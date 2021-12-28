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Армия

«В противовоздушный бой не вступали». Почему ПВО Сирии не ответили на атаку Израиля

В Минобороны рассказали о российском самолете, севшем в Сирии в момент авиаудара

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ПВО Сирии не ударила по израильским F-16 из-за посадки самолета ВКС России в Хмеймиме, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в республике Олег Журавлев. По его оценкам, портовой инфраструктуре в Латакии нанесен незначительный материальный ущерб. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Силы противовоздушной обороны Сирии не вступали в бой с израильскими истребителями F-16, которые 28 декабря нанесли ракетный удар по порту в Латакии, так как в это время на аэродром «Хмеймим» в окрестностях этого города садился самолет ВКС РФ. Соответствующие пояснения во вторник дал замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев.

«Силы ПВО Сирии в противовоздушный бой не вступали, так как в момент удара в зоне поражения зенитных комплексов находился заходивший на посадку на аэродром «Хмеймим» самолет военно-транспортной авиации ВКС РФ», — заявил контр-адмирал.

По его словам, минувшей ночью два израильских истребителя нанесли ракетный удар по объектам в Латакии.

«С 04:21 до 04:26 [мск] два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Средиземного моря, без пересечения границы, нанесли удар четырьмя управляемыми ракетами по объектам на территории порта Латакия. В результате израильского удара нанесен незначительный материальный ущерб портовой инфраструктуре», — проинформировал Журавлев.

Пресс-служба Армии обороны Израиля, в свою очередь, отказалась комментировать сообщения о ракетных ударах, передает ТАСС.

«Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ», — указали в пресс-службе.

Российская база Хмеймим, расположенная недалеко от Латакии, существует в Сирии с 2015 года. Она находится примерно в 30 км от сирийско-турецкой границы.

Напомним, 17 сентября 2018 года Ил-20 был сбит сирийскими ПВО, принявшими российский самолет-разведчик за израильский. Погибли все 15 человек, находившиеся на борту.

В тот день Израиль принял решение нанести ракетный удар по целям в Латакии. Удару четырех израильских F-16 подверглись военные объекты, на которых, по заявлению израильской стороны, шла подготовка к передаче систем производства оружия от Ирана ливанской шиитской группировке «Хезболла» (Израиль считает иранское присутствие в Сирии угрозой государственной безопасности). Как указали в Минобороны РФ, израильские военные известили представителей российского военного командования в Сирии менее чем за минуту до удара. Согласно израильским данным — за 12 минут.

Сообщалось, что после поражения ракетой экипаж пытался спастись и пошел на экстренную посадку. Командир воздушного судна доложил о пожаре на борту и начале экстренного снижения. Весь экипаж посмертно наградили орденами Мужества.

Война в Сирии

Гражданская война в Сирии — многосторонний, многоуровневый вооруженный конфликт на территории Сирии, начавшийся весной 2011 года как локальное гражданское противостояние и постепенно переросший в восстание против режима Башара Асада, в которое с течением времени оказались вовлечены не только основные государства региона, но и международные организации, военно-политические группировки и мировые державы.

Стороны конфликта получают военную помощь от других государств: поддержку правительственным силам оказывают Россия и Иран, тогда как сирийская оппозиция получает помощь от западных держав, Турции и монархий Персидского залива.

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