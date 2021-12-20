«Следов подготовки к вторжению нет». Москва и Киев не готовы к войне

Президент США Джо Байден приказал использовать все инструменты для «сдерживания президента России от вторжения на Украину». Об этом сообщает CNN. С оперативно-стратегической обстановкой на российско-украинской границе разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

По информации CNN, администрация Белого дома считает, что для того, чтобы остановить «российское вторжение» есть только четыре недели. Телеканал утверждает, что президент Джо Байден опасается повторения ошибок 2014 года, когда он находился на посту вице-президента.

Вместе с тем всего несколько дней назад секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил об отсутствии данных, которые бы свидетельствовали о подготовке скорого вторжения России на украинскую территорию.

По утверждению Алексея Данилова, в настоящее время рядом с украинской границей сконцентрированы российские войска численностью 92 тыс. чел. При этом секретарь украинского Совбеза выразил мнение, что «в случае наступления для контроля за ситуацией» России понадобится группировка численностью 500-600 тыс. военнослужащих.

Что нужно Москве для войны

Обратим внимание на сугубо оперативно-стратегическую сторону этой проблемы. В настоящее время российские войска, дислоцированные в западных районах России, находятся в так называемых районах сосредоточения (даже не в исходных районах). Памяти Андрея Малюкова. Как армия оказалась «В зоне особого внимания» 19 декабря 2021 года скончался один из самых известных и плодовитых «военных» режиссеров Андрей... 20 декабря 18:12

Ударные группировки войск ВС РФ для проведения первых операций на возможных направлениях главного и других ударов в настоящее время не созданы. Стартовые и огневые позиции силами и средствами ракетных войск и артиллерии, частями и соединениями РЭБ, участвующими в огневых и радиоэлектронных ударах, не заняты.

Перебазирование оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил на передовые аэродромы не производилось. Развертывание тыла, сил и средств технического обеспечения не осуществлялось.

С точки зрения военного искусства гипотетическое вторжение на Украину (с применением только обычных средств поражения) со стороны ВС РФ могло иметь бы форму стратегической наступательной операции на театре военных действий.

Учитывая боевой и численный состав вооруженных сил Украины, степень их боеготовности и боевой выучки, для проведения такой операции необходимо привлекать несколько оперативно-стратегических объединений ВС РФ, Черноморский флот, отдельные общевойсковые (танковые) армии (армейские корпуса, дивизии), одну армию ПВО и ВВС (как минимум), соединения ВДВ, родов войск и специальных войск резерва Верховного главного командования.

К такой операции в настоящее время войска и силы ВС РФ, развернутые в западных районах России, решительно не готовы. Такой вывод можно сделать только на основании данных об отсутствии развертывания оперативного и отчасти стратегического тыла, сил и средств технического обеспечения.

Остановимся на вопросах тылового обеспечения. Что-то незаметно, чтобы на западных границах России фиксировалось развертывание тыловых баз оперативно-стратегических объединений, а также отмечалось создание складов и баз с запасами материальных средств. А последних для проведения операции потребуется не меньше двух миллионов тонн. Наконец, никак не обозначились даже в районах сосредоточения войск соединения и части автомобильных, железнодорожных, дорожных и трубопроводных войск.

Все это не осталось бы незамеченным не то чтобы от иностранных технических средств разведки (и агентурной разведки в том числе), на эти мероприятия обратило бы внимание даже местное население в районах сосредоточения войск. То есть скрыть подобные приготовления невозможно. Следов подготовки российского вторжения нет.

В Киеве тоже не верят в российскую агрессию

Казалось бы, если Украине угрожает скорое вторжение со стороны России, то и военно-политическое руководство в Киеве должно предпринимать соответствующие, адекватные обстановке меры. Проект 26-бис: уникальный крейсер на страже Ленинграда 85 лет назад, 20 декабря 1936 года, в Ленинграде началось строительство крейсера «Максим... 20 декабря 09:25

В частности, немедленно приступить к мероприятиям и действиям по переводу вооруженных сил Украины с мирного на военное положение (с проведением мобилизационного развертывания), к созданию группировок ВС на театрах военных действий и в глубине страны для организованного вступления ВС и страны в войну.

Причем в Киеве должны начать хотя бы с мобилизации ВСУ, причем если не полной, то хотя бы частичной, а также приступить к построению стратегической обороны, фортификационному оборудованию системы оборонительных рубежей, созданию системы оперативных инженерных заграждений.

Иными словами, на Украине на гипотетических направлениях главных и других ударов российских войск (недавно обозначенных на схеме германского издания Bild) систему траншей и ходов сообщения не отрывают, города к круговой обороне не готовят, заграждения не устраивают, минирование местности не производят.

То есть в реальность полномасштабного российского вторжения на Украине, похоже, всерьез не верят, причем ни в высоких кабинетах, ни в самых широких народных массах. Иначе масштаб приготовлений к войне был бы совершенно другим.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Газеты.Ru».

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).