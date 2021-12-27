Минобороны отмечает подготовку НАТО к масштабной войне с Россией

НАТО расширяется в восточном направлении, так как подготавливает вооруженный конфликт против России, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин. На брифинге для военных атташе и иностранных дипломатов он привел примеры военного присутствия альянса вблизи российских границ. Фомин подчеркнул, что Москва обеспокоена таким поведением Запада.

НАТО готовится к вооруженному конфликту с России, считает замминистра обороны России Александр Фомин.

«Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией», – заявил он на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств.

Он обратил внимание, что Россия в военной стратегии Североатлантического альянса 2019 года «без каких-либо экивоков определена в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности».

В качестве примера он привел учения Steadfast Noon. На них военные отрабатывают применение ядерного оружия.

«Более того, к тренировкам стали привлекаться Военно-воздушные силы стран Восточной Европы, вступивших в альянс. Возросло число стран – участниц учения с шести до девяти, а количество привлекаемых самолетов носителей с 20 – до 50 единиц», – констатировал Фомин.

Он заметил, что с начала XXI века НАТО начало осваивать военную инфраструктуру Балтийских стран. В частности, вблизи России фиксировался «постоянный рост как количественного состава авиационной группировки, так и интенсивности ее полетов», хотя обострений отношений России и НАТО не было.

Несмотря на то, что Москва предложила совместно «обеспечивать противоракетное прикрытие в Европе, США приступили к развертыванию районов ПРО в Польше и Румынии». «Североатлантический союз отказался предоставить юридически обязывающие гарантии ненаправленности данных комплексов против России», – добавил замглавы оборонного ведомства.

По его словам, НАТО разворачивает и модернизирует свое оружие на территории Европы. Так, в Румынии находится американский противоракетный комплекс Aegis Ashore, а в Польше завершается строительство аналогичного объекта.

Фомин подчеркнул, что такие установки выполняют функции не только оборонного характера, но и ударного. Aegis Ashore оснащены пусковыми установками, которые можно использовать для применения крылатых ракет типа «Томагавк». Их дальность полета – до 2400 км. В зону досягаемости попадают российские объекты.

О том, что НАТО продвигается к границам России говорил на итоговой пресс-конференции глава России Владимир Путин. По его словам, альянс пообещал не расширять коалицию в восточном направлении. Но в итоге западные страны «нагло обманули» Россию. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники не давали никаких гарантий и обещаний.

Российские власти обеспокоены такой ситуацией. Для ее решения 17 декабря Москва представила соглашение для НАТО и США, которое гарантировало бы безопасность России. В частности, там предполагается отказ Североатлантического альянса от продвижения на территорию Украины. Россия настроена решительно: переговоры по гарантиям безопасности предположительно пройдут в январе. Только после этого, как сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, возможна встреча Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

НАТО оправдывает свое военное присутствие «угрозой», которую несет Россия. В последнее время со стороны Запада все чаще звучат предупреждения о последствиях в случае вторжения российских войск на территорию Украины. Кроме того, американские власти утверждают, что Россия намеренно сосредотачивает свои войска на российско-украинской границе, так как планирует нападение.