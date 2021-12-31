Враг моего врага. Как борьба с пиратством может объединить Россию и США

Cегодня, в условиях нарастающего напряжения в отношениях между Россией и США, остается все же поле для сотрудничества и, что важно, для военного сотрудничества в сфере борьбы с пиратством. Как две страны зачищают заливы от преступников – в авторской колонке журналиста и бывшего милиционера Сергея Лютых.

Часто говорят, что современное морское пиратство – важная часть мирового терроризма. Добавлю, что эти вооруженные автоматами и пулеметами ребята на быстроходных лодках самим своим существованием показывают, что при всех отличиях и разногласиях Москва, Вашингтон и Пекин представляют собой некую единую цивилизацию и действуют в общей системе координат. «Наконец мы дошли до того, что шведов побеждать можем» В начале XVIII века шла Северная война между Россией и Швецией. В конце декабря 1701 года... 31 декабря 12:43

Нельзя себе представить, чтобы как несколько веков назад, одни большие державы выдавали бы сегодня разрешения пиратам захватывать и топить торговые суда других держав. Мир в этом отношении изменился в лучшую сторону.

Меняются и наиболее привлекательные для морских террористов регионы. В 2008 году это был Аденский залив Аравийского моря. Сегодня это Гвинейский залив.

Несколько недель назад пираты напали там на сухогруз Tonsberg, плывший под флагом Либерии.

25 ноября поисковый вертолет MH-60R ВМС Дании в том же заливе обнаружил подозрительный катер с восемью пассажирами поблизости от торговых судов. Подозрительный, так как на лодке имелись приставные лестницы.

С подошедшего фрегата Esbern Spare на лодку передали приказ заглушить двигатель и приготовиться к досмотру. Датчане спустили лодки со спецназом, но пираты их распоряжения выполнять отказывались.

А когда спецназ открыл предупредительный огонь, то и пираты ответили, только не в небо, а прямо по лодкам с датчанами. Тем ничего другого не оставалось, как пустить пиратов на дно вместе с их нехитрым плавсредством.

Четверых любителей легкой наживы выловили из моря живыми.

За месяц до этого, 25 октября, российский корабль «Вице-адмирал Кулаков» получил в Гвинейском заливе сигнал бедствия от контейнеровоза Lucia, который шел под флагом Панамы. На место, несмотря на тропический ливень, был направлен вертолет Ка-27ПС с отрядом морпехов. Пираты не стали дожидаться даже предупредительного огня и сбежали на побережье с пустыми руками.

Но не надо думать, что никакой реальной опасности для военных пираты не представляют.

12 октября 2000 года двое смертников в Аденском заливе подогнали загруженный взрывчаткой катер к грозному американскому эсминцу USS Cole. В результате мощного взрыва образовалась пробоина размером 12 на 9 метров. Погибли 17 моряков, и еще 39 получили ранения.

Проблему пиратства в международных водах поднимали на декабрьской международной конференции «Мировой океан – пространство сотрудничества и конкуренции» в ИМЭМО РАН.

Капитан 1 ранга запаса Евгений Ирза тогда отмечал, что даже американцам со всей их мощью не справиться с пиратами самим. Это можно сделать только путем создания международной системы взаимодействия ВМС разных стран.

Так, в Аденском заливе на пике пиратской деятельности одновременно находилось до 30 и более боевых кораблей и самолетов, но это не гарантировало безопасности для всех торговых судов. Переиграть «Байрактары». Почему «Орион» лучше турецких дронов В российской армии сделали ставку на применение беспилотных роботизированных аппаратов. Военный... 30 декабря 23:48

Дело в том, что с 2008 по 2012 год силы ВМС США и стран НАТО использовали зональный принцип, предполагающий создание защищенного морского района и блокаду примыкающего к нему побережья.

Такой принцип был удобен тем, что не снижал скорости перемещения торговых грузов, но сверхмалые суда пиратов все равно проникали в защищенные зоны незамеченными. Однажды так поблизости от американского эсминца был захвачен газовоз.

Но все изменилось благодаря российским военным. Российские военные моряки, по словам Евгения Ирзы, предложили объектовый принцип, то есть конвоировать все торговые суда через опасные районы.

По-прежнему неясно, как поступать с пиратами, захваченными в плен. Капитан Ирза напомнил две нашумевшие истории.

Первая была связана с крейсером «Петром Великим», который отрапортовал о задержании 18 пиратов. Их пытались передать Пакистану и Кении, но в итоге безоружными посадили на их же лодки и отправили восвояси.

Во втором случае российским военным морским экипажам пришлось в течение месяца передавать с борта на борт группу пиратов из семи человек. В итоге была разработана и проведена целая спецоперация по их высадке обратно в Сомали.

А вот проблема со связью между военными судами разных стран на практике решается куда легче. В Аденском заливе все действующие корабли вели общение через специальную сеть. Там они обменивались всей необходимой текущей информацией.

Да, как это ни странно звучит, но пираты несут не только вред, но и пользу, как единый враг для военных сил из разных стран, у которых не осталось других площадок для мирного взаимодействия.

Биография автора:

Сергей Лютых, журналист, капитан милиции в отставке, работал участковым милиционером, расследовал уголовные дела в дознании, раскрывал преступления, будучи оперативником в МУРе на Петровке, 38.

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