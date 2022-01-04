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Армия

Почему США могут отказаться от F-22 и сократить покупки F-35

Эксперты оценили возможность сокращения американских ВВС

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F-22/F-35

F-22/F-35

U.S. Air Force/Reuters
Пентагон якобы планирует досрочно вывести из эксплуатации истребитель F-22 и сократить закупки истребителя F-35. Об этом сообщил американский портал 19FortyFive со ссылкой на собственный источник в военном ведомстве США. «Газета.Ru» разбиралась, насколько это реально.

Причина досрочного вывода из строя самолетов F-22, цитирует издание источник, их якобы «низкая конкурентоспособность».

По мнению бывшего чиновника Пентагона Марка Шнайдера, к которому портал обратился за комментариями, «это очень странно, так как F-22 по своему боевому потенциалу намного превосходит многие существующие машины». При этом заменить эти самолеты Пентагон якобы планирует истребителями F-15EX, которые, считает Шнайдер, по техническим характеристикам уступают F-22. По его мнению, все это ведет к ослаблению военного потенциала США, в то время, когда как Россия и Китай достигли успехов в постановке на боевое дежурство новых систем ПВО.

«Русские широко развернули очень мощную систему С-400, еще более сильная система С-500 почти готова к работе, а ее улучшенная версия будет введена в строй примерно через пять лет», – сказал Шнайдер.

«Текущий план по развитию ВВС США состоит в том, что истребитель F-22 планируется эксплуатировать до начала 2030-х годов. Это меньше изначально запланированного срока и связано с тем, что США хотят заменить его на новую платформу шестого поколения, которая сейчас разрабатывается по тематике NGAD. Поэтому эти самолеты планируется списать ранее, чем планировали, но они их давно не производят и никогда не поставляли на экспорт. США сейчас отчасти вкладываются в разработку новых платформ, отчасти ведут торги с производителем по поводу стоимости и эксплуатации. F-22 они хотят заменить на то более пафосное и дорогое, что планируют сделать к 2030 году», – рассказал «Газете.Ru» эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Александр Ермаков.

Эксперт при этом отмечает, что истребитель F-35 по текущему плану развития ВВС США считается «рабочей лошадкой» – основной машиной. «Его производство ведется довольно активно, его не планируют ни наращивать, ни сокращать, оно держится на одном уровне. Отказываться от F-35 США не планируют», – уверен Ермаков.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков считает, что F-35 «нельзя назвать полностью доработанным проектом». «В конструктивном отношении эта машина не очень доработана, в отдельных ситуациях теряется бортовое оперение. Этот истребитель не до конца доработан и с точки зрения программного обеспечения и бортовой электроники, которая периодически дает сбои», – сказал Сивков.

Ермаков, в свою очередь, считает, что что F-35 получился таким, каким его требовали американские военные – средней ударной машиной, во многом ориентированной на эпоху локальных войн, которые США вели в 1990-2000-х годах.

«На экспорт F-35 идет вполне успешно, недавно США заключили контракт на его поставку с Швейцарией и Финляндией – экспорт растет. На данный момент в ВВС США и на экспорт поставлено более 730 машин, неудачный самолет в таком количестве бы не выпускался. Российский Су-57, например, никогда не будет поставляется в количестве 700 машин. F-35 не такой удачный, как в идеале хотелось бы самим американцам, но до этого неудачного нам бы хорошо довести свои самолеты», – сказал Ермаков.

Ранее сообщалось, что Испания опровергла информацию о закупке F-35, так как участвует с Францией и Германией в программе создания европейского истребителя шестого поколения.

«При этом вероятность того, что Испания в перспективе все-таки приобретет у США истребители F-35В для палубных нужд есть, потому что без такого самолета у значительной части испанских кораблей теряется функционал. F-35В – единственный в мире самолет с укороченным взлетом. Конечно, Испания может их и не приобретать, но, к примеру, их универсальный десантный корабль-авианосец «Хуан Карлос I» строился специально для того, чтобы с него эксплуатировали самолет с укороченным взлетом. Поэтому возможно, что рано или поздно испанцы купят небольшую партию F-35В именно для палубного применения», – считает Ермаков.

По мнению редактора журнала «Арсенал Отечества», военного эксперта Алексея Леонкова, F-35 не уйдет с экспорта. «Многие страны, которые участвуют в программе F-35, понимают, что их втянули в авантюру. Но F-35 не уйдет с экспорта, потому что это очень хороший коммерческий проект, который американцы продвигают в странах Европы, продают Австралии, Японии»,

– сказал Леонков.

По мнению Ермакова, негативная репутация F-35 в основном связана с довольно большой открытостью программы. «У F-35 были большие задержки в производстве по программе, сейчас его выпускается много – более 100 штук в год», – сказал Ермаков.

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