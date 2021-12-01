«Бастион» для «Циркона». Куда приземлят гиперзвуковую ракету

Гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон» планируется использовать с надводных и подводных носителей. В компании «НПО машиностроения», разработавшей ракету, также обговаривали и наземный вариант эксплуатации. Источник «Газеты.Ru» в оборонно-промышленном комплексе рассказал, что для этого может быть использован доработанный комплекс «Бастион», который сейчас оснащен противокорабельной ракетой П-800 «Оникс».

Стрельбы российскими гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон» успешно прошли уровень государственных испытаний, что свидетельствует об их полной готовности для поступления на вооружение армии России. Минобороны РФ заключило контракт на приобретение таких ракет, а сейчас стало известно, что «НПО машиностроения», расположенное в подмосковном городе Реутов, приступило к серийному производству ракет 3М22 «Циркон» для ВМФ России. Украина собирает войска в Донбассе. На что они способны В зоне конфликта в Донбассе уже сосредоточена половина всего состава Вооруженных сил Украины (ВСУ)... 01 декабря 14:44

«Принцип проведения испытаний военной техники стандартен для всех типов и видов вооружений, в том числе и ракетного. Разработчик вначале проводит самостоятельные испытания модели изделия, потом эту «сырую» еще по сути «болванку» предлагают «покупателю» – роду войск, которыми могут выступать Сухопутные войска, ВМФ, ВКС, РВСН. В случае принятия решения натурные испытания переходят уже в практическую плоскость, они становятся межвидовыми», – рассказал «Газете.Ru» генерал-лейтенант в отставке Александр Горьков, в прошлом начальник Зенитных ракетных войск ВВС.

В случае с «Цирконом» следует отметить, что вначале эту ракету запускали с береговой, потом с морской платформы, а потом уже на полигоне ВМФ в Баренцевом море – с борта боевого корабля.

Гиперзвуковой «Циркон» прошел успешные испытания, финальная часть которых пришлась на надводный носитель, в роли которого выступил фрегат Северного флота «Адмирал Горшков». Последние пуски прошли на днях в водах Белого моря, где ракета с заданными характеристиками по скорости и дальности успешно поразила мишенную платформу.

Ракету «Циркон» помимо надводных кораблей, в первую очередь фрегатов проекта 22350М, типа «Адмирал Горшков», планировалось поставить на атомные подводные лодки проекта 835М «Ясень-М». С подлодки «Северодвинск» в октябре были произведены пуски «Цирконами» в Баренцевом море: как из надводного, так и подводного положения.

Помимо надводных носителей эта ракета может быть установлена на береговые носители. Об это изначально говорили в «НПО машиностроения», но без подробностей. Китай может продать советский авианосец. Среди возможных покупателей — Россия и Индия Пекин рассматривает возможность предложить Москве купить авианосец «Ляонин» после его вывода из состава... 01 декабря 15:20

Это может произойти, по данным источника «Газеты.Ru» в оборонно-промышленном комплексе России, по аналогии со сверхзвуковой противокорабельной ракетой П-800 «Оникс», известной в экспортном исполнении как «Яхонт». Она используется на надводных и подводных кораблях, а еще входит в комплекс береговой системы «Бастион».

«Комплекс «Бастион» как раз и доработают для использования «Циркона», соответствующий проект уже есть», – рассказал собеседник «Газеты.Ru».

Комплекс «Бастион», по классификации НАТО SSC-5 Stooge («Марионетка»), предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Был принят на вооружение в 2010 году. В 2016 году использовался в ходе нанесения ударов по объектам террористов в Сирии. При этом это были не корабли, а цели, расположенные на суше. Минобороны России опубликовало соответствующую видеозапись на портале YouTube.

Дальность поражения «Оникса» при доработке составляет 800 километров, такими же возможностями по дальности располагает и «Циркон», только он многократно быстрее, что практически исключает возможность сбить эту ракету средствами противоракетной обороны (ПРО).

«Циркон» – противокорабельная ракета, ее боевая часть не превышает 300-400 килограмм, которые из-за своей гиперзвуковой скорости и динамического удара способны вывести из строя любой боевой корабль, вплоть до авианосца. В наземном варианте такая ракета будет особенно эффективна при защите морских побережий, как в Черном, так и в Балтийском морях.

Как и в случае с «Ониксом» в 2016 году, ее можно использовать и для поражения наземных целей.

«Это можно назвать приземлением «Цирконов». В хорошем смысле этого слова.

Минобороны изначально рассчитывало на использование этих ракет в различном компоненте – морском, авиационном, сухопутном. Главком Сухопутных войск ВС РФ генерал-полковник Олек Салюков в одном из последних интервью, хотя и не произнося слова «Циркон», отмечал важность программы неядерного сдерживания с использованием гиперзвуковых управляемых ракет», – считает член экспертного совета при Военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.