Год без войны. Как Россия спасла Карабах от полного коллапса

Российские миротворцы остаются основными гарантами существования Нагорного Карабаха как де-факто государства. О миротворческих усилиях России в регионе и о том, как эти усилия воспринимают в Ереване и Баку – в колонке доктора политических наук, ведущего научного сотрудника Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Алексея Токарева специально для «Газеты.Ru».

Шуши мог остаться под контролем Карабаха

10 ноября 2020 года при посредничестве президента Владимира Путина лидеры Армении и Азербайджана остановили боевые действия. Это произошло в тот момент, когда Армения потеряла стратегически и символически важный город Шуши (Шуша – с точки зрения азербайджанцев), и угроза нависла над Степанакертом (Ханкенди – по версии Баку), а значит и над всем Нагорным Карабахом. По оценкам армянского аналитика Гранта Микаэляна, территориальные потери НКР составили 72% от той территории, которую непризнанная республика контролировала в начале Второй карабахской войны. Автор «скифской войны». Как Барклай-де-Толли спас Россию от Наполеона 27 декабря 1761 года родился Михаил Богданович Барклай-де-Толли. Именно он является автором плана... 27 декабря 13:35

Массовое сознание – феномен инфантильный. В любой стране оно похоже на ребенка, минимально опирающегося на рациональность в анализе событий. Массовым сознанием всегда движут эмоции. При этом в состоянии фрустрации массовое сознание неизбежно ставит вопросы, ответы на которые дает либо собственная власть, либо иностранные государства.

Потерявшая более 2/3 территории НКР и несколько тысяч молодых людей, Армения после поражения во Второй карабахской войне столкнулась с масштабной фрустрацией, которая вопрос «что делать?» отодвинула на второй план. Несмотря на явные попытки отдельных армянских интеллектуалов сделать его «точкой сборки» нации, он оказался вытесненным на периферию обсуждений внутри Армении, поскольку главным стал вопрос «кто виноват?»

Ответ на него быстро подсказали отдельные армянские медиа, прозападные политики и финансируемые Западом НКО. Конечно – Россия. «Если мы союзники в рамках ОДКБ, а Россия еще и подчеркивала все эти годы собственный статус как гаранта нашей безопасности, то почему за нас не заступились?» – примерно так можно реконструировать первую часть общественного ответа при выявлении виновных.

Если исследовать конфликт рационально, следует напомнить, что официальный Ереван отказался окончить войну раньше, когда можно было сохранить значительно большие территории. 19 октября 2020 года президент Путин предложил премьеру Пашиняну план прекращения войны: Гадрут и Шуши оставались под контролем НКР, в нее возвращались азербайджанские беженцы.

С планом был согласен президент Алиев, но армянская сторона предпочла продолжить войну. При этом, как свидетельствуют отдельные источники, основные части армянской армии в конфликте не участвовала – оборону держали армия НКР, местное ополчение и армянские добровольцы. «Почему не участвовали?» – вопрос военно-политическому руководству в Ереване.

За прошедший год массовое сознание в Армении сделало кульбит, столкнувшись с реальностью поражения. После 1994 года, когда Армения победила при благожелательной позиции России, получив и сам Карабах, и семь районов азербайджанской территории вокруг него, армянское общество смотрело на азербайджанцев свысока, дескать, «они воевать не умеют», и воспитывало свои поколения в духе победителей.

Азербайджан все это время, планомерно увеличивая военный бюджет и закупая новые виды вооружений в Израиле и Турции, готовился к войне. В октябре 2020 года выяснилось, что Азербайджан воевать умеет.

Кроме того, впервые ему так активно (прокси и советниками) помогла Турция, а также курдские экстремисты и боевики различных террористических группировок, численность которых в регионе, как сообщал директор СВР Сергей Нарышкин, достигала тысяч человек.

Только вмешательство и помощь России спасли нынешние власти и население Нагорного Карабаха от полного коллапса и перехода региона под полный контроль Азербайджана.

Российский баланс в Закавказье

Баку за прошедший год начал строить международный аэропорт в возвращенном Зангелане и уже построил международный аэропорт в Физули, которому присвоен код международной организации гражданской авиации (ICAO) и в который допущены рейсы «Ираэро» из Москвы. Новую воздушную гавань президент Алиев открывал вместе с президентом Эрдоганом – символичность сложно переоценить. Идущие напролом. Боевой таран как символ российской армии В России изобрели не только воздушный, но и танковый таран. Последний отметил в этом году 85-летний... 27 декабря 15:38

Турция, по словам азербайджанского лидера, — великая страна. Интеллектуалы обоих государств активно продвигают концепт «одна нация, два государства». Два президента подписали декларацию о союзнических отношениях. Не приходится сомневаться в том, что турецкая экспансия на Южный Кавказ находит живой отклик у элит и общества Азербайджана.

В Армении весь прошедший год политики занимались сведением счетов. Политический год открылся не перевыборами в парламент, а избиением его спикера, когда 10 ноября 2020 года недовольные соглашением о прекращении огня пассионарии выбрали громить не врага на фронте, а мебель внутри правительственных зданий.

На перевыборах победил Никол Пашинян. Несмотря на поражение в войне, армянское общество оказалось настолько неготово к возвращению прежних руководителей в лице экс-президентов Кочаряна и Саргсяна, что даже «сдавший Карабах» Пашинян на их фоне смотрится лучше. Многие мои армянские коллеги в кулуарах говорят, что власти попросту нарисовали результат. Но, видимо, ситуация сложнее. Сергей Маркедонов, ведущий кавказовед России, предлагает отличную метафору: «Представьте, что в России на выборы выйдут чиновники времен Горбачева и Ельцина – они уже не диктуют правила игры».

Тут возникает вторая часть ответа на вопрос «кто виноват?» В Армении активно промотируется нехитрый тезис: «Если Россия нам союзник только на словах и не смогла нас защитить от врага, то зачем вообще дружить с ней? Вот рядом есть сильная Турция. Да, геноцид был, но если Россия ничем не лучше Турции, то пора уже налаживать отношений со второй, а первую можно попросить на выход».

«Русские – новые турки» – такую надпись на русском языке я видел в декабре 2021 года в Ереване. Часть моих собеседников из экспертного сообщества заверяли, что тренд маргинален. Но их более молодые коллеги, которых я никак не могу назвать симпатизантами Турции и недругами России, бьют тревогу: «Сначала Пашинян сдал Карабах, теперь готовит общество к расставанию с Россией. И в этом ему активно помогает Запад: чтобы вывести вашу базу и сделать Армению своим форпостом». Сюда же можно добавить малоэффективные попытки ЕС и Франции (Шарля Мишеля и Эммануэля Макрона) быть посредниками в разрешении конфликта.

Россия проводит на Южном Кавказе сбалансированную политику, не желая портить отношения ни с союзником Арменией, ни с партнером Азербайджаном, ни с усиливающейся Турцией, экспансия которой на север (а за христианской Арменией находится российский Северный Кавказ) явно не соответствует российским национальным интересам.

В отношении связей с общественностью Армении Россия работает хуже. Популярный нарратив внутри российского политического класса, занимающегося делами Кавказа («Армения никуда не денется из-за турецкой угрозы»), уже не соответствует реалиям. В условиях постоянной западной работы с массмедиа, НКО и обществом Армения вполне «денется», если Россия не скорректирует соответствующую медиаполитику, отношения с интеллектуалами и экспертным сообществом, работу с НКО и посольством.

Самая простая, понятная, черно-белая позиция у Азербайджана: мы возвращаем то, что принадлежит нам по международному праву, ведь даже Армения не признаёт Карабах, равно как и все члены ООН.

В этом смысле действия России, являющейся единственным гарантом сохранения нынешнего статуса НКР, непонятны населению Азербайджана. «Если Россия наш друг, то почему она не позволяет нам самим вернуть то, что нам принадлежит?» – именно эта позиция в массовом сознании, которому нет дела до рационального понимания сложных дипломатических и геополитических раскладов, и будет толкать президента Алиева к окончательному урегулированию Карабахского вопроса.

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