масштабные десантные операции» у военных сегодня нет. Упор делается отработку выброски парашютно-десантных батальонов, максимум – воздушно-десантных бригад. Делается это в рамках отработки других операций и для содействия другим силам.

При этом чаще десант осуществляется не с помощью военно-транспортных самолетов, а с помощью транспортных вертолетов. Благо, вертолетов в России достаточно.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Газеты.Ru».

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).

