«Если Россия не поставит оружие Турции — это сделают другие»

Анкара и Москва активно сотрудничают в сфере оборонной промышленности, включая вопрос создания турецкого истребителя пятого поколение TF-X. При этом Турция также продает Украине беспилотники Bayraktar, что вызывает недовольство в Кремле и Госдуме. «Газета.Ru» разбиралась, как эти контракты могут повлиять на российско-турецкое военное сотрудничество.

«В наших отношениях с Россией есть широкое поле для сотрудничества в сфере ВПК. В число таких вопросов входят некоторые, касающиеся TF-X. Национальный реактивный самолет TF-X покинет ангар уже в 2023 году. Процесс будет поэтапным и будет включать в себя разработку, обновление и локализацию определенных систем», – рассказал глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. Как «Крокодил» Ми-24 уничтожал американские F-4 «Фантом» Ми-24 «засветился» в Йемене – повстанцы-хуситы задействовали ударный вертолет при наступлении... 11 декабря 20:57

Соответствующую информацию подтвердил в ноябре агентству Sputnik глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. По его словам, стороны ведут переговоры об оказании поддержки Турции в разработке истребителя.

«Россия обладает серьезными знаниями во многих областях, в которых Турции не хватает опыта. Эти области связаны с механикой жидкости, такой как сжимаемые потоки, сверхзвуковые потоки, аэроакустика, аэротермодинамика и некоторые области механики», – подчеркнул Демир.

По информации международного доклада World Air Forces 2021, турецкие ВВС сейчас располагают 245 истребителями F-16 устаревших модификаций. К 2030 году часть из них должна быть списана, что ставит вопрос об обновлении авиапарка боевой авиации страны.

В апреле 2021 года Белый дом еще раз заявил об исключении Анкары из программы по производству многофункционального истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 Lockheed Martin. Администрация Джо Байдена не намерена пересматривать решение, которое президент Дональд Трамп принял в 2019 году на фоне закупки Турцией у России комплексов ЗРК С-400 «Триумф». В Пентагоне даже заявляли о несовместимости таких шагов Анкары с членством в НАТО.

При этом сотрудничество между Москвой и Анкарой в сфере военной промышленности происходит на фоне одновременного взаимодействия между Анкарой и Киевом, что вызывает вопросы у России.

На прошлой неделе состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. «Президент России обратил внимание на то, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений. Об этом свидетельствует провокационная активность вооружённых сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов Bayraktar. Подчёркнута необходимость того, чтобы Киев отказался от любых попыток силового воздействия на Донбасс», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля. «США запрещают ввозить в Сирию даже детское питание» Делегация Межведомственного координационного штаба России по возвращению беженцев и восстановлению мирной... 11 декабря 14:04

В Госдуме и вовсе считают продажи Bayraktar Киеву «недопустимыми».

«Не замечать действия Турции в рамках военного сотрудничества с Украиной ни в коем случае нельзя. Да, мы сотрудничаем с турецкой стороной по военно-техническим вопросам, взаимодополняющим друг друга. Вместе с тем должен отметить, что мы постоянно обращаем внимание Анкары на недопустимости снабжения ВСУ ударными беспилотниками типа Bayraktar», – рассказал «Газете.Ru» зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

По его словам, этот негативный аспект несомненно «сужает диапазон возможного российско-турецкого сотрудничества».

«Россия исповедует сугубо прагматический подход к военно-техническому сотрудничеству. Она исходит из предпосылки, что, если Москва не поставит оружие и не будет взаимодействовать в том числе с турецкими партнерами, то это сделает кто-то другой. Есть также понимание того, что, в противном случае, турки создадут это сами, просто затратят на создание своего больше времени», – в свою очередь пояснил директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов.



По его словам, Россия при этом, соответственно, просто не заработает денег

«Как бы Анкара ни преуспевала, есть целый ряд вещей, которые ей пока самой недоступны. В частности, речь идет о двигателе. Это чрезвычайно сложная задача. Турки обращались в Южную Корею по вопросу поставок моторов для танков. Вместе с тем каких бы успехов ни достигли Анкара и Сеул, им придется обращаться в Москву, потому что, в отличие от США и Франции, Россия гораздо более охотно передает технологии»,

– уточнил эксперт.

По его словам, вероятность российско-турецкой сделки по двигателям для истребителей высока. Россия собирается продать двигатели, которые стоят на истребителе Су-30. Речь идет о базовом двигателе серии авиационных высокотемпературных турбореактивных двухконтурных двигателей с форсажными камерами АЛ-31Ф.

При этом, по данным американского портала Defense News, TF-X может получить американский турбовентиляторный двигатель F110. Портал со ссылкой на собственные источники также утверждает, что Конгресс США может и заблокировать продажи эти двигателей в Турцию.