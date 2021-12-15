ЗРК «Абакан». Быстрее и экономнее, чем американский Patriot

Концерн «Алмаз-Антей» создал зенитный ракетный комплекс (ЗРК) нестратегической противоракетной обороны 98Р6Е «Абакан». За рубежом эта система впервые была представлена на выставке Dubai Airshow 2021. Тактико-технические характеристики ЗРК «Абакан» проанализировал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Концерн «Алмаз-Антей» создал уникальный зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны «Абакан» 98Р6Е, рассказал РИА «Новости» первый заместитель главного конструктора проекта Дмитрий Хрупало. Сюрприз для Рейха. Как авиация Балтфлота бомбила Берлин в 1941 году В 1941 году советская авиация совершила серию авианалетов на столицу гитлеровской Германии... 15 декабря 12:46

«Время готовности ЗРК «Абакан» к боевой работе из развернутого состояния занимает менее трех минут, с марша – 15 минут», – рассказал Хрупало. При этом агентство отмечает, что MIM-104 Patriot «при смене позиций будет готов к бою через полчаса».

Хрупало также отметил, что «Абакан» может интегрироваться в любую систему ПВО – ПРО и обеспечит выполнение боевых задач как автономно, так и в составе зенитных комплексов средней и большой дальности в качестве дополнительного модуля. «Это расширяет возможности группировки ПВО – ПРО любой страны по отражению массированной атаки баллистическими ракетами противник», – пояснил Хрупало.

Концерн «Алмаз-Антей» позиционирует комплекс как экспортный. Это инициативная разработка компании, но не исключено, что ЗРК может заинтересовать и российскую армию.

В августе 2001 года «Газета.Ru» со ссылкой на источник, связанный с российским оборонно-промышленным комплексом, рассказывала, что представители Саудовской Аравии провели ряд предварительных консультаций и переговоров о покупке ЗРК «Абакан».

При этом собеседник «Газета.Ru» отмечал, что «к несомненному достоинству «Абакана», ввиду его узкой специализации, относится минимальный состав боевых единиц и транспортных средств, а также лиц боевого расчета. К примеру, в случае Patriot их требуется в 10 раз больше».

ЗРК 98Р6Е «Абакан» – первый в мире специализированный зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с высокоскоростными высотными целями с баллистическими траекториями. До «Абакана» специализированных зенитных ракетных систем в мире никто не создавал.

«Абакан» может применяться при необходимости построения ПВО – ПРО на наиболее вероятных направлениях действий воздушного противника и обеспечивать поражение целей, летящих по баллистическим траекториям.

ЗРК включает унифицированный многофункциональный радиолокатор (УМР) разведки и целеуказания для наведения ракет 98Л6АЕ «Енисей-Е»; до четырех пусковых установок 51П6Е2 с зенитными управляемыми ракетами (ЗУР) 9М82МДЭ; средства энергоснабжения.

Тактико-технические характеристики ЗРК «Абакан» выглядят следующим образом: дальность стрельбы по баллистическим целям (мин/макс, км) – 12/40; высота поражаемых целей (мин/макс, км) – 2/30; скорость целей – до 4000 м/сек.

Максимальная высота поражаемых баллистических целей в 30 км выглядит, на первый взгляд, сравнительно небольшой. Однако когда отдельные разработчики утверждают, что они сделают системы с высотой поражения баллистических объектов в 70-80 км, то заявления подобного рода вызывают определенные сомнения.

Дело в том, что на высотах более 50 км в силу разреженности воздуха аэродинамические рули ракеты становятся неэффективными. За этой границей высотности уже совсем другая среда. И надо делать для ракеты или маневровые двигатели, и управлять изделием при помощи газовых рулей. Технически решить подобную задачу можно. Только цена у ракеты в этом случае будет абсолютно другая. «Абсолютно новый самолет». Ту-160М – первый шаг к ПАК ДА Испытания и первый полет собранного с нуля модернизированного сверхзвукового стратегического ракетоносца... 14 декабря 22:21

Пусковая установка (ПУ) «Абакана» – от зенитной ракетной системы С-300В4. Ее экспортный вариант называется «Антей-2500». Эта ПУ в «Абакане» с гусеничного хода переведена на колесный. Собеседники «Газеты.Ru», близкие к концерну «Алмаз-Антей», отмечают, что «потенциального заказчика на Ближнем и Среднем Востоке гусеницы, как правило, не вдохновляют, и это не в последнюю очередь обусловлено характером местности».

Ракета 9М82МДЭ – модифицированный вариант изделия тоже из состава ЗРС С-300В4.

Во многом уникальные особенности ЗРК «Абакана» объясняются включением в его состав УМР «Енисей-Е». Эта радиолокационная станция устойчиво сопровождает воздушные объекты с очень малой отражающей поверхностью. В режиме стрельбы по баллистическим целям «Енисей» предназначен для поиска, обнаружения, захвата и сопровождения, распознавания по траекторным признаками для выдачи целеуказаний по высотным и высокоскоростным целям.

Еще одна особенность РЛС «Енисей» - локатор может работать в секторе (напомним, что большинство средств радиолокационной разведки работает в круговом режиме обзора). Эта характеристика позволяет локатору успешно осуществлять выдачу целеуказаний по баллистическим ракетам.

Помимо всего прочего, «Енисей» оснащен встроенными средствами государственного опознавания, причем как отечественными (система «Страж»), так и МК-12 НАТО (последнее может заинтересовать иностранных заказчиков). Кроме того, у локатора есть и вторичный канал для работы в ЕС УВД (единой системе управления воздушным движением) в диапазоне 1030-1090 МГГц. Это позволяет «Енисею» иметь полную информацию также о гражданских бортах, находящихся в настоящее время в воздухе.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Газеты.Ru».

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).