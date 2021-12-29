ЛНР объявила о похищении еще одного ополченца

Луганская народная республика обвинила украинских военных в похищении ополченца. На месте, где находился боец ЛНР, нашли следы крови и сопротивления похитителям. По мнению представителя Народной милиции Луганска, против похищенного применяют пытки и накачивают его психотропными препаратами. Этот случай стал уже третьим по счету, утверждают власти ЛНР.

Украинская диверсионная группа Сил специальных операций похитила военнослужащего Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил официальный представитель НМ ЛНР старший лейтенант Иван Филипоненко.

«В нарушение действующих договоренностей, [диверсионная группа] похитила военнослужащего Народной милиции. На месте, где находился наш боец, обнаружены следы борьбы и крови», — сказал представитель ЛНР.

По словам Филипоненко, против похищенного ополченца применяется «физическое и моральное воздействие», его принуждают давать ложные показания под воздействием «запрещенных медикаментов».

«Действия украинских диверсантов полностью повторяют предыдущие два похищения: военнослужащего Народной милиции в ноябре, а также наблюдателя от ЛНР в СЦКК Андрея Косяка в октябре», — добавил старший лейтенант.

Луганская Народная милиция утверждает, что этот инцидент – итог бездействия ОБСЕ.

«О каких мирных договоренностях с украинской стороной может идти речь, когда диверсанты по указанию киевского руководства осуществляют открытые акты агрессии?» — отмечается в заявлении Филипоненко.

ЛНР с этого момента не будет гарантировать безопасность украинской стороне.

«На данном этапе гарантии безопасности мы предоставляем только гуманитарным миссиям. Напрямую Украине гарантий безопасности мы не даем и не запрашиваем»,

— заявил представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) полковник Михаил Филипоненко.

В середине октября Северодонецкий городской суд Украины арестовал офицера-наблюдателя самопровозглашенной Луганской народной республики в СЦКК Андрея Косяка.

До этого сообщалось, что украинские силовики взяли в плен сотрудника СЦКК. Об этом в Тelegram написал представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.

По его словам, представитель СЦКК попал в плен в районе пропускного пункта «Первомайск – Золотое». Прежде Народная милиция республики сообщала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Золотое-5. По данным украинской стороны, Косяк был вооружен, луганская сторона отрицает наличие у офицера СЦКК оружия.

Глава ЛНР Леонид Пасечник, комментируя произошедшее, заявил, что продолжать полноценный диалог в минском формате бессмысленно, пока Киев не вернет офицера представительства республики в СЦКК.

Тогда же Луганск обвинил СБУ в пытках Косяка и накачивании пленного психотропными препаратами.

«Расцениваем действия украинской стороны как вероломные и провокационные. Они подрывают процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе и идут вразрез с обязательствами Украины по двусторонней Консульской конвенции с Россией», — заявила тогда представитель МИД РФ Мария Захарова.