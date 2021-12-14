«Турецкие Bayraktar и рядом не стояли». Впервые показан реактивный С-70 «Охотник»

Выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника С-70 «Охотник» с плоским реактивным соплом прошла на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова. Замминистра обороны Алексей Криворучко отметил, что его функционал «превосходит немногочисленные иностранные аналоги». «Газета.Ru» разбиралась, на что способен «Охотник».

«Выкатка БПЛА фиксирует завершение сборки изделия в целом, оснащение его всем необходимым бортовым оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к летательным аппаратам, и переход к комплексным наземным отработкам для подготовки к первому вылету», – заявил замминистра обороны Алексей Криворучко. Десант против огня. Кто придумал «Авиалесохрану» По данных программы спутникового мониторинга Европейского Союза Copernicus в 2021 году лесные... 13 декабря 14:46

Этот экземпляр – первый, оснащенный плоским реактивным соплом, которое позволило снизить его радиолокационную заметность.

«Охотник» разработали в ОКБ Сухого, он выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло». По данным из открытых источников, его длина составляет 14 метров, размах крыла – 19 метров, взлетная масса – 20 тонн. Экспериментальный образец БПЛА совершил первый полет 3 августа 2019 года. В том же году был выполнен первый совместный 30-минутный полет с истребителем пятого поколения Су-57.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу выразил надежду, что к 2022 году работа по «Охотнику» будет завершена и станет возможным заключить долгосрочный контракт на его поставку в войска.

«Это не первый в мире беспилотный аппарат подобного рода. На момент начала работ по данному проекту в мире уже разрабатывалось несколько тяжелых разведывательно-ударных БПЛА, использующих технологии снижения заметности. Все они виделись в качестве носителей как продвинутой аппаратуры разведки и наблюдения, так и широкой номенклатуры средств высокоточного вооружения», – рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

По его словам, работы по созданию малозаметных разведывательно-ударных БЛА в настоящее время ведутся в ряде технологически развитых стран мира: США, КНР, Великобритании и России.

«Наиболее близким к российскому «Охотнику» зарубежным беспилотным аппаратом представляется X-47B американской компании Northrop Grumman. Он находится в той же размерности – его максимальная взлетная масса также составляет порядка 20 тонн, при его создании также использованы подходы, направленные на снижение заметности, конструктивно он также построен по схеме «летающее крыло»,

он также в качестве силовой установки оснащен одним турбореактивным двигателем для выполнения полетов на высоких дозвуковых скоростях и, наконец, он, как, видимо и «Охотник», является многоцелевым, то есть создавался для решения не только разведывательных, но также и ударных задач», – сказал Федутинов.

Он предположил, что указанная общность, в совокупности с тем фактом, что американский аналог выполнил свой первый полет уже более 10 лет назад, когда проект «Охотника» только задумывался, «наводит на мысль, что концептуально «американец» служил в некотором роде ориентиром как для заказчиков, так и для исполнителей данного отечественного проекта».

«Между тем, стоит отметить, что указанный американский БЛА так и не был принят на вооружение, а остался демонстратором технологий – американцы пока приняли решение сосредоточиться на реализации проекта беспилотного самолета-заправщика, как на более достижимой цели, отложив разведывательно-ударный вариант на перспективу», – сказал Федутинов.

По мнению главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова, «Охотник» превосходит по функционалу и возможностям применения беспилотники других стран, а «турецкие Bayraktar и рядом с ним не стояли». Как благодаря США Россия создала мобильную защиту от ядерного оружия 13 декабря 2001 года США объявили об одностороннем выходе из Договора по противоракетной... 13 декабря 09:49

«На кадрах фото и видео полета «Охотника» вместе с истребителем Су-57, опубликованных Минобороны, видно, что они практически одинаковых размеров. Это значит, что «Охотник» может нести примерно такую же боевую нагрузку и иметь такое же сложное бортовое оборудование, как истребитель. Это такой же ударный боевой самолет, только без пилота», – сказал Гусаров.

По его словам, парный полет продемонстрировал, что «Охотник» может работать в связке с пилотируемым боевым самолетом. «Су-57 может лететь с целым роем «Охотников», а пилот – раздавать задачи дронам. «Охотник» способен действовать не как одна боевая единица, а группой, связанной единым управлением. Возможности «Охотника» высоки, они продолжают повышаться и дорабатываться, именно поэтому он еще не производится массово», – считает эксперт.

По словам Гусарова, рой «Охотников» расширяет возможности боевого применения Су-57 и повышает его боевой потенциал.

«У каждого самолета есть ограничение по боевой нагрузке. Поэтому ему нужно потратить время, чтобы долететь до места боестолкновения, нанести удар и вернуться назад за боеприпасами. Рой же несет вооружение, которым пилот может распорядиться в квадрате боя. Это повышает ударную мощь одной боевой единицы на порядки», – сказал эксперт.

Достоверно не известно, какое именно оружие может нести «Охотник». По мнению Гусарова, этот беспилотник может нести тактическое вооружение, но – не стратегическое, такое как гиперзвуковые ракеты.

«В применении «Охотником» гиперзвукового оружия есть технологические ограничения. Поставить такую ракету на него можно, но это не эффективно. Во-первых – большие габариты ракеты. Во-вторых, для гиперзвуковой ракеты желателен скоростной носитель, который сам может развивать 2-3 скорости Маха. Это не логично – лететь на дозвуковой скорости, чтобы ударить гиперзвуком. Гиперзвуковое оружие пока носит стратегический характер и предназначено для стратегических носителей – это могут быть большие ракетоносцы, которые преодолевают большие расстояния для нанесения ударов. Возможно, появятся более компактные гиперзвуковые ракеты, которые будут применяться в решении тактических задач», – заключил Гусаров.