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Армия

«Про тебя в газете заметка, ты герой!» Как Василий Мичурин воевал с финнами и немцами

Умер старейший Герой СССР Василий Мичурин

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Василий Мичурин

Василий Мичурин

Министерство обороны Республики Беларусь
На 106-м году жизни скончался фронтовик Василий Мичурин. Он родился еще при Николае II, участвовал в Советско-финской войне, по окончании которой получил звание Героя Советского Союза. Мичурин прошел и Великую Отечественную войну — с первого и до последнего дня, участвовал во взятии Берлина. «Газета.Ru» — об истории жизни и подвигах военного.

«Особенно больно, когда уходят из жизни ветераны. Светлая и добрая память о Василии Сергеевиче навсегда сохранится в сердцах не только его родных и близких, но и миллионов жителей Беларуси, благодарных герою за мирную жизнь», – прокомментировала пресс-служба Минобороны Белоруссии кончину Василия Мичурина.

28 июля Василий Мичурин отмечал свой юбилей – 105 лет. Его традиционно поздравил президент республики Александр Лукашенко. Начальник Генштаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны генерал-майор Виктор Гулевич — передал фронтовику подарок и поздравительное письмо главы государства.

«Вы человек-легенда, а Ваша жизнь – пример для нас и будущих поколений, яркий образец беззаветной любви к Родине, силы духа и несгибаемой воли.

В этот знаменательный день благодарю Вас за все, что Вы сделали для защиты, сохранения и развития нашего Отечества, за беспримерный подвиг во имя свободы и независимости Республики Беларусь», – написал Лукашенко.

Поздравили ветерана прямо в доме-интернате «Комфортная жизнь», где он находился после успешно перенесенной операции.

Гулевич подчеркнул, что Мичурин является «маяком для всех военнослужащих, для всех граждан стран, символом целеустремленности к защите страны, патриотизма».

«Я живу. И жить хочется», – сказал сам ветеран.

По словам начальника главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонида Касинского, Герой Советского Союза «еще буквально два года назад каждый вечер совершал 30-40-минутные пешие прогулки».

С юбилеем ветерана поздравила и глава белорусского министерства труда и социальной защиты Ирина Костевич. «Этот человек прошел две войны, для нас он образец мужества и героизма. Он всю свою жизнь восстанавливал страну после войны, он великолепный отец, дедушка и прадедушка», – подчеркнула чиновница, отметив его «позитив, настрой и юмор».

Две войны – один герой

Василий Мичурин родился в Ярославской губернии в 1916 году. В 1939-м его призвали в армию. В Советско-финской и Великой Отечественной войнах Василий Мичурин участвовал с первого и до последнего их дня.

Во время Советско-финской войны Мичурин попал на Карельский перешеек. При прорыве линии Маннергейма завязался бой, командира ранили, и Мичурин взял командование на себя. 11 февраля он вел «меткий огонь» по противнику, «перебегая от одного пулемета к другому, тем самым содействуя продвижению роты вперед», говорится в наградном листе. В ночь на 12 февраля Мичурин дважды отразил атаки финнов, которые в итоге отступили.

Зимняя война закончилась для военных на позициях неожиданно. «Замполитрука прибежал, говорит: «Война закончилась! Разряжайте пулеметы!» И с нашей, и с финской стороны выстрелы стихли. Я смотрю, финны из окопов вылазят, садятся на бруствер и закуривают сигареты. Я даю команду: «Ребята, давай тоже на бруствер». Вылезли на бруствер, закурили», – вспоминал Мичурин.

О том, что о его поступках пишут в газетах, он не знал. Уже после окончания войны солдат отправили в Ленинград на экскурсии, он тоже отпросился, чтобы съездить в контору, где работал штукатуром. «Приехали в Ленинград, группу в Зимний на экскурсию повели, а я не пошел. Отпросился, пришел к себе в контору, меня ребята обступают:

«Мичурин, про тебя же в газете «Красная звезда» целая заметка, ты же герой!» – а я про эту заметку и не знал, до нас газеты не доходили», – говорится в статье фронтовика на сайте «Я помню».

27 апреля 1940 года в Кремле 24-летнему Мичурину выдали медаль Героя Советского Союза. «Подхожу я, [председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил] Калинин на меня смотрит и говорит: «О, Василий Сергеевич, какой ты молодой!» [секретарь Президиума Верховного Совета СССР Александр] Горкин читает указ, Михаил Иванович меня поздравил, привинтил орден Ленина и «Золотую Звезду» и говорит: «Василий Сергеевич имеет слово». Е-мое! Я испугался больше, чем на войне», – рассказал Мичурин в одном из интервью, отметив, что «момент выдержал», но не помнит, что тогда сказал.

Великую Отечественную войну Мичурин встретил в Минске. Там он учился в военно-политическом училище. Герой Советского Союза за время войны прошел Гомель, Слуцк, Старые Дороги, Кобрин. За многочисленные заслуги он получил несколько наград.

Два ордена Красной звезды – за взятие Барановичей и бои в Польше. Ему также выдали ордена Отечественной войны I и II степени, медаль «За боевые заслуги». Второй орден Отечественной войны II степени Мичурину вручили за взятие Берлина, когда он нанес противнику «большие потери».

Но с капитуляцией война для фронтовика не закончилась. «5 мая наш корпус направили в Чехословакию. Несколько дней мы вели кровопролитные бои с большой группировкой немцев, которые не желали сдаваться. Только 13 мая для нас наступил мир», – рассказывал он в одном из интервью ТАСС.

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