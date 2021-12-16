«Русский медведь точит когти». Почему НАТО боится Москву

Россия укрепляет оборону западных границ, пишет американский экспертный журнал The National Interest. При этом издание утверждает, что «современная военная техника гарантирует России ненападение со стороны НАТО». «Газета.Ru» разбиралась, чего опасается Североатлантический альянс на западных рубежах России.

«Хотя мысль, что НАТО нападет на Россию, большинству американцев покажется надуманной, у русских есть основания опасаться вторжения с Запада. За последние несколько столетий на Россию нападали Польша, Швеция, Франция и Германия», – пишет The National Interest. От «ДМБ» до «Неба». Как военный перестал быть карикатурой Образ российских вооруженных сил в кино за последние 20 лет сильно изменился. Какой армию... 16 декабря 14:38

США, напоминает издание, в 1918 году провели интервенцию в Архангельске во время Первой мировой и Гражданской войн с целью повторно открыть Восточный фронт, который прекратил свое существование после подписания мирного договора между коммунистической Россией и Германией в Брест-Литовске.

«Неудивительно, что русский медведь точит когти – модернизирует военно-морской флот, проводит регулярные учения и разрабатывает новые вооружения: от танка Т-14 «Армата» до гиперзвуковых и подводных ракет. Эту военную технику следует рассматривать, скорее, как сдерживающий фактор и гарантию, что России не грозит еще одно вторжение с Запада», – пишет The National Interest.

Президент России Владимир Путин ранее на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу и представителями оборонно-промышленного комплекса заявил, что полеты авиации НАТО у границ России, заходы кораблей альянса в Черное и Балтийское моря, американские ракеты в Европе являются «угрозами для России, для их нейтрализации стране необходимо модернизировать Воздушно-космические силы, ВМФ и ПВО».

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, угроза от НАТО идет постоянно. «Происходит постоянная накачка напряжения у российских границ – безусловно, это заставляет Россию быть начеку и контролировать их действия», – сказал эксперт.

В Черном море США и НАТО присутствуют уже семь лет – с начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины в 2014 году. Объясняют это присутствие в Вашингтоне демонстрацией поддержки союзников по НАТО в регионе – Румынии и Болгарии и стран, которые США считают партнерами – Молдавии, Украины и Грузии. В Черном море присутствуют не только корабли США – чаще туда стали заходить корабли и Франции, и Великобритании, и даже Нидерландов.

Что касается разведывательных полетов у границ России и в черноморском регионе, их количество также резко возросло. По словам главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывшего главкома Воздушно-космических сил Виктора Бондарева, в 2021 году количество полетов разведывательной авиации НАТО у государственной границы России выросло более чем на 30%. «Абсолютно новый самолет». Ту-160М – первый шаг к ПАК ДА Испытания и первый полет собранного с нуля модернизированного сверхзвукового стратегического ракетоносца... 14 декабря 22:21

Ранее сообщалось, что Эстония приобретает у Израиля противокорабельные ракеты Blue Spear («Голубое копье») для береговых ракетных комплексов эстонского ВМФ, целью которых может стать Калининград.

Как рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета при Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский, в Калининградской и Ленинградской областях базируются межвидовые универсальные станции РЭБ, имеются береговые ракетные комплексы – гораздо более дальнобойные, чем Blue Spear. В частности, это комплексы «Бастион» с ракетой «Оникс».

«Кроме того, в операционных районах, прилегающих к побережью Балтийского моря, несут боевое дежурство корабли ВМФ, стоят ударные ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», дальность стрельбы которых 500 км», – добавил эксперт.

По мнению заместителя директора Института политического и военного анализа Александра Храмчихина, Западный военный округ (ЗВО) вооружен «очень сильно, в ущерб остальным военным округам России, не факт, что адекватно».

«Как показало множество военных конфликтов, последний из них – афганский, НАТО не способно вести войну не то что с равным, но даже с гораздо более слабым противником. Запад не представляет опасности для нынешней России»,

– добавил эксперт.

Виктор Литовкин, в свою очередь, не считает, что ЗВО приоритетно перевооружен по сравнению с другими военными округами России. «Идет методичное и плановое перевооружение вооруженных сил, перевооружаются все округа. Может быть, Центральный военный округ перевооружается не так интенсивно, как пограничные округа», – сказал эксперт.

По мнению Литовкина, Запад не решится воевать с Россией.

«Будут устраивать провокации, но для того, чтобы напасть на Россию, надо быть сумасшедшим самоубийцей. Ракетно-ядерное вооружение России сдерживает любого агрессора. США нужно просто куда-то тратить деньги: бюджет Пентагона – 780 миллиардов долларов. Их надо просто освоить», – считает Литовкин.