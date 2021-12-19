Проект 26-бис: уникальный крейсер на страже Ленинграда

85 лет назад, 20 декабря 1936 года, в Ленинграде началось строительство крейсера «Максим Горький». Это был корабль, выполненный по уникальному инновационному проекту – водоизмещение легкого крейсера, а главный калибр – тяжелого. Корабль в течение трех лет участвовал в обороне Ленинграда. Почему немцы объявили на «Максима Горького» самую настоящую охоту – рассказывает «Газета.Ru».

Крейсер «москитного флота»

При своем рождении флот СССР находился в тяжелом положении. Из кораблей, оставшихся от прежней Российской империи, часть безнадежно устарела, часть нуждалась в капитальном ремонте, часть была потоплена в ходе гражданской войны или угнана за границу. Тяжкий урон был нанесен и судостроительной промышленности – в первую очередь он выражался в том, что большинство квалифицированных инженерных кадров или погибли в ходе той же войны, или эмигрировали. Еще одна проблема заключалась в том, что в СССР долго не могли понять – какой именно флот необходимо строить? Т-72Б3М будут охранять границу Таджикистана. И легко дойдут до Кабула Первая партия из 30 новых модернизированных танков Т-72Б3М, предназначенная для усиления 201-й... 19 декабря 20:24

На рубеже 20-30-х годов в СССР в сфере военно-морской мысли временно победила так называемая «молодая школа» – ее представители отрицали необходимость наличия крупных кораблей. Они предлагали обойтись «москитным флотом», предназначенным для обороны собственных берегов, но отнюдь не для глубоких операций и далеких экспедиций к вражеским гаваням.

В известной степени эти предложения были оправданы реалиями текущего момента – страна, напрягавшаяся в рывке индустриализации, пока не могла позволить себе строительство океанского флота.

Ближе к середине 30-х советские проектировщики предложили идею необычного крейсера. Нужно знать, что в то время, согласно международным соглашениям, заключенным в Вашингтоне и Лондоне, крейсера делились на два подтипа.

Во-первых, тяжелые, или «вашингтонские» крейсеры, водоизмещение которых ограничивалось 10 тысячами тонн, а калибр – 203 миллиметрами. Во-вторых, легкие крейсеры: водоизмещение до 8000 тысяч тонн и калибр – 152 мм. Однако Советский Союз, оттесненный в международную изоляцию, договоров в Вашингтоне и Лондоне не подписывал – соответственно руки у его проектировщиков оказались развязаны. И они предложили «гибридный» корабль: умещающийся в размерах легкого крейсера, но приближающийся по вооружению к тяжелому.

В начальном виде проект разрабатывался конструкторским коллективом под руководством Юлиана Шиманского, участвовавшего еще в создании линкоров типа «Севастополь» дореволюционной постройки. Непосредственным автором проекта стал инженер Анатолий Иосафович Маслов, являвшийся учеником знаменитого кораблестроителя Алексея Крылова.

Как «Максиму Горькому» сделали новый нос

В 1935 году в Ленинграде и Николаеве началось строительство крейсеров проекта 26, получивших название «Киров» и «Ворошилов». На тот момент они стали самыми крупными и мощными боевыми кораблями, создававшимися в СССР: стандартное водоизмещение около 8000 тонн, длина в 191 метр, полная скорость в 34 узла – достичь которой позволяли турбины общей мощностью в 122 55 лошадиных сил. Каждый корабль нес на борту по девять новейших 180-мм орудий (дальность стрельбы – 38,6 км) в трех башнях, а также пушки и зенитные пулеметы меньшего калибра – 6 – 100-мм, 6 – 45 мм, 4 – 12,7 мм. «Русские опередили США на 30 лет»: как в СССР создали «Каспийского монстра» 18 декабря исполняется 105 лет со дня рождения Ростислава Евгеньевича Алексеева – советского... 18 декабря 13:56

Также корабль был вооружен двумя трехтрубными 533-мм торпедными аппаратами и мог брать на борт 164 мины. В комплект корабельного снаряжения входили также авиационная катапульта и два специально разработанных гидросамолета КОР-1.

Это был удачный проект, но не свободный и от некоторых недостатков. Поэтому практически сразу Маслов со своими помощниками представил усовершенствованный проект 26-бис.

По нему начали строить сразу четыре корабля: «Максим Горький» предназначался для Балтийского флота, «Молотов» (впоследствии «Слава») – для Черного моря, «Калинин» и «Каганович» (впоследствии «Петропавловск») – для Тихого океана. По сравнению с предыдущим типом на 26-бис усилилась броневая защита – толщина бортового пояса выросла с 50-ти до 70 мм.

Утолщилась и броня, защищавшая траверзные переборки, лобовые стены и крыши башен. Число 45-мм зенитных установок выросло до девяти. Четырехногую фок-мачту заменили башенной, что улучшило круговой обзор из боевой рубки, сделало силуэт крейсера не столь «удобным» для вражеских наводчиков, расширило зону действия 100-мм орудий на носовых углах.

Запас топлива на борту вырос до 1660 тонн, что позволило увеличить дальность плавания до 4880 миль (при ходе в 17,8 узлов). На крейсерах проекта 26-бис установили более совершенные системы приборов управления стрельбой главного калибра «Молния-АЦ» и «Горизонт-2». В результате модернизации проекта нормальное водоизмещение корабля увеличилось до 8882 тонн – при средней осадке в 5,87 метров.

«Максим Горький» строился на судостроительном заводе № 189 в Ленинграде. Корабль спустили на воду 30 апреля 1938 года и после достройки на плаву и сдаточных испытаний зачислили в состав флота 12 декабря 1940 года.

Крейсер определили к базированию в Таллине и когда спустя полгода началась Великая Отечественная война, «Горький» оказался на передовом крае советской обороны.

В первые же дни войны противник попытался прорваться в Рижский залив, для защиты которого и был отправлен «Горький». 23 июня корабль занимался прикрытием советских минных постановок – и находясь неподалеку от мыса Такхуна (у северной оконечности острова Хийумаа), сам налетел на вражескую мину.

Мощнейшим взрывом кораблю оторвало носовую оконечность по 47-й шпангоут, но экипаж вовремя включился в борьбу за живучесть. Внутренние переборки выдерживали напор воды, пока моряки спешно сооружали фальшивый нос из дерева и парусины и выгружали боезапас из носовых погребов. Корабль дал ход и сумел самостоятельно добраться до Таллина, откуда его отправили в Кронштадт.

Работы по устранению страшного повреждения удалось проделать всего за сорок три дня – у «Максима Горького» появился новый нос.

Крейсер включили в систему артиллерийской обороны Ленинграда – и 4 сентября его артиллерия впервые открыла огонь по финским войскам, наступавшим в районе Белоострова.

Затем «Максим Горький» участвовал в отражении сентябрьского штурма Ленинграда – «обрабатывая» своим главным калибрам неприятельские подразделения, наступавшие в районе Красного Села. Так, только лишь 11 сентября корабль выполнил десять стрельб главным калибром, выпустив по немцам 285 снарядов. Одновременно своим средним калибром – 100-мм – «Горький» отбивался от вражеских самолетов, бомбивших гавань.

«Ледовый удар» не помог

К середине месяца линия фронта настолько приблизилась к Ленинграду, что немцы получили возможность вести огонь по «Горькому» прямой наводкой. 16 сентября в крейсер попал один 127-мм снаряд, а 17-го – сразу четыре. Они пробили верхнюю палубу и надводный борт, повредили трубу и надстройку. 7 членов экипажа были убиты, 28 ранены, но возникшие на корабле пожары удалось быстро ликвидировать. Дальнейшую пристрелку немцам сорвали артиллеристы «Максима Горького», повредившие вражеский аэростат с корректировщиками. Мода на марш-броски. Кто готовится вступить в бой с марафона Мода на бег сегодня бьет рекорды. Россияне массово участвуют в марафонах. А самые выносливые... 17 декабря 13:18

21 сентября в крейсер попали еще три тяжелых снаряда, разбившие ходовой мостик и убившие девятерых моряков. Командир «Горького» капитан 1 ранга Анатолий Петров задним ходом вывел крейсер со стоянки у Хлебного мола и Морским каналом вывел его в Гутуевский ковш. В последующие месяцы «Горький» еще неоднократно менял место дислокации, продолжая стрельбу по гитлеровским войскам.

И сам получал ответные удары – например, 22 ноября немецкий снаряд угодил в полубак перед первой башней главного калибра. Еще один снаряд – 152-мм – поразил «Горький» 21 января 1942-го, повредив 100-мм орудие.

Весной 1942-го «Максим Горький», как и другие корабли Балтийского флота, стал целью немецкой авиации, проводившей операцию «Айштосс» («Ледовый удар»). Только 4 апреля на «Горький» сбросили свыше 70 бомб. Две разорвались на причальной стенке рядом с бортом, но крейсер отделался небольшими повреждениями. 24 апреля «Горького» атаковали 10 бомбардировщиков Ю-88, 12 пикировщиков Ю-87 и 15 истребителей Ме-109.

Налет сопровождался артобстрелом, причем радисты крейсера засекли работу вражеского корректировщика, находившегося в районе стоянки корабля. Свыше 150 бомб и 50 снарядов разорвались буквально рядом. Прямых попаданий не было, но от осколков погибли три краснофлотца, пятерых ранило. Зенитчики «Максима Горького» в тот день сбили два самолета.

Налеты повторились 25 и 27 апреля, когда рядом с крейсером разорвалось 15 авиабомб и около 100 снарядов, осколки которых сделали множество мелких пробоин в бортах. В тот день зенитчики «Максима Горького» сбили два Ю-87.

Корабль продолжал участвовать в обороне Ленинграда в 1942-м и 1944 гг. А в январе 1944-го во время операции по снятию блокады «Горький» вновь внес большой вклад в общее дело.

Только 15 января он обрушил на вражеские позиции 276 снарядов. В целом же за время операции крейсер выпустил по врагу 701 снаряд главного калибра. 22 марта 1944 года корабль получил орден Красного Знамени – так командование отметило доблесть, проявленную его экипажем. А последние выстрелы по врагу он сделал в июне 1944-го, поддерживая наступление советских войск на выборгском направлении. Всего в 1941- 1944 годах корабль выпустил по немцам 2300 180-мм снарядов.

После войны крейсер-ветеран базировался в Лиепае, Балтийске, а затем – в Кронштадте, участвуя в многочисленных морских учениях. В июле 1953-го он возглавлял парад кораблей Балтфлота на Неве, устроенный в честь дня ВМФ.