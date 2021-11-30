Китай может продать советский авианосец. Среди возможных покупателей — Россия и Индия

Пекин рассматривает возможность предложить Москве купить авианосец «Ляонин» после его вывода из состава китайского флота для модернизации. Еще одним потенциальным покупателем может стать Индия. Ранее «Ляонин» носил имя «Рига», его строили в СССР. «Газета.Ru» разбиралась, с какими сложностями может быть связано приобретение корабля и нужен ли он России.

Как сообщает английская газета для экспатриантов и посольств Beijing Today, редакция которой находится в Пекине, Китай в последние годы уделяет много внимания развитию своего ВМФ, который пополняется новыми кораблями. И в этой связи возникает вопрос, что делать со старыми кораблями, в том числе авианосцем «Ляонин». «Россия не способна проводить десантные операции» По мнению польских военных экспертов, у России сегодня не хватает военно-транспортных самолетов... 30 ноября 14:10

«На сегодняшний день «Ляонин» является важным активом китайского флота, но рано или поздно он будет отправлен в отставку. Россия может решиться на покупку китайского авианосца. По характеристикам «Ляонин» подойдет и для индийских военно-морских сил», – пишет издание.

«Вероятно, Россия могла бы модернизировать «Ляонин» и перепродать его другим странам, российский судостроительный комплекс может на этом заработать.

Но России нужны свои авианосцы, новые с нуля, обязательно соответствующие современным требованиям. Мы говорим об океане: на фрегатах и корветах там делать нечего, надо иметь группировки, а группировки нужно строить вокруг авианосцев, потому что господство в воздухе – основа маневрирования и выполнения задач в океане», – сказал «Газете.Ru» бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов.

Авианосец «Ляонин» был заложен на верфи Черноморского судостроительного завода в середине 1980-х годов под названием «Рига». Он моложе российского тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», но построен по тому же проекту с минимальными изменениями.

В 1990-е годы авианосец переименовали в «Варяг», предполагалось, что он должен быть сдан флоту в 1993-1994 годах, но этого не произошло.

После распада СССР он остался на Украине, в 1998 году его продали Китаю и достроили именно как авианосец.

Сейчас в составе ВМФ России один тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который с 2018 года находится на ремонте и в 2022 году должен вернуться в строй. В составе ВМФ Китая – авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун», у Индии – авианосцы «Викрант» и «Викрамадитья».

Негде базировать, не с чем применять

«Можно предполагать, что механизмы «Ляонина» находятся в лучшем состоянии, чем «Адмирала Кузнецова», так же как на китайских эсминцах проекта 965, у которых аналогичные энергоустановки. Китайские эсминцы этого проекта участвуют в учениях, прошли модернизацию, в то время как одноклассники советско-российской постройки уже давно в основном списаны.

России было бы неплохо получить второй авианосец в пару к «Адмиралу Кузнецову. Но для этого сам «Кузнецов» должен быть в хорошем состоянии – неизвестно, каким он вернется из ремонта, какие у него будут возможности», – рассказал «Газете.Ru» научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник. «Кошмар для Вашингтона — Россия в Донбассе и Китай на Тайване» Белый дом прорабатывает три сценария «давления на Москву» по украинской проблеме, сообщила... 29 ноября 21:16

Эксперт отметил, что один из основных вопросов в случае приобретения авианосца – место его базирования.

«Если приобретенный авианосец базировать на Северном флоте, то должно быть серьезное расширение возможностей базирования в Североморске, пока этого не наблюдается. Есть расширение ремонтных возможностей – строится док в Мурманске, через год-два он, вероятно, будет готов, но новая инфраструктура базирования тоже нужна. На Тихом океане сейчас вовсе отсутствует возможность держать авианесущий корабль, хотя там он был бы России нужен», – подчеркнул Крамник.

По его словам, продажа и покупка авианосца – дело не мгновенное, с учетом необходимых переделок корабля это займет несколько лет, за это время может многое произойти.

Эксперт добавил, что вопрос приобретения Россией китайских кораблей действительно рассматривается, но речь идет не об авианосце, а фрегатах и эсминцах.

«Не факт, что это будет реализовано, но возможность приобретения кораблей у Китая рассматривается в связи с тем, что в России достаточно медленные темпы строительства боевых кораблей. Но для подобной сделки нужно серьезное изменение отношений Китая и России в сторону более плотного союзничества»,

– обратил внимание Крамник.

Покупка авианосца сопряжена с необходимостью оснащения его авиатехникой, а современного палубного самолета в России нет, продолжил он.

«Миг-29К, который сейчас есть, нельзя назвать современным, это модернизация платформы сорокалетней давности МиГ-29, вкладываться в него с перспективой на несколько десятков лет службы смысла нет. Су-33 очень старый, и возобновлять его серийное производство не планируется. О разработке перспективного палубного самолета было много слухов, но реального подтверждения нет. Если Россия будет приобретать китайский авианосец, то его придется брать и с самолетами. Готова ли Россия на это – большой вопрос», – подытожил Крамник.

Третий не лишний

В Индии по поводу необходимости третьего авианосца идут большие дискуссии. Сейчас в стране происходит пересмотр оборонного бюджета, в приоритете – строительство флота с упором на подлодки. МиГ-31 модернизируют, как F-15. Так его научат стрелять «Кинжалами» В России проходят испытания истребителя МиГ-31БМ с электродистанционной системой управления вместо... 29 ноября 18:31

«У Индии есть планы по строительству еще одного авианосца. Но его строительство откладывается на десятилетия: сначала думали начать строительство в начале 2010-х годов, отложили на 2020-е годы, теперь думают отодвинуть на 2030-е годы. Не факт, что вообще будут строить», — отметил Крамник.

«Если Китай действительно передаст «Ляонин» Индии, это будет совершенно фантастическая история и удивительный прецедент. Напрямую они этого не сделают, потому что индийский флот строится с расчетом на противодействие китайскому», – пояснил «Газете.Ru» кандидат исторических наук, руководитель группы «Южная Азия и регион Индийского океана», сотрудник Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

Он подчеркнул, что возможность продажи или передачи «Ляонина» под большим вопросом.

«Третий авианосец нужен Индии, если его подарят сейчас, индийцы с большой вероятностью его примут с благодарностью, через 10 лет это будет не так актуально. В ближайшие 10 лет индийцы планируют довести флот до 170 боевых вымпелов и развить свою кораблестроительную промышленность», – резюмировал Куприянов.