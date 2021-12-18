Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A

В США обернулось третьей неудачей подряд летное испытание перспективной гиперзвуковой ракеты Air-Launched Rapid Response Weapon (AGM-183A). В этот раз тестирование было прервано из-за неизвестной проблемы, и ракета, как и в первом случае, не покинула бомбардировщик. Единственный раз запустить AGM-183A удалось во время второй попытки, но тогда не среагировал двигатель. У высшего руководства ВВС США темпы и отсутствие успеха в разработке гиперзвука вызывают большую озабоченность.

ВВС США в 2021 году планировали провести три испытания ракетного ускорителя на прототипе гиперзвуковой ракеты быстрого реагирования воздушного базирования AGM-183A. Предполагалось, что в случае успешного теста перспективную ракету интегрируют в войска уже в 2022 году. Но этого, судя по всему, не произойдет.

Как пишет The War Zone (выходит на базе сайта The Drive), очередная попытка испытательного полета AGM-183A с бомбардировщика B-52 Stratofortress состоялась 15 декабря. В Управлении ВВС подтвердили, что запуск ракеты не удался «из-за неизвестной проблемы». По словам генерала Хита Коллинза, теперь ракета вернется к разработчикам для анализа телеметрии и бортовых данных.

«Программа будет стремиться возобновить летные испытания как можно скорее», – добавили в ведомстве. Как благодаря США Россия создала мобильную защиту от ядерного оружия 13 декабря 2001 года США объявили об одностороннем выходе из Договора по противоракетной... 13 декабря 09:49

Перспективная ракета AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) создавалась как замена проекту HCSW, который был закрыт в 2020 году. Она базируется в воздухе и предназначена для поражения сухопутных целей и водных объектов, быстро меняющих свое местоположение. Испытания макетов начались в 2019-м.

С тех пор существенного прогресса достигнуть не удалось.

Первая попытка протестировать AGM-183A состоялась в апреле этого года. Впоследствии запуск был отменен из-за неустановленной проблемы, и ракета так и осталось на крыле B-52H. В июле второе летное испытание сочли частично успешным, поскольку ARRW благополучно отделилась от бомбардировщика, но ракетный двигатель не загорелся. В ВВС США констатировали, что, несмотря на это, получили ценную информацию, чтобы тщательнее изучить процедуру запуска.

Наконец, в третий раз повторилось то же, что и первый: запуск был отменен.

Можно предположить, что третий сбой подряд в испытаниях вызывает беспокойства у высшего руководства – об этом еще в сентябре говорил секретарь ВВС Фрэнк Кендалл. Согласно начальным планам, только три успешных испытания дают возможность начать тестировать прототипы AGM-183A с использованием настоящих гиперзвуковых планирующих ракет. Но пока у США ни одной успешной попытки.

Пентагон, напомним, позиционирует свои разработки новых гиперзвуковых систем как базу в теоретическом противостоянии с Китаем и Россией. Однако в отличие от США, Россия в этом году успешно испытала свой «Циркон» и поставила на серийное производство «Авангард», сохраняя лидерство по части создания гиперзвукового оружия. Следом идет Китай. «В Польше и Румынии размещаются пусковые установки» Россия модернизирует вооружение своей армии и создает гиперзвуковое оружие в ответ на приближение... 01 декабря 16:23

Причем Вашингтон в случае с запуском китайского аппарата в октябре 2021-го, который способен нести ядерное оружие, фактически обвинил Пекин в росте напряженности и высказал большую озабоченность.

В целом же США не скрывают, что видят угрозу для мира в том, что российское и китайское гиперзвуковое оружие совместимо с ядерным оружием. Примечательно, что никаких препятствий для того, чтобы поставить ядерный заряд на AGM-183A, тоже нет, однако американские власти обозначают свою разработку как оружие ответа. Это вызывает сомнения на фоне того, что Пентагон якобы планирует разместить свои гиперзвуковые ракеты «Темный орел» (Dark Eagle) в Европе.

Неудачи США в области гиперзвукового оружия в 2021-м коснулись не только AGM-183A. В октябре Пентагон впервые пытался испытать неназванное гиперзвуковое оружие большой дальности, но попытка запуска с Аляски обернулась провалом. Подробности неудавшегося испытания впоследствии так и не были оглашены.

«Газета.Ru» ранее писала о предположениях экспертов о том, почему США не добились большого успеха в области гиперзвука. Одной из причин была названа проблемы Вашингтона с головкой самонаведения таких ракет. Общие проблемы американских разработчиков связали с тем, что у них отсутствует мощный «технический задел» в этом направлении.