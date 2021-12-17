«Лучшая защита для экипажа – его отсутствие». Из «Арматы» планируют сделать беспилотник

В строевые части Сухопутных войск до конца года поступят 20 танков Т-14 «Армата», сообщили в Министерстве обороны. Не исключено, что со временем их могут автоматизировать до уровня беспилотных аппаратов. «Газета.Ru» разбиралась в истории вопроса.

«Согласно условиям государственного контракта, серийная поставка изделий в войска осуществляется до окончания государственных испытаний. Сейчас идет изготовление опытно-промышленной партии до окончания государственных испытаний, чтобы получить опыт войсковой эксплуатации», – пояснили в Министерстве обороны. При этом к 2022 году запланирован выход на «устойчивые серийные поставки» этого вида продукции. «Вежливый убийца авианосцев». Какие «маршалы» служат в ВМФ России В российском военном флоте корабли традиционно называют в честь флотоводцев или городов. Но есть... 17 декабря 16:36

По мнению военного эксперта Виталия Орлова Т-14 «Армата» имеет «беспрецедентно высокие шансы стать основой будущего проекта беспилотного танка». Об этом эксперт рассказал в материале для газеты «Военно-промышленный курьер».

В июле об успешных тестовых испытаниях беспилотной версии Т-14 заявил первый заместитель гендиректора корпорации «Ростех» Владимир Артяков в интервью газете Министерства обороны «Красная Звезда». «Мы активно развиваем технологии искусственного интеллекта. Например, хорошо известный танк «Армата» изначально проектировался как управляемая экипажем машина. Но уровень современных технологий сегодня позволяет превратить его в беспилотник – соответствующие тесты мы проводили, и они оказались успешными», – рассказал Артяков.

При этом еще в 2015 году руководство предприятия «Уралвагонзавод», где производятся эти танки, утверждало, что в «Армате» предусмотрена возможность «потенциальной роботизации».

«Лучшая защита для экипажа боевой машины – его отсутствие на борту. И это не научная фантастика, а следующий этап модернизации техники, который станет возможен уже в ближайшем будущем»,

– рассказывал заместитель генерального директора предприятия Вячеслав Халитов в интервью корпоративному изданию завода.

«Да, работы по созданию роботизированного танка на базе Т-14 «Армата» действительно ведутся и этот вариант исключать нельзя. При этом многие работы еще даже не на уровне опытно-конструкторских, а научно-исследовательских. К тому же, сейчас больший акцент делается на проект «Штурм» на базе Т-72, Т-90. Не будем забывать и о том, что Т-14 еще не серийное изделие», – рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета при Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский.

Весной 2021 года стало известно, что «Уралвагонзавод» приступил к созданию первых опытных образцов робототехнического ударного комплекса «Штурм» на базе шасси танка Т-72Б3, сообщало РИА «Новости» со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

«Заменить экипаж в танке, поставив туда дополнительную электронику можно. Соответственно, если мы говорим про Т-72, да, проблема сложнее, потому что машина 1972 года принятия на вооружение. Там нужно ставить электроприводы, заменять всю электронику», – считает военный эксперт Дмитрий Литовкин. Мода на марш-броски. Кто готовится вступить в бой с марафона Мода на бег сегодня бьет рекорды. Россияне массово участвуют в марафонах. А самые выносливые... 17 декабря 13:18

Ранее американский журнал The National Interest обратил внимание, что танк Т-90М оснастят дополненный оптико-электронной системой, которая позволит экипажу «заглянуть за видимый горизонт». Впервые об оснащении Т-90М системой загоризонтного видения сообщили на форуме «Армия-2021». В сентябре стало известно о проведении испытаний.

Система представляет собой особый тепловизионный прибор наблюдения с лазерным дальномером, который устанавливается на мачтовое устройство. Эту систему также можно использовать и для «дистанционного управления танком».

Дмитрий Литовкин отмечает, что оптико-электронная система загоризонтного видения сможет давать конкретное целеуказание на планшет, который есть у командира танка.

«Этим устройством можно пользоваться дистанционно. Экипаж вообще может не входить в танк, машина будет вести наблюдение за местностью и при обнаружении цели экипаж может в автоматическом режиме применить пушку.

Т-90М превращается в робота, которым можно управлять дистанционно, и решать задачи боевые без экипажа внутри», – резюмировал Литовкин.