Ил-76. Самый боевой из транспортных самолетов России

По данным международного авиационного справочника World Air Forces 2021, который составил журнал Flight Global, Ил-76 является самым распространенным военно-транспортным самолетом России. О личном восприятии Ил-76 – в колонке журналиста и бывшего милиционера Сергея Лютых.

В мире не найти такой горячей точки, где бы верой и правдой не служил Ил-76. Посмотрите на статистику крушений последних лет. Там нет ни слова про технические проблемы: «уничтожен ударом подразделений Ливийской национальной армии», «уничтожен во время ракетного удара по авиабазе», «уничтожен во время бомбардировок аэропорта силами международной коалиции», «сбит при заходе на посадку». Многомиллионный контракт. С кем конкурирует МиГ-35 в Малайзии В декабре стало известно, что МиГ-35 вышел в финал малазийского тендера LCA/FLIT. Какова история... 23 декабря 19:31

По кодификации НАТО наш 76-й проходит под именем Candid, то есть «искренний, прямой». Лучше и не скажешь. Между прочим, это первый советский военно-транспортный самолет с турбореактивными двигателями.

Моя первая журналистская командировка была в Чечню. Я ездил на ротацию столичных отрядов СОБР и ОМОН. Тогда еще боялся летать и готовился получить массу неприятных эмоций от полета на военном транспорте, который наверняка должен был быть старым и раздолбанным.

Но все оказалось совсем наоборот. Самолет был как новенький. Ничего там не дребезжало и не скрипело. Порадовали и пассажиры. Вместо сотни мужиков в разном камуфляже (кто какой урвал) и с кучей всякого «колхоза», вроде самодельной разгрузки из рыбацкой жилетки, я увидел два одетых с иголочки отряда.

Собровцы были более малочисленным подразделением со всеми признаками элитарности в вооружении и экипировки. По цвету комуфляжа они были похожи на американскую Delta из фильма «Падение черного ястреба». А омоновцы походили на рейнджеров из того же кино.

Когда мы погрузились в просторный грузовой отсек «Илюшина» и сели на лавочки, боком вперед, как в вагоне метро, то я совсем потерял чувство реальности происходящего. Мне казалось, что это какая-то съемочная площадка. Самолет набрал скорость и пошел на взлет. Полет на 76-м, по мне, был более приятным и комфортным, чем на пассажирском Ту-154 или на Боинге-737.

Мне нравилось, что можно было сидя на лавочке вытянуть ноги к середине салона, где был сложен груз с боеприпасами, вещами бойцов и прочим снаряжением. Никакого гула или холода – свободно можно общаться с соседями или подремать.

Посадка в Моздоке тоже была приятной. Здесь все тоже было, как в кино: спецназовцы спускались по рампе на взлетное поле. А рядом садился военный вертолет, еще один кружил над нами в небе.

Омоновцы и я поехали на «Камазах» в Ханкалу, а собровцы куда-то в Ингушетию. Как мне рассказывали потом, в этот день с одним из грузовиков со спецназовцами произошло ЧП. Они наехали на мину, но, слава богу, обошлось без жертв. Сбросить свастику с Эльбруса: альпинисты РККА против горных стрелков Вермахта Советская школа альпинизма не зря считалась одной из лучших в мире. Все дело в воинских... 23 декабря 13:58

На следующий день я вновь был на летном поле с отрядами, которые отправлялись в Москву. Залом ожидания для нас служили большие и просторные армейские палатки, где было вдоволь еды из пайков.

Мы любовались на самолеты и общались. Один из спецназовцев тогда сказал, что, глядя на Ил-76, понимаешь, что «ты не один в поле воин, а за тобой целая страна, научные институты и в этом вся сила».

Да, Ил-76, как и другие самолеты, стал плодом труда большого числа людей. Полвека назад, в марте 1971-го он совершил свой первый полет. В мае того же года украсил собой международный авиасалон в Ле Бурже.

Ил-76 стал главным самолетом и даже одним из символов ВДВ. Кроме солдат, этот «Илюшин» способен транспортировать и десантировать на парашютах любую боевую технику, относящуюся к номенклатуре десантных войск.

Есть у самолета и свое оборонительное вооружение: кормовая установка с двумя пушками ГШ-23 На некоторых сериях возможна установка станций постановки активных помех. На всех – возможность установки пассивных помех. А еще этот транспортник при необходимости может выступить в роли бомбардировщика. Допустима подвеска свободнопадающих бомб весом до полутонны.

Ил-76 может эксплуатироваться в любых условиях, будь то жаркая пустыня или ледяная Антарктида. С него десантируют грузы на дрейфующие станции в Северном Ледовитом океане.

В новом веке Ил-76 прошел глубокую модернизацию. Ил-76МД-90А получил несколько иную конструкцию крыла, двигатели пермского производства ПС (организация запрещена в России)-90А-76. Максимальная взлетная масса увеличилась со 190 до 210 тонн. Модернизированный «Илюшин» получил множество нового оборудования, аналоговая панель приборов уступила место цифровой. Однако самолет остался неприхотлив в обслуживании и столь же надежен.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Газеты.Ru».

Биография автора:

Сергей Лютых, журналист, капитан милиции в отставке, работал участковым милиционером, расследовал уголовные дела в дознании, раскрывал преступления, будучи оперативником в МУРе на Петровке, 38.