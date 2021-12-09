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Армия

«Бессмертный» Су-25СМ3. «Грачи» прилетели — душманам пора сушить ласты»

Как увеличился боевой потенциал у новой версии штурмовика Су-25

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Сергей Мальгавко/ТАСС
Штурмовик Су-25СМ3 – глубокая модификация самолета на базе Су-25. Он оснащен системой навигации ГЛОНАСС, комплексом СОЛТ-25 и системой радиоэлектронной борьбы «Витебск-25». Почему этот штурмовик считают «неубиваемым» и даже «бессмертным» – в авторской колонке военного журналиста Виктора Сокирко специально для «Газеты.Ru».

Штурмовики Су-25 (по классификации НАТО Frog foot – Лягушачья лапка) боевое крещение и прозвище «Грач» получили во время войны в Афганистане. Это уникальная боевая машина, бронированный дозвуковой самолет (максимальная скорость 950 км/ч), который эксплуатируется с 1981 года.

«Грач» способен наносить комбинированные удары как неуправляемыми ракетами (НУР), так и управляемыми, имеет мощное пушечное вооружение. Помимо этого, может использоваться как бомбардировщик несущий высокоточные бомбы. Основное его предназначение – поддержка наземного наступления с воздуха, когда Су-25 буквально «утюжит» позиции противника всеми видами вооружений.

Необычайная живучесть Су-25 была отмечена именно в Афганистане, где эти штурмовики сначала проходили испытания в боевых условиях, а затем их численность была увеличена до полного авиационного полка. «Грачи» стали самыми известными и популярными самолетами той войны. Порой они возвращались на аэродром базирования с более чем ста пробоинами – по сравнению с другими самолетами Су-25 выдерживал в 4-6 раз больше прямых попаданий. Летчики называли самолет «неубиваемым» и «бессмертным».

«В Афганистане фраза «Грачи прилетели» никак не ассоциировалась с известной картиной Саврасова. Прозванные «грачами» штурмовики Су-25 были вездесущи и появлялись в небе в особо критичных ситуациях складывающихся для советских войск при проведении боевых операций в горах или пустыне.

При относительно невысокой скорости полета, этот штурмовик позволял летчикам наносить очень точные удары. При мощном артиллерийском, бомбовом и ракетном вооружении это была настоящая летающая крепость, обеспечивающая поддержку с воздуха огнем. Была примета такая: «Грачи» прилетели – все, душманам пора сушить ласты», – рассказал «Газете.Ru» экс-сенатор, председатель правления Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Совершенствование штурмовика продолжалось постоянно. Помимо создания разного рода модификаций и принципиально нового варианта самолета на его базе в виде Су-39, конструкторская мысль довела Су-25 до уровня Су-25СМ, а потом и Су-25СМ3, который назвали «Суперграч».

Внешне, «Грача» от «Суперграча» отличить невозможно, хотя бы по той причине, что Су-25СМ3 — модифицированная версия предшественника. При этом летает дольше и дальше. На воздушных машинах установлен цифровой дисплей, на котором отображается наземная и воздушная обстановка, установлена новая система управления огнем и спутниковая навигация ГЛОНАСС.

Штурмовик способен поражать наземные цели со значительного расстояния, не входя в визуальный контакт с целью, а лишь по координатам. Еще одно главное отличие Су-25СМ3 от предшественников – наличие нового прицельно-навигационного комплекса СОЛТ-25 (система оптическая, лазерная, тепловизионная), позволяющая обнаруживать и отслеживать наземные, надводные и воздушные цели в любых климатических условиях и в любое время суток.

Кроме того, Су-25СМ3 оснащен установкой радиоэлектронной борьбы «Витебск-25», разработанной Самарским научно-исследовательским институтом «Экран». Установка включает в себя систему радиолокационного оповещения, ультрафиолетовые пеленгаторы пуска ракет, а также мощную систему по установке помех.

Совсем недавно подразделения Южного военного округа провели в Краснодарском крае тренировку по уничтожению аэродрома условного противника с применением именно штурмовиков Су-25СМ3. Было задействовано более 10 таких самолетов, которые в сложных погодных условиях, на предельно малых высотах, с использованием ракетного и артиллерийского вооружения, буквально «стерли» учебную цель-аэродром с лица земли.

Можно отметить, что наибольшая концентрация «Грачей» в составе ВКС России отмечается как раз в ЮВО. В авиационные подразделения этого военного округа в первую очередь стали поступать и модернизированные Су-25СМ3. Начиная с 2019 года сюда было поставлено более 20 «Суперграчей». В целом же Минобороны РФ планирует довести до уровня СМ3 весь парк штурмовиков Су-25.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Газеты.Ru».

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