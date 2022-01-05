«Европа – сочная цель для удара». Чем отличаются ядерные доктрины России и США

В конце декабря МИД России опубликовал проект договора между РФ и США о гарантиях безопасности. Москва предлагает не размещать ядерное оружие за пределами территорий России и Соединенных Штатов. «Газета.Ru» разбиралась, какой может быть реакция Вашингтона и стран НАТО на это предложение и в каких случаях, согласно ядерным доктринам России и США, страны могут решиться на применения ядерного оружия.

Плохой клей для НАТО

«Стороны исключают развертывание ядерного оружия вне национальной территории и возвращают такое оружие, уже развернутое за пределами национальной территории на момент вступления в силу настоящего договора, на национальную территорию», – говорится в проекте документа. «Заменить на что-то более пафосное». Могут ли США отказаться от F-22 и F-35 Пентагон якобы планирует досрочно вывести из эксплуатации истребитель F-22 и сократить закупки F-35. Об... 04 января 10:50

Таким образом, соглашение подразумевает, что стороны должны ликвидировать имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного вооружения за рубежом.

«Неразмещение ядерных сил России и США за пределами их национальных территорий – давняя история. Россия считает, что размещение ядерного оружия США в Европе нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), потому что в этом участвуют третьи страны, не ядерные. США и их союзники по НАТО считают, что если СССР на это согласился, когда подписывал ДНЯО и сам размещал свое ядерное оружие на территории стран Варшавского договора, то договор к этим размещениям не применим», – рассказал «Газете. Ru» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

Он отметил, что это — вопрос политического характера, так как размещенное ядерное оружие в Европе может представлять угрозу теоретически, но радикального военного значения у него немного.

«Этого оружия не очень много и применить его внезапно будет сложно. Есть выражение, что «ядерное оружие – клей, который держит НАТО вместе», но такой клей – плохие новости для НАТО», – считает Стефанович.

По мнению эксперта, в Европе есть определенные круги, которые бы хотели избавиться от ядерного оружия в рамках общего движения к безъядерному миру. «К тому же они понимают, что ядерный арсенал на их территории – сочная цель для первого удара. Более того, Россия давно говорит о том, что разговоры о нестратегическом ядерном оружии должны начинаться с вывода оружия США из Европы, потому что аналогичное оружие России уже давно на нашей национальной территории», – сказал Стефанович.

Сегодня российскую ядерную триаду составляют ракетные войска стратегического назначения (РВСН), морские стратегические силы и стратегическая авиация.

«Порядка 70% ядерных боеприпасов России находится на наземных носителях, остальное – ракеты морского базирования и авиация. У США иной расклад – 80% приходится на ракеты морского базирования, порядка 10% – на стратегическую авиацию, 10% – на наземные носители», – рассказал «Газете.Ru» член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Причина для удара

«Сразу надо отметить, что в доктринах о применении США и Россией ядерного арсенала есть положения о его применении не только в случае вражеского удара, но и ситуациях серьезной опасности для стран», – рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Константин Богданов. «США раздражены развитием военных отношений Индии с Россией» Индия может стать первым зарубежным покупателем новой системы ЗРК С-500, заявил вице-премьер России Юрий... 03 января 17:39

По его словам, СССР с 1982 по 1993 годы имел политическое обязательство не применять ядерное оружие первым, хотя многие эксперты то одностороннее обязательство Москвы считают чисто декларативным.

«Доктринальные уложения в отношение ядерного оружия у России и США сегодня примерно одинаковые. США утверждают, что они будут применять ядерное оружие в исключительных случаях в интересах сдерживания при агрессии против них или их союзников. В ряде случаев менялись нюансы, иногда речь шла о ядерном ответе на применение оружия массового уничтожения, иногда, как в 2018 году, расширялся состав поводов, вплоть до неядерных стратегических атак с большими потерями гражданского населения. В целом американцы сохранили за собой «свободу рук» с точки зрения возможных форм применения ядерного оружия», – сказал эксперт.

Он отметил, что российская ядерная доктрина претерпела в 2000-2010 годы изменение принципа применения ядерного оружия.

«Согласно военной доктрине 2000 года, ядерное оружие России может быть применено либо в ответ на применение оружия массового уничтожения против России или ее союзников, либо в случае большой войны с применением обычных вооружений в критических для национальной безопасности обстоятельствах. В 2010 году эта формулировка была расширена и включила в себя такой повод, как угроза для существования государства»,

– рассказал Богданов.

По мнению эксперта, согласно доктринальным документам и России, и США сегодня могут применять ядерное оружие в очень широком числе случаев.

«Если в годы холодной войны подразумевалось, что обмен ударами будет мгновенным и массированным, то сейчас говорят об ограниченном и даже единичном применении в интересах сдерживания развития региональных конфликтов», – резюмировал Богданов.