«В Польше и Румынии размещаются пусковые установки»

Россия модернизирует вооружение своей армии и создает гиперзвуковое оружие в ответ на приближение оборонных сил НАТО к границам страны, заявил российский президент Владимир Путин. Он напомнил, что уже со следующего года на вооружение ВС РФ поступит новая гиперзвуковая ракета, время подлета которой составит пять минут.

Разработка нового гиперзвукового оружия — это вынужденный ответ России на действия западных государств, которые создают угрозу для страны. Об этом сказал президент России Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!».

По словам Путина, несмотря на «почти идиллические» отношения России и Запада в 1990-е годы, НАТО все равно подвела свою военную инфраструктуру к границам России.

«Дело дошло до того, что в Польше и Румынии теперь размещаются системы противоракетной обороны. А пусковые установки, которые там стоят — МК-41, на них могут быть поставлены и «Томагавки» — ударные системы. Но это же создает для нас угрозы», — сказал глава государства.

Поэтому российская сторона была «вынуждена» модернизировать свое вооружение. Путин выразил надежду на то, что западные страны не будут нарушать так называемые красные линии, которыми может стать переброска ударных комплексов на территорию Украины.

«А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. А мы можем это сделать уже сейчас», — добавил глава государства.

Вместе с тем Путин надеется, что до создания угроз «не дойдет». «Надеюсь, что чувство здравого смысла, ответственности и за свои страны, и за мировое сообщество будет преобладать», — сказал он.

Говоря о новом российском гиперзвуковом оружии, Путин отметил, что со следующего года на вооружение ВС РФ поступит «новая ракета морского базирования, гиперзвуковая — 9 махов». «Мы сейчас испытали, и успешно. Подлетное время будет до тех, кто отдает приказы, тоже пять минут», — отметил глава государства.

В начале ноября Путин анонсировал поступление на вооружение ВМФ гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». «В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей», — отметил он.

Президент России считает, что важно развивать технологии, которые необходимы для создания новых гиперзвуковых систем вооружения и других типов оружия, чтобы «укреплять безопасность нашей страны».

В середине сентября вице-премьер России Юрий Борисов предупредил, что страна намерена и дальше сохранять лидирующие позиции в сфере гиперзвуковых систем.

Он обратил внимание, что Россия «долгие годы старалась быть вровень или догонять ведущие оружейные разработки западных стран», особенно, что касается «создания гиперзвукового оружия, оружия на новых физических принципах». «Сейчас мы имеем серьезное преимущество в этом плане перед ведущими западными странами, будем стараться сохранять это преимущество», — заявил политик.

Позиция России по действиям НАТО

Россия считает, что НАТО целенаправленно «проверяет на прочность», отправляя к границам страны военные корабли и самолеты. «При этом наши ответные меры адекватны, соразмерны и сдержанны», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Подчеркивается, что российские власти реагируют только в целях обороны страны. «Практически каждую неделю наши средства объективного контроля фиксируют более 50 самолетов-разведчиков и беспилотников, курсирующих вдоль наших границ», — добавили в министерстве.

Что касается обвинений Запада в «наращивании военного присутствия на Украине», дипломаты обратили внимание, что Крым является частью России. Соответственно вооружение находится там на законных основаниях.

«Кроме того, исторически в Крыму размещался не только Черноморский флот, но и части морской пехоты, береговой обороны, другие сухопутные компоненты, а также авиация», — подчеркивает МИД России.

При этом на Смоленской площади добавили, что НАТО сосредотачивает свое вооружение на восточном фланге.

«Бесконтрольное расширение альянса и поглощение все новых территорий сопровождается размещением там военной инфраструктуры, которая используется для силового подкрепления конфронтационной риторики НАТО. <...> Расширение альянса усиливает напряженность. НАТО обвиняет Россию в военной активности в зонах соприкосновения. Но такие зоны появились именно в результате расширения НАТО», — отмечается в сообщении.

Позиция НАТО по действиям России

Североатлантический альянс придерживается другой позиции. Так, президент Латвии Эгилс Левитс недавно заявил, что Россия давит на Украину, сосредотачивая у ее границ свои войска.

«НАТО солидарна с Украиной и осуждает такого рода давление на Украину», — подчеркнул он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной раз напоминал России о «серьезных последствиях» в случае, если Россия «возобновит агрессивные действия».

Страны альянса считают Россию угрозой своему миропорядку. И используют вероятные «агрессивные действия» как причину для продвижения своего вооружения к границам России.