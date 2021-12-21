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Армия

«Для производства бронетранспортера «Бумеранг» мы используем 3D-принтер»

Интервью генерального директора ООО «ВПК» Александра Красовицкого «Газете.Ru»

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БМП «Бумеранг»

БМП «Бумеранг»

Пресс-служба ООО «Военно-промышленная компания»
Генеральный директор ведущего в России разработчика и производителя колесной бронированной техники ООО «Военно-промышленная компания» Александр Красовицкий рассказал «Газете.Ru» о работе над перспективным бронетранспортером «Бумеранг», о модернизации бронетранспортера БТР-82А, бронеавтомобилях «Стрела», а также о том, какая российская бронетехника интересует иностранных заказчиков.

– Александр Владимирович, на какой стадии находятся работы, связанные с вашим перспективным бронетранспортером «Бумеранг»?

– Работы по ОКР «Бумеранг» идут в строгом соответствии с утвержденным графиком. В соответствии с ним ООО «Военно-промышленная компания» совместно с ГАБТУ МО РФ и научно-исследовательскими организациями Министерства обороны РФ завершило предварительные испытания опытных образцов на базе унифицированной межвидовой колесной платформы «Бумеранг». В ходе проведенных предварительных испытаний опытные образцы подтвердили заявленные в техническом задании характеристики.

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Генеральный директор ООО «Военно-промышленная компания» Александр Красовицкий

Генеральный директор ООО «Военно-промышленная компания» Александр Красовицкий

Пресс-служба ООО «Военно-промышленная компания»

Сегодня изготовлены новые опытные образцы машин на базе унифицированной межвидовой колесной платформы «Бумеранг», которые пойдут на государственные испытания. Эти образцы создавались с учетом результатов предварительных испытаний, и те изменения конструкции машин, которые в них реализованы, направлены на повышение основных боевых свойств и потребительских качеств образцов. Обновленные опытные образцы боевых машин на базе платформы «Бумеранг» недавно были представлены заместителю Министра обороны Алексею Криворучко и главнокомандующему Сухопутными войсками генералу армии Олегу Салюкову. Начало государственных испытаний ожидается весной следующего года. Первые серийные боевые машины на унифицированной колесной бронированной платформе «Бумеранг» поступят в войска после завершения государственных испытаний и принятия их на вооружение.

– В настоящее время в войска поставляется бронетранспортер БТ-82А. Он идет в Вооруженные силы в том виде, в котором был принят на вооружение, или уже в обновленной версии? Что сделано в плане улучшения ТТХ этой машины?

– Бронетранспортер БТР-82А мы производим уже более 10 лет — и за этот период внесено более 700 улучшений. Безусловно, БТР-82А, который мы делали в 2011 году и тот, который сходит с конвейера сегодня – это машины, сильно отличающиеся друг от друга.

Например, с 2019 года внедрили тепловизионный прицел с лазерным дальномером и стабилизированной линией визирования, противокумулятивные защитные решетчатые экраны и многое другое. Это значительно повысило баллистическую защиту машины и находящегося в ней личного состава. Должен заметить, что запас модернизации бронетранспортеров БТР–80/82А еще далеко не исчерпан.

Это отличительная особенность отечественной конструкторской школы – создавать образцы вооружения и военной техники, обладающие огромным потенциалом в плане модернизации. Мы сейчас работаем над оснащением бронетранспортера дистанционно управляемым боевым модулем нашей собственной разработки. Это еще увеличит огневую мощь машины, а кроме того, значительно улучшит эргономику и живучесть в результате увеличения полезного заброневого пространства и выноса боекомплекта за пределы обитаемого отделения. Оптимальный баланс боевых свойств бронетранспортера, высокая эксплуатационная надежность и обеспечивают высокую боевую эффективность боевой машины на поле боя.

Кроме того, идут работы по созданию новых специализированных машин на базе БТР-82А. Одной из таких разработок стала боевая противодиверсионная машина – БПДМ «Тайфун-М», созданная на базе БТР-82 в НПО «Стрела». Она предназначена для защиты подвижных ракетных комплексов РВСН. Кроме того, проработан вариант создания на базе БТР-82 самоходного зенитно–ракетного комплекса малой дальности «Сосна».

По мере появления новых образцов вооружения или специального оборудования и при необходимости создания их колесных вариантов, как раз и будут появляться новые модификации бронетранспортера БТР-82 или специальных машин на его базе. Дело в том, что, эта машина имеет важное преимущество перед другими бронированными колесными шасси – возможность преодоления водных преград вплавь.

– Над чем работаете сегодня? Что можно сказать о модернизированных версиях «Тигра» и «Стрелы»?

– Сегодня у конструкторов и специалистов ООО «ВПК» в разработке более 20 опытно-конструкторских работ (ОКР). Одна из них – это работа над созданием семейства автомобилей «Стрела». Это очень объемная и серьезная работа, в ходе которой разрабатывается семейство машин на унифицированных конструктивных решениях.

Приступили к работам по созданию новой легкой разведывательной машины. Опытный образец машины создан, мы его показали на форуме «Армия–2021». Машина вызвала огромный интерес у наших и у зарубежных военных.

На стадии завершения государственные испытания семейства бронеавтомобилей «Атлет».

К тому же продолжается работа по «Бумерангу», в следующем году платформа будет проходить государственные испытания. Решили возобновить работы по созданию машин с гибридной трансмиссией.

Мы стали заниматься разработкой собственных боевых модулей. В частности, разработан безэкипажный боевой модуль БТР-БМ с 30-мм автоматической пушкой, спаренным пулеметом и противотанковым комплексом. Прицельный комплекс этого модуля имеет телевизионный и тепловизионный каналы, независимую линию визирования, стабилизацию оружия в двух плоскостях, захват и сопровождение цели. Главное его отличие от аналогов – возможность пополнения боекомплекта без выхода экипажа из машины и возможность работы в аварийном режиме при полном отсутствии электропитания в бортовой сети.

Ввиду расширения компетенций ООО «ВПК» – теперь мы занимаемся созданием и производством гусеничной вездеходной техники. В частности представили Минобороны России предложения по созданию линейки гусеничных бронированных транспортеров–тягачей на перспективных агрегатах (двигатель, коробка передач, механизм поворота) Также в ближайшее время мы выходим на государственные испытания с двумя новыми модификациями двухзвенных вездеходов, также созданных в интересах МО РФ.

– Завершились ли государственные испытания боевой машины «Атлет»?

– Государственные испытания семейства бронеавтомобилей «Атлет» на стадии завершения.

– Какая продукция компании ООО «ВПК» пользуется повышенным спросом у инозаказчиков?

– По-прежнему большим спросом у инозаказчиков пользуются бронеавтомобили семейства «Тигр», а также наши бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А. Недавно мы поставили партию бронетранспортеров БТР-82А нашим белорусским партнерам.

Большой популярностью пользуется машина «ВПК-Урал». Только в течение текущего года инозаказчику было поставлено около 100 единиц таких машин. Кстати, по просьбе заказчика мы создали версию этой бронемашины в варианте «пикап». Машина получилась более защищенной, чем базовая версия за счет уменьшения бронированного корпуса.

После первых демонстраций бронеавтомобилей нового семейства «Атлет» многие иностранные специалисты стали проявлять интерес и к этой машине. В связи с этим нами был разработан экспортный вариант машины – «Атлет-Э». Он отличается от базовой версии наличием в конструкции импортных комплектующих, таких как силовой агрегат, автоматическая коробка передач, шины и другие.

– Производство перспективной бронетехники требует современного оборудования и технологических линий, без преувеличения, завтрашнего дня. Как обстановка у вас на этом участке работы?

– В последние годы в ООО «ВПК» стало уделяться большое внимание совершенствованию производства, в частности, внедрению в производственные линии современных станков с ЧПУ, а также промышленных роботов.

Промышленный сварочный робот был установлен в одном из цехов по производству комплектующих на «Арзамасском машиностроительном заводе». Совсем недавно введен в строй промышленный сварочный робот на Выксунском заводе корпусов. Этот автоматический комплекс осуществляет сварку бронированных корпусов бронетранспортеров и бронеавтомобилей.

Внедрение в производственный процесс роботов обеспечивает повышение качества работ, устранение, так называемого «человеческого фактора» и снижение себестоимости изделий. Преимущества внедрения робототехники очевидны – робот может работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю. На покупку и отладку только этого робота компания выделила 30 млн рублей.

Для опытного производства в ООО «Военно–инженерный центр» было освоено производство ряда самых сложных деталей для унифицированной колесной бронированной платформы «Бумеранг» с использованием промышленного 3D-принтера. Внедрение в производственный процесс промышленного 3D-принтера позволило значительно сократить расходы на производство опытных образцов техники, в частности, не требуется изготовление пресс-форм и штампов, сокращается время на производство особенно сложных в производстве новых деталей.

В течение нескольких последних месяцев на АО «АМЗ» было закуплено 5 самых современных станков с ЧПУ. Это оборудование предназначено для изготовление деталей для новейших образцов техники, таких как «Бумеранг», «Стрела» и «Атлет», а также и для перспективных машин.

Кроме того, на производстве в «Военно–промышленной компании» внедрена и постоянно совершенствуется производственная система.

– Обычно на международном военно–техническом форуме «Армия» вы выставляете 1-2 новинки в сфере бронетанкового вооружения. Что планируете показать в следующем году?

– Позвольте я пока не буду отвечать на этот вопрос, иначе до августа 2022 года пропадет ощущение новизны представляемой нами техники. А то, что новинки на «Армии-2022» мы представим – можете не сомневаться.

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