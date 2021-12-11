«Очень короткий период». Сколько продержится армия Украины в войне против России

России потребуется не больше часа, чтобы уничтожить значительную часть украинской армии в случае возникновения полномасштабных боевых действия. Такое мнение выразил профессор, ветеран морской пехоты США Роберт Ли, констатировавший, что у Киева нет необходимого вооружения для противостояния Москве. «Газета.Ru» рассказывает о том, что эксперты говорят о шансах Украины в гипотетической войне с Россией.

Хватит на 30 минут

Нынешнего украинского вооружения, несмотря на наличие американских ПЗРК Javelin и турецких беспилотников Bayraktar, не хватит для ведения полномасштабной войны с Россией, считает американское издание The New York Times. СМИ по-прежнему настаивает, что, по данным разведки США, РФ якобы готовит наступление на Украину с привлечением 175 тыс. военнослужащих и ведущих единиц своей боевой техники.

Профессор Королевского колледжа Лондона и ветеран Корпуса морской пехоты США Роберт Ли выразил мнение, что при этом развитии событий большая часть украинской армии будет уничтожена российскими войсками в самое короткое время, поскольку у Украины нет в распоряжении серьезных систем противоракетной обороны, тогда как РФ может использовать, в частности, боеспособные подводные лодки и фрегаты в Черном море, вооруженные крылатыми ракетами, а также баллистические ракеты «Искандер-М».

«Если Россия действительно хочет использовать свое вооружение, они могут нанести огромный ущерб за очень короткий период времени и уничтожить украинскую армию на востоке очень быстро, в течение первых 30-40 минут»,

– считает генерал Ли.

Данилов и современная война

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявлял, что украинская армия способна в любой момент выдвинуться на восток и взять самопровозглашенные Донецкую и Луганскую республики. Украинский военный историк и журналист Юрий Дудкин, оценивая вероятное последующее столкновение ВС Украины с российской армией, также констатировал, что шансов у Киева не будет. Путин и Байден провели жесткие переговоры. На кону — Украина Владимир Путин и Джо Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание... 08 декабря 09:12

«Если господин Данилов представляет себе современную войну, мысля категориями 40-х годов прошлого века, то я очень четко представляю, что такое современное противостояние. Эта война будет длиться всего-навсего несколько часов или даже минут с использованием самых современных средств и при минимальном количестве потерь среди личного состава и гражданского населения, поскольку Россия обладает высокоточным оружием», – говорил Дудкин в эфире канала «НАШ».

До этого эксперт подчеркивал, что тех, кого Украина называет агрессорами, обладают оружием пятого поколения, в том числе вооружением с искусственным интеллектом.

«Столкновение армии Украины и РФ – это конец украинской государственности», – считает он.

Кризис вооружения

Президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко уверен, что у Украины фактически отсутствует авиация и ПВО, имеющаяся бронетехника «пробивается теннисным мячиком», а солдат вооружают патронами советских времен. Кроме этого, у украинской армии нет не только оружия современного спектра, но и опыта ведения боевых действий в соответствии с современными стандартами войны.

«Российской армии Украина даже не будет сопротивляться, а Львов и Днепропетровск станут соревноваться в том, кто быстрее подарит ей цветы», – утверждал он в эфире YouTube-канала «Украина.Ру».

Без Запада не справиться

Текущее положение дел понимают и командиры украинской армии, пишет NY Times, ссылаясь на слова главы Службы внешней разведки Украины Кирилла Буданова. Тот, оценивая шансы отразить гипотетическое вторжение России, обратил внимание, что это будет невозможно сделать без поддержки стран НАТО.

В первую очередь, по его предположению, российские военные нанесут авиаудары по складам с боеприпасами и окопам, из-за чего прекратится снабжение из тыла, и, в конце концов, личный состав среди украинских солдат будет обречен.

«К сожалению, Украине необходимо быть объективной на данном этапе. Недостаточно военных ресурсов для отражения полномасштабного нападения России, если оно начнется без поддержки западных сил», – заявил Буданов. «Есть апокалиптичные предположения, что Украину могут продать или сдать» США смогли убедить Евросоюз в наличии у России планов по «нападению»... 07 декабря 11:55

Эту точку зрения поддерживает и научный сотрудник лондонского аналитического центра Chatham House Матье Булеге. Он согласен, что без содействия стран Запада Украина не сможет противостоять российской армии.

«Для Украины проблема будет состоять в том, чтобы сопротивляться как можно дольше и сильнее, молиться о помощи со стороны Запада и в конечном итоге дать отпор», – цитирует эксперта Reuters.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, напомним, ранее ясно дал понять, что Украина не является полноправным членом альянса, то есть в случае войны с Россией сможет рассчитывать только на поддержку вооружением и санкциями против РФ, а не на гарантии коллективной безопасности.