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Армия

«Пришлось изрядно поломать голову». Как питаются военные на Крайнем Севере

В Минобороны рассказали, как устроена полевая военно-арктическая кухня

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Лев Федосеев/ТАСС
В Арктике российская армия остается всерьез и надолго. Министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства заявил о завершении строительства двух военных баз в арктическом регионе. При этом суровые климатические условия осложняют как выполнение боевых задач, так и бытовые аспекты несения службы. Как готовят для военных в Арктике – в материале военного журналиста Виктора Сокирко.

«На арктических островах, архипелагах и в удаленных районах побережья завершено создание двух военных баз, организовано несение боевого дежурства подразделений ПВО и береговых ракетных комплексов», – сказал Шойгу на годовой коллегии Минобороны РФ. Кроме того, идет реконструкция в этом регионе пяти аэродромов.

За несколько минувших лет Россия значительно усилила военную группировку в арктической зоне. Базы созданы на островах Котельный (Новосибирские острова), Земля Александры (входит в архипелаг Земля Франца-Иосифа), Средний (Северная Земля), а также в поселке Рогачево (Новая Земля), на мысе Шмидта и острове Врангеля (входят в Чукотский автономный округ).

При этом следует также понимать, что подразделения, которые несут службу в Арктике, не только на базах находятся. Они должны отрабатывать учебно-боевые задачи, совершать марши и рейды. И их нужно кормить, обеспечить быт. При экстремальных минусовых температурах сделать это – очень непростая задача.

В состав арктических войск (Объединенное стратегическое командование «Северный флот»), обеспечивающих безопасность в Заполярье от Мурманска до Анадыря, а это 1600 километров, входят крупные сухопутные соединения.

Это две отдельные мотострелковые бригады (арктические) – 80-я и 200-я, а также 61-я отдельная бригада морской пехоты. Их подразделениям приходится участвовать в учениях, проводимых в полевых условиях.

Недавно китайское издание Sohu проанализировало организацию питания российских военных в условиях Арктики. С учетом повышенного внимания Пекина к Северному морскому пути это не так уж неожиданно. Китайские эксперты пришли к выводу, что с помощью новейшей техники тылового обеспечения солдаты получают качественное и разнообразное горячее питание, имеющиеся полевые кухни способны также выпекать свежий хлеб и обеззараживать воду.

Все тыловое оборудование российской армии в регионе носит приставку «арктическое». Это кухня арктическая КА-250/30ПМ, хлебопекарня арктическая ХПА-500/30ПМ, цистерна арктическая ЦВА-10/30ПМ, хозяйственно-складской модуль арктический ХСМА-12/30ПМ.

«Обычная техника попросту не рассчитана на низкие температуры. Нам пришлось изрядно поломать голову и создавать на основе имеющихся образцов и наработок по сути новое, уже арктическое оборудование. В результате получилось то, что и требуется – все имеющееся в нашем распоряжении оборудование отличают быстрота развертывания и свертывания, повышенная надежность и безопасность, значительные функциональные возможности, низкое энергопотребление и универсальность», – рассказал «Газете.Ru» начальник продовольственного управления Департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковник Сергей Нихельман.

Особые требования были к полевой кухне, способной передвигаться по ледяной пустыне и готовить пищу и выпекать хлеб в суровых климатических условиях. Ее в арктическом варианте поставили на гусеницы – в качестве базового шасси используется модернизированный двухзвенный плавающий транспортер ДТ-30ПМ, кузова которого доработаны под монтаж силового и технологического блоков.

Транспортер развивает скорость 35 км/ч (5 км/ч на плаву) и способен перевозить до 30 тыс. килограмм грузов, уверенно преодолевает подъемы и спуски крутизной 30 градусов. Есть и своя автономная система электроснабжения мощностью 100 кВт.

Арктическая кухня с экипажем из двух военных поваров и инструктора в состоянии обеспечить трехразовое питание из расчета на 250 человек. Мало времени занимает выпечка хлеба – на его приготовление ускоренным способом на органических кислотах (сухих быстродействующих дрожжах, сухих заквасках) уходит 2,5-4 часа. Хлеб выпекается из расчета на трое суток.

Что касается цистерны арктической, то это изделие способно гарантированно обеспечить войска питьевой водой в условиях низких температур.

Назначение хозяйственно-складского модуля – доставка продуктов питания. Запас хода по контрольному расходу топлива при движении с полной нагрузкой по шоссе составил не менее 800 км, по эксплуатационному расходу топлива по грунтовым дорогам удовлетворительного состояния – не менее 500 км. Работы по развертыванию и свертыванию гусеничного топливо-маслозаправщика ГТМЗ-14-30ПМ могут выполняться двумя механиками-водителями, прошедшими специальную подготовку.

К слову, все элементы семейства арктических технических средств служб тыла можно перевозить автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным транспортом. С учетом демонтажа съемных элементов конструкции кузова технологического блока они вписывается в стандартный железнодорожный габарит 1-Т.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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