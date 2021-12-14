«Турецкие Bayraktar и рядом не стояли». Впервые показан реактивный С-70 «Охотник»

«Выкатка БПЛА фиксирует завершение сборки изделия в целом, оснащение его всем необходимым бортовым оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к летательным аппаратам, и переход к комплексным наземным отработкам для подготовки к первому вылету», – заявил замминистра обороны Алексей Криворучко.
Этот экземпляр – первый, оснащенный плоским реактивным соплом, которое позволило снизить его радиолокационную заметность.
«Охотник» разработали в ОКБ Сухого, он выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло». По данным из открытых источников, его длина составляет 14 метров, размах крыла – 19 метров, взлетная масса – 20 тонн. Экспериментальный образец БПЛА совершил первый полет 3 августа 2019 года. В том же году был выполнен первый совместный 30-минутный полет с истребителем пятого поколения Су-57.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу выразил надежду, что к 2022 году работа по «Охотнику» будет завершена и станет возможным заключить долгосрочный контракт на его поставку в войска.
«Это не первый в мире беспилотный аппарат подобного рода. На момент начала работ по данному проекту в мире уже разрабатывалось несколько тяжелых разведывательно-ударных БПЛА, использующих технологии снижения заметности. Все они виделись в качестве носителей как продвинутой аппаратуры разведки и наблюдения, так и широкой номенклатуры средств высокоточного вооружения», – рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.
По его словам, работы по созданию малозаметных разведывательно-ударных БЛА в настоящее время ведутся в ряде технологически развитых стран мира: США, КНР, Великобритании и России.
«Наиболее близким к российскому «Охотнику» зарубежным беспилотным аппаратом представляется X-47B американской компании Northrop Grumman. Он находится в той же размерности – его максимальная взлетная масса также составляет порядка 20 тонн, при его создании также использованы подходы, направленные на снижение заметности, конструктивно он также построен по схеме «летающее крыло»,
он также в качестве силовой установки оснащен одним турбореактивным двигателем для выполнения полетов на высоких дозвуковых скоростях и, наконец, он, как, видимо и «Охотник», является многоцелевым, то есть создавался для решения не только разведывательных, но также и ударных задач», – сказал Федутинов.
Он предположил, что указанная общность, в совокупности с тем фактом, что американский аналог выполнил свой первый полет уже более 10 лет назад, когда проект «Охотника» только задумывался, «наводит на мысль, что концептуально «американец» служил в некотором роде ориентиром как для заказчиков, так и для исполнителей данного отечественного проекта».
«Между тем, стоит отметить, что указанный американский БЛА так и не был принят на вооружение, а остался демонстратором технологий – американцы пока приняли решение сосредоточиться на реализации проекта беспилотного самолета-заправщика, как на более достижимой цели, отложив разведывательно-ударный вариант на перспективу», – сказал Федутинов.
По мнению главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова, «Охотник» превосходит по функционалу и возможностям применения беспилотники других стран, а «турецкие Bayraktar и рядом с ним не стояли».
«На кадрах фото и видео полета «Охотника» вместе с истребителем Су-57, опубликованных Минобороны, видно, что они практически одинаковых размеров. Это значит, что «Охотник» может нести примерно такую же боевую нагрузку и иметь такое же сложное бортовое оборудование, как истребитель. Это такой же ударный боевой самолет, только без пилота», – сказал Гусаров.
По его словам, парный полет продемонстрировал, что «Охотник» может работать в связке с пилотируемым боевым самолетом. «Су-57 может лететь с целым роем «Охотников», а пилот – раздавать задачи дронам. «Охотник» способен действовать не как одна боевая единица, а группой, связанной единым управлением. Возможности «Охотника» высоки, они продолжают повышаться и дорабатываться, именно поэтому он еще не производится массово», – считает эксперт.
По словам Гусарова, рой «Охотников» расширяет возможности боевого применения Су-57 и повышает его боевой потенциал.
«У каждого самолета есть ограничение по боевой нагрузке. Поэтому ему нужно потратить время, чтобы долететь до места боестолкновения, нанести удар и вернуться назад за боеприпасами. Рой же несет вооружение, которым пилот может распорядиться в квадрате боя. Это повышает ударную мощь одной боевой единицы на порядки», – сказал эксперт.
Достоверно не известно, какое именно оружие может нести «Охотник». По мнению Гусарова, этот беспилотник может нести тактическое вооружение, но – не стратегическое, такое как гиперзвуковые ракеты.
«В применении «Охотником» гиперзвукового оружия есть технологические ограничения. Поставить такую ракету на него можно, но это не эффективно. Во-первых – большие габариты ракеты. Во-вторых, для гиперзвуковой ракеты желателен скоростной носитель, который сам может развивать 2-3 скорости Маха. Это не логично – лететь на дозвуковой скорости, чтобы ударить гиперзвуком. Гиперзвуковое оружие пока носит стратегический характер и предназначено для стратегических носителей – это могут быть большие ракетоносцы, которые преодолевают большие расстояния для нанесения ударов. Возможно, появятся более компактные гиперзвуковые ракеты, которые будут применяться в решении тактических задач», – заключил Гусаров.