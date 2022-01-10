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Армия

Российский «Сармат» вместо украинского «Воеводы»

Зачем России нужен ракетный комплекс «Сармат» — и что он из себя представляет

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Ракетные комплексы «Сармат» и «Воевода»

Ракетные комплексы «Сармат» и «Воевода»

РИА «Новости»
В российскую армию в 2022 году должен поступить ракетный комплекс «Сармат». Первым комплекс получит Ужурское ракетное соединение, расположенное в Красноярском крае — «Сармат» должен заменить ракетный комплекс «Воевода». «Газета.Ru» разбиралась, почему сроки его поступления в войска постоянно откладывались.

РС-28 «Сармат» – перспективный ракетный комплекс наземного шахтного базирования, способный нести ядерные заряды. «Сармат» разрабатывается с 2000-х годов в АО «Государственном ракетном центре им. В. П. Макеева». Производством занимается »Красноярский машиностроительный завод».

«Начиная с 2022 года планируются поэтапный вывод из группировки РВСН ракетного комплекса тяжелого класса «Воевода» стационарного базирования и его замена на «Сармат», – сообщает газета Минобороны «Красная Звезда».

Отмечается, что в Ужурском ракетном соединении уже идут работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый комплекс «Сармат».

«Для этих целей в переоснащаемом полку готовится соответствующая инфраструктура. Изготовленное серийное оборудование поступает в соединение, организован монтаж шахтных пусковых установок и унифицированного командного пункта», – пишет газета.

«В 2010-х годах, когда программа «Сармат» только запускалась, говорилось, что новый ракетный комплекс появится в войсках к 2015 году, потом – 2017 году. В 2020 году заявляли о том, что в 2021 году «Сармат» точно примут на вооружение, а в 2021 году обещали начать летные испытания, но об их старте не сообщалось.

Никто не хочет, чтобы первый пуск был неудачным, потому что в текущем состоянии это поставит под огромный знак вопроса всю программу. Можно предположить, что в 2022 году «Сармат» действительно появится в войсках, если в проекте не будет ни малейшего недочета»,

– рассказал «Газете.Ru» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

«Сармат» прошел три бросковых испытания с декабря 2017 года до мая 2018 года. На них проверялась работа порохового стартового ускорителя, который выталкивает ракету из шахты на высоту около 30 м, и включение маршевого двигателя ее первой ступени. Минобороны РФ признало эти испытания успешными. В августе прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу во время визита на «Красноярский машиностроительный завод» сообщил, что летные испытания «Сармата» начнутся в 2021 году и должны завершиться в 2022 году, после чего ракета поступит на вооружение РВСН.

«Задержки программы и переносы сроков поступления «Сармата» в войска на данном этапе сложно объяснить – очень много времени прошло с инициации программы. Возможно, были проблемы с импортозамещением, возможно, конструкторское бюро Макеева и «Красмаш» не были готовы к проектированию такой системы», – сказал Стефанович.

Он отметил, что разработкой и производством «Сармата» занимаются предприятия «Роскосмоса», а в последние годы для российских космических пусков стала характерна практика переноса пуска для устранения замечаний.

«Это требует недюжинной смелости – сказать в последний момент, что пуск не состоится. Но такая политика дает о себе знать — в хорошем смысле. Как известно, у нас сейчас практически рекордная серия безаварийных космических пусков. Может быть поэтому и с испытаниями «Сармата» не торопятся, пока не исправлены все недоработки проекта», – считает эксперт.

По словам Стефановича, однозначного ответа, в чем проблема «Сармата», нет, «эта ситуация напоминает историю с гиперзвуковым оружием США, которым тоже никак не удается нормально испытать ракету AGM-183A (ARRW)».

«Сармат» должен стать ракетным комплексом действительно нового поколения. «В нем применяются новые материалы, новая электроника, он должен обладать повышенными показателями точности», – сказал эксперт.

По оценке члена-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивкова, по тактико-техническим характеристикам «Сармат» практически идентичен «Воеводе».

«Стартовая масса «Сармата», судя по последним данным, около 200 тонн, несколько больший забрасываемый вес – вес боеголовки – порядка 10 тонн. Дальность стрельбы «Сармата» в зависимости от массы боеголовки колеблется от 9-10 тысяч км, как и у «Воеводы»,

— говорит эксперт.

Он отметил, что главное отличие «Сармата» от «Воеводы» в более высокой точности стрельбы и главное — в автономности производства. «Это полностью наша конструкция. «Сармат» полностью производится в России. «Воевода» производился на Украине, продление сроков его службы предполагало участие этой страны», – резюмировал эксперт.

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