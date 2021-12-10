«Он уже почти вернулся»: «Донбасс» не стал прорываться через Керченский пролив

Украинский военный корабль «Донбасс» развернулся и не стал пытаться прорваться через Керченский пролив. В пресс-службе Операции объединенных сил заявили, что корабль выполнял задачи в территориальных водах Украины и не входил в «чувствительные зоны». Одновременно с движением «Донбасса» проходили переговоры президентов США и Украины, и корабль лег на обратный курс в точь по их завершении.

Корабль управления «Донбасс» ВМС Украины развернулся и лег на обратный курс от Керченского пролива. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ сообщает «Интерфакс».

«Действия экипажа украинского корабля расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания», — отметили в российской спецслужбе.

Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины в свою очередь заявил, что «Донбасс» не заходил в «чувствительные зоны», ничего не нарушал и действовал в украинских территориальных водах. Сейчас он должен был вернуться на базу.

Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Азовское море является акваторией совместного пользования РФ и Украины.

«Это поисково-спасательное судно наше, без вооружения… Угрозы для нашего корабля, экипажа нет. Он уже почти вернулся в порт. Никаких инцидентов не произошло», — сказал глава минобороны Украины.

В разговоре с «РБК-Украина» Резников также заявил, что российская сторона создает «информационные вбросы».

«Очередные информационные вбросы со стороны России. Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна — судна без оружия, в то время, когда корабли ФСБ постоянно находятся на расстоянии 2 км от Мариуполя и Бердянска. Российские корабли вооружены пушками 30 мм», — сказал украинский министр.

При чем тут Байден

«Донбасс» начал движение к Керченскому проливу как раз во время переговоров украинского и американского президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Как сообщает РИА «Новости», после объявления офиса президента Украины о завершении переговоров корабль лег на обратный курс. Киев заявил, что переговоры с Вашингтоном были продуктивными, обсуждались в первую очередь военные вопросы.

Среди них — во-первых, решение о вступлении Украины в НАТО. Оно зависит сугубо от решения украинцев и членов альянса, сказал Байден. Во-вторых, в силе остаются планы Соединенных Штатов о предоставлении Украине помощи.

Зеленский в свою очередь отметил, что Украина «не собирается ни на кого нападать». При этом идею заморозки конфликта в Донбассе Киев не поддерживает, но готов выполнять обязательства о полном прекращении огня, отметил украинский президент.

Белый дом выпустил весьма короткий отчет о разговоре Байдена и Зеленского. Его текст в переводе на русский опубликовало издание «Страна.UA».

«Президент Байден <…> ясно дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае дальнейшего военного вмешательства. Он подтвердил непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры привержены принципу «никаких решений или обсуждений Украины без Украины»», — говорится в тексте заявления.

Реакция в Крыму

Председатель комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Киев играет с огнем.

«Посягательство на целостность границ Российской Федерации может плачевно закончиться для безумных политиков, засевших в Киеве», — сказал политик.

Он добавил, что у России хватит сил и средств, чтобы пресечь провокации у границ. «Режим президента Украины Владимира Зеленского ждет неминуемый позорный крах в попытках создать точку напряжения у своих границ», — добавил Гемпель.

Реакция в Госдуме

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предостерег Украину от повторения провокаций в Керченском проливе. Он также считает, что такие маневры не могли быть совершены без санкции украинского президента.

«В случае повторения попыток, связанных с желанием или имитацией прорыва через Керченский пролив, украинские корабли ждет незавидная участь.

Наши пограничники будут действовать строго в рамках российского законодательства. При этом вся ответственность за судьбы моряков будет полностью лежать на украинских властях, отдавших столь преступный приказ», — заявил Шеремет.

Он отметил, что украинские власти до сих пор не вынесли уроков после своей же провокации 2018 года. Депутат убежден, что в ответ на действия Киева необходимо задействовать механизм жестких санкций.

Корабль был российским

«Донбасс» был спущен на воду в 1969 году на Щецинской верфи в Польше. Первоначально корабль назывался ПМ-9 — плавучая мастерская. После раздела Черноморского флота СССР название сменили на «Краснодон», в 2001 году он получил свое нынешнее название.

Долгое время в составе ВМСУ он находился в крайне неудовлетворительном состоянии, но прошел ремонтные процедуры в 2011 году.

20 марта 2014 года на корабле был поднят флаг России, а украинский экипаж покинул борт. Однако уже в апреле «Донбасс» вернули Украине и отбуксировали в Одессу.

В сентябре 2018 года «Донбасс» прошел под аркой Крымского моста, ведомый буксиром «Корец». Это произошло с разрешения российских властей. Цель этого похода, согласно заявлению Киева — создание в Бердянске украинской военно-морской базы.

Спустя два месяца после этого в Керченском проливе произошел инцидент с тремя кораблями ВМСУ, который упомянул Шеремет. Они пытались пройти через пролив, не уведомив российскую сторону. Пограничники РФ задержали суда вместе с экипажами, украинские моряки вернулись на родину через год в рамках обмена между двумя странами.

Использование Азовского моря и Керченского пролива регулируется соответствующим договором между Россией и Украиной, вступившим в силу в 2003 году. Стороны договора «руководствуются отношениями дружбы и сотрудничества между народами России и Украины, исторически сложившимися братскими узами между ними».

«Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины», — говорится в документе.

Согласно 2-й статье договора, российские и украинские корабли пользуются в этом регионе свободой судоходства. Кроме того, в Азовское море могут проходить суда под флагами третьих государств, если они идут в российский или украинский порт. Однако после вхождения Крыма в состав России территориальные воды вокруг полуострова тоже стали российскими, но Киев это признавать отказывается.