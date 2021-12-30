Операция «магистраль». Как на самом деле выглядел бой 9-й роты в Афганистане

В 1987-1988 годах на востоке Афганистана в труднодоступном округе Хост советским войскам удалось предотвратить возникновение автономного исламистского государства и сохранить целостность страны. Подробнее – в авторской колонке журналиста и бывшего милиционера Сергея Лютых специально для «Газеты.Ru».

Советским военным удалось достичь куда большего, чем просто решить поставленную перед ними политиками боевую задачу. Однако ни тогда, ни годы спустя этой победе не придавалось особое значение, а вернее – о ней попросту забыли. Спасать от распада уже проходилось саму Россию. От «Ориона» до «Охотника». Как работают российские беспилотники Российский беспилотный летательный аппарат «Орион» активно применяется в Сирии, а ударный беспилотник... 29 декабря 16:09

Операция по деблокированию Хоста получила название «Магистраль». Провели ее зимой 1987-1988 годов.

Главной задачей стал захват перевала Сатэ-Кандав, находящегося на высоте 2800 метров. Там был мощный укрепрайон. Договориться о мирном проходе советских военных колонн не удалось.

22 ноября прямо на перевал с транспортных самолетов выбросили десант: небо покрылось парашютами. Моджахеды открыли шквальный огонь. Однако десант оказался ложным: вместо солдат были манекены и мешки с песком. В течение нескольких часов после этого советская артиллерия и авиация плотно работала по обозначившим себя позициям боевиков.

Следом в укрепрайон для зачистки поднялись мотострелки. Никакого сопротивления они уже не встретили.

Этот план операции был разработан и успешно проведен в жизнь коллективом офицеров под руководством командира 40-й армии Бориса Громова, командира 103-й воздушно-десантной дивизии Павла Грачева и начальника Особой группы управления Минобороны СССР Валентина Варенникова.

Но кроме хитрости за «Магистралью» стояли храбрость и стойкость простых солдат и офицеров. Так, частью операции стал бой на высоте 3234, вошедший в историю как подвиг 9-й роты.

Только в жизни было совсем не так, как это показано в одноименном российском фильме, где десантников перебили почти всех до одного, а исход боя решили прилетевшие на подмогу военные вертолеты.

На самом деле 39 бойцов 9-й роты успешно выдержали и массированный минометный обстрел, и несколько атак подразделений противника численностью до 500 человек. Исход боя решил разведвзвод из 12 человек под командой старшего лейтенанта Андрея Смирнова, сумевший доставить на окруженную высоту боеприпасы. В итоге, десантники, в том числе и те, что уже были ранены, сами атаковали противника. Боевикам пришлось отступить.

В этом бою 9-я рота потеряла шесть человек убитыми. Еще 19 были ранены. Один из погибших — рядовой Андрей Мельников. Он вообще мог не служить в армии, так как в 17 лет женился и стал молодым отцом. Андрей добровольцем отравился в Афганистан. До «Магистрали» он уже поучаствовал с шести боевых операциях. Автор «скифской войны». Как Барклай-де-Толли спас Россию от Наполеона 27 декабря 1761 года родился Михаил Богданович Барклай-де-Толли. Именно он является автором плана... 27 декабря 13:35

На высоте 3234 ему удалось отразить несколько атак противника и оставаться в бою, несмотря на тяжелые ранения. Умер он уже после сражения. За свой подвиг Мельников получил посмертно звание Героя Советского Союза.

Хотелось бы, чтобы про «Магистраль» и 9-ю роту наконец-то сняли достойный фильм, чего до сих пор не произошло. Однако это проблема не только отечественного кинематографа.

В свое время войну во Вьетнаме американцы показывали в кино исключительно как ярмарку адского безумия. Конечно, иначе бы не появились такие яркие антивоенные кинополотна, как «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы.

Но, спустя десятилетия, вышел на экраны и фильм «Мы были солдатами» с Мэлом Гибсоном в главной роли, где американская военщина показана не такой уж глупой и бессмысленной.

Теперь очередь за нами – вновь обратить внимание на события, произошедшие в 80-х годах в Афганистане, и дать им более взвешенную оценку.

Так уж получается, что, несмотря на все оговорки, которые делают режиссеры в кадре и за кадром, мол, фильм лишь основан на реальных событиях, масса людей воспринимают «9 роту» Федора Бондарчука почти как документальное кино.

Все уверены, что за сюжетом лежат если не документы, то реальные воспоминания солдат, а не красивые образы, взятые из американских военных боевиков, и байки про кривые стволы пулеметов.

Конечно, разному негативу было место и во время подготовки, и во время непосредственной службы советских воинов в Афганистане, но армия тогда выполняла все поставленные перед ней задачи.

Хорошо бы снять об этом честный фильм.

Биография автора:

Сергей Лютых, журналист, капитан милиции в отставке, работал участковым милиционером, расследовал уголовные дела в дознании, раскрывал преступления, будучи оперативником в МУРе на Петровке, 38.

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