Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Польша настаивает на антимонопольном разбирательстве против... 11:46
Вышел тизер эпизода «Южного парка», где повзрослевшие... 11:45
Жительницы Омска в прямом эфире напоили младенца пивом «для... 11:45
Украина представит обновленный проект перемирия в Донбассе 11:44
В Бундестаге сочли невыгодными санкции против Белоруссии 11:40
Названы самые востребованные профессии в России 11:40
Россия заняла 14-е место в мировом рейтинге изменения цен... 11:39
Боец Василевский о Моргенштерне: неплохой парень, но его конченый... 11:37
Более половины россиян рассчитывают на повышение зарплаты... 11:29
На Камчатке самолет при взлете врезался в сугроб 11:26
Армия

Почему продажи российского оружия снижаются третий год подряд

SIPRI: российские компании сократили продажи вооружений до $26,4 млрд

Слушать
Остановить
close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
Ключевым событием в российской оружейной промышленности стала диверсификация продуктовых линеек, считают эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира. Падение продаж совпало с окончанием в России госпрограммы вооружений на 2011-2020 годы и задержкой сроков поставки из-за пандемии, отмечает SIPRI. Подробнее о показателях российских компаний и их позициях в мировом рейтинге — в материале «Газеты.Ru».

Продажи российского оружия снижаются третий год подряд, говорится в опубликованном 6 декабря отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Из материалов следует, что общий объем продаж вооружений девяти российских компаний, вошедших в топ-100 в мире, снизился с $28,2 млрд в 2019 году до $26,4 млрд в 2020-м (на 6,5%).

«Это является продолжением тенденции к снижению, наблюдаемой с 2017 года, когда продажи оружия российскими компаниями достигли пика. На долю российских фирм приходилось 5% от общего объема продаж оружия в топ-100», — говорится в публикации.

Падение продаж совпало с окончанием госпрограммы вооружений на 2011-2020 годы и задержкой сроков поставки из-за пандемии коронавируса, отмечает SIPRI. Институт уточнил, что продажи вооружений «Алмаз-Антей» и Объединенной судостроительной корпорации снизились на 31% и 11% соответственно. В то же время Объединенная авиастроительная корпорация увеличила продажи вооружений на 16%.

Еще одним ключевым событием в российской оружейной промышленности стала диверсификация продуктовых линеек, сообщили в Стокгольме.

«Российские компании реализуют госполитику по увеличению своей доли продаж в гражданском секторе до 30% от общего объема продаж к 2025 году и до 50% к 2030 году», — говорится в отчете SIPRI.

В ноябре 2021 года сообщалось, что Россия направила в Индию первую партию ракетных комплексов С-400. По словам директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, передача вооружения проходит по графику.

Договоренности о поставках С-400 были достигнуты еще в 2018 году — речь шла о пяти полковых комплектах, стоимость которых составила $5,43 млрд. Шугаев ранее заявлял, что Россия рассматривает возможность поставки ЗРК С-500 Индии, Китаю и другим странам-партнерам.

Как идут продажи

В целом продажи оружия 100 крупнейших оружейных компаний в 2020 году оказались на 17% выше, чем в 2015-м (первый год, когда SIPRI включил данные о китайских фирмах). Таким образом, шестой год подряд в институте фиксируют рост продаж оружия.

«Продажи оружия выросли, несмотря на то, что мировая экономика сократилась на 3,1% в течение первого года пандемии. Промышленные гиганты в значительной степени были защищены устойчивым государственным спросом на товары и услуги военного назначения», — отметила Александра Маркштейнер, исследователь программы SIPRI по военным расходам и производству оружия.

«В большинстве стран мира военные расходы росли, и некоторые правительства даже ускорили выплаты в вооруженную промышленность, чтобы смягчить воздействие кризиса COVID-19», — добавила она.

Тем не менее работа на военном рынке не гарантировала иммунитет к последствиям пандемии, говорится в публикации. Французский производитель оружия Thales, например, объяснил падение продаж оружия на 5,8% сбоями, вызванными изоляцией весной 2020 года. Некоторые компании также сообщили о сбоях в цепочке поставок и задержках поставок.

Кто возглавил рейтинг

Компании из США продолжают доминировать в рейтинге — в этой стране зарегистрировано наибольшее число фирм, вошедших в мировой топ-100.

Продажи оружия 41 американской компании, по данным SIPRI, составили $285 млрд (54% от общего объема сделок в мире), что на 1,9% больше, чем в 2019 году. С 2018 года топ-5 рейтинга неизменно составляют компании из США.

«Военная промышленность США переживает волну слияний и поглощений. Чтобы расширить свой продуктовый портфель и таким образом получить конкурентное преимущество при заключении контрактов, многие крупные американские оружейные компании предпочитают объединяться или приобретать перспективные предприятия. Эта тенденция особенно ярко проявляется в космическом секторе», — отметила Маркштейнер.

Китайские фирмы занимают вторую по величине долю в топ-100 продаж оружия (13%) — объем их продаж в совокупности достиг $66,8 млрд, что на 1,5% больше, чем в 2019 году. «В последние годы китайские оружейные компании извлекли выгоду из программ военной модернизации страны и сосредоточили свое внимание на военно-гражданском слиянии. Они стали одними из самых передовых производителей военных технологий в мире», — отметил старший научный сотрудник SIPRI Нан Тянь.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+