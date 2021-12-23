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Армия

Акелла промахнулся: как украинские военные осваивают американские Javelin

Украинские военные промахнулись на учениях по стрельбе из комплексов Javelin

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Global Look Press
Украинские военные провели в Донбассе учения с использованием американских ракетных комплексов Javelin. Как минимум одна ракета не попала по цели, однако в ВСУ считают маневры успешными. На вооружении украинской армии находятся 67 Javelin, по некоторым данным, они уже применялись в боях с ополченцами.

Первый промах

Javelin — оружие, производимое совместным предприятием Raytheon и Lockheed Martin Javelin, которое может стрелять с плеча и устанавливаться на гусеничные, колесные или амфибийные машины. Raytheon отвечает за блок командного пуска (CLU), электронный блок наведения ракеты, системное программное обеспечение и управление системной инженерией. Lockheed Martin отвечает за сами ракеты, проектирование и сборку. Эти ПТРК широко использовались американкой армией в Афганистане и Ираке для выполнения боевых задач. Украинская армия получила это оружие в 2018 году.

Накануне, 22 декабря, начались первые учебные стрельбы ВС Украины из Javelin в Донбассе. Пресс-центр штаба операции Объединенных сил отчитался об этом в Facebook.

«На одном из общевойсковых полигонов в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) состоялось практическое выполнение стрельб по броневым объектам личным составом расчетов переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin… Применение данного ПТРК с целью тренировки личного состава в районе проведения ООС происходит впервые», — говорится в сообщении.

Согласно данным пресс-центра, учения прошли успешно. Стрельба из противотанкового комплекса велась по условной цели — танку в окопе, находившемуся на расстоянии около 1,5 километров.

На опубликованных украинским «Пятым каналом» кадрах гранатометчик выпускает ракету по дымящемуся танку. Этот выстрел оказался удачным.

Затем военные рассказывают журналистке телеканала о преимуществах Javelin – хвалят их высокую точность, способность самостоятельно наводиться на цель и лететь к ней. Однако

сразу после репортажа об эффективности ракет зрителям показывают кадры, на которых гранатометчик стреляет по танку, но ракета не попадает в него и взрывается далеко позади цели.

Только для самообороны

США поставляют на Украину широкий спектр оружия и техники, включая патрульные катера и ряд других вооружений. Еще в 2017 году администрация Дональда Трампа одобрила поставки Киеву переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Весной 2018 года Америка передала Киеву первую партию стоимостью $47 млн. Она состояла из 37 комплексов и 210 ракет. Вторую партию из 30 противотанковых комплексов Javelin и 180 ракет к ним, а также другое оборудование и боеприпасы Украина получила летом 2020 года.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выражал надежду, что Украина будет использовать американские комплексы «ответственно и в целях самообороны».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в декабре этого года заявила, что с 2014 года США оказали Украине военную помощь на 2,5 миллиарда долларов, в том числе более чем на 400 миллионов в 2021 году. В 2022 году американские власти планируют потратить на поддержку армии Украины еще 300 миллионов долларов. Захарова подчеркнула тогда, что это «точно не создаст условия для реализации минских договоренностей» и мирного решения конфликта в Донбассе.

Секретные бои

Еще до нынешних учений, 11 декабря, стало известно, что украинский Генштаб засекретил данные об использовании ракетных комплексов Javelin в Донбассе. Соответствующую информацию опубликовали «Украинские новости».

«Информация о применении разведывательно-ударных беспилотных комплексов Bayraktar TB2 и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin в районе проведения операции Объединенных сил относится к служебной… является информацией с ограниченным доступом и разглашению не подлежит», — ответили тогда в военном ведомстве на запрос издания.

По некоторым данным Украина уже применила комплексы Javelin во время боевых действий в Донбассе.

Например, об этом прямо заявил руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times. Позже эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии «Слуга народа», глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации комитета парламента по нацбезопасности Игорь Копытин.

Однако штаб операции объединенных сил Украины пока отрицает эту информацию. А министр обороны Украины Алексей Резников уклончиво отвечает на вопросы журналистов.

«Я скажу так: мы не нарушаем минские соглашения, мы не атакуем в зоне проведения операции объединенных сил. В случае если враг, оккупационные войска, осуществляют нарушение режима тишины, убивают наших военных, мы предупреждаем через режим СЦКК, через СММ ОБСЕ, о том, чтобы они прекратили нарушение минских договоренностей и режима тишины. Если этот механизм не срабатывает, вооруженные силы, пользуясь статьей устава ООН «право на самозащиту», применяют все необходимые силы и средства», — приводит его ответ на вопрос о применении Javelin РИА «Новости».

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