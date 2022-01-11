Лучше прототипа и с бомбами. Как израильский «Искатель» стал российскими «Форпостом-Р»

Минобороны России разработало стратегию развития ударных воздушных беспилотных летательных аппаратов (БЛА). В рамках программы в войска начались поставки комплекса «Форпост-Р» в разведывательно-ударном варианте. «Газета.Ru» разбиралась, что такое БЛА «Форпост-Р» и чем он отличается от своего прототипа – израильского беспилотника «Искатель».

Первоначально наименование «Форпост» получил БЛА, собиравшийся в России по лицензии из компонентов, поставлявшихся израильской компанией-разработчиком – Israel Aerospace Industries (IAI). Собственных российских подсистем там не было. Прототип «Форпоста» – израильский беспилотник IAI Searcher II («Искатель»). Российский «Сармат» вместо украинского «Воеводы» В российскую армию в 2022 году должен поступить ракетный комплекс «Сармат». Первым комплекс получит... 10 января 20:17

Еще в 2009 году Россия закупила для изучения два «Searcher II» за $12 млн. В 2010 году был подписан контракт стоимостью $300 млн на сборку Searcher II из израильских комплектующих сначала на Казанском вертолетом заводе, а после – на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА). Это были чисто разведывательные комплексы, которые получили название «Форпост».

Набор компонентов этих БЛА для поставок в Россию был изменен поставщиком таким образом, чтобы не вызвать замечаний со стороны Соединенных Штатов. В результате ряд характеристик дрона был существенно ухудшен по сравнению с прототипом.

«Сотрудничество с Израилем позволило нашей стране в сжатые сроки решить вопрос с оснащением беспилотной техникой подразделений Вооруженных сил, что, в свою очередь, обеспечило опыт эксплуатации соответствующей техники. Эти знания и опыт были положены в основу сформированной концепции применения БЛА в войсках, а также программы развития данного направления техники на перспективу. Параллельно российский производитель набирал компетенции в области проектирования и производства БЛА», – отметил главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

Технологии производства «Форпоста» все это время совершенствовались. При этом задача ставилась не просто заместить импортные системы отечественными аналогами, а получить на выходе комплекс, превосходящий характеристики «Искателя».

«Новая система, получившая к наименованию литеру «Р», внешне очень похожа на предшественника. Вероятно, это было сделано для обеспечения общности деталей конструкции с уже использовавшимися в войсках аппаратами, что может упростить вопросы технического обеспечения. Однако в то же время все авиационное оборудование, бортовые системы и программное обеспечение теперь отечественного производства», – рассказал «Газете.Ru» Денис Федутинов.

Как уточнил собеседник издания, российский аппарат оснащен отечественным поршневым двигателем АПД-85 мощностью около 85 л. с., который приводит в движение толкающий двухлопастный воздушный винт также отечественной разработки.

Еще одним существенным отличием от израильского БЛА стало оснащение российского комплекса электронным оборудованием с цифровым программным управлением. В контуре навигационной системы используются данные отечественной глобальной навигационной системы ГЛОНАСС. Также комплекс использует отечественную защищенную систему связи.

«Что касается полезной нагрузки «Форпоста», то на израильской версии БЛА использовалась оптико-электронная система MOSP-3000 производства TAMAM Division (подразделение Israel Aerospace Industries). Эти системы поставлялись в Россию в «урезанном варианте» – без аппаратуры измерения дальности и подсветки цели для управляемого вооружения», – подчеркнул Федутинов. «Непроходные статьи». Чем закончатся переговоры Москвы и Вашингтона Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры с США по гарантиям безопасности... 10 января 13:24

На российском БЛА «Форпост-Р» может устанавливаться гиростабилизированная оптико-электронная система наблюдения ГОЭС-540 разработки Уральского оптико-механического завода (УОМЗ), которая рассматривается как основная, или ГОЭС-4 разработки частной питерской приборостроительной компании НПП «АМЭ» («Авиационная и морская электроника»), которая является опциональной.

Обе системы включают в себя оптический канал видимого диапазона, канал теплового диапазона и лазерный дальномер

Наиболее значимым отличием версии «Р» является продемонстрированная возможность нести помимо разведывательной нагрузки также и вооружение. Так, в сентябре 2021 года российское Министерство обороны показало кадры применения ударных беспилотников «Форпост-Р», которые поддержали ударами с воздуха наступление мотострелковой дивизии и танковой бригады России и подразделений ВС Армении и Белоруссии в ходе учений «Запад-2021».

На видео продемонстрировано, как аппарат сбрасывает два малогабаритных боеприпаса, которые, вероятно, являются корректируемыми бомбами КАБ-20 разработки Центрального научно-исследовательского института химии и механики (ЦНИИХМ). Бомбы с семикилограммовой осколочно-фугасной боевой частью оснащаются лазерной или спутниковой системой наведения.

«Стоит отметить, что примеров оснащения вооружением тактических БЛА аналогичной размерности крайне мало и практически все из них относятся к экспериментальным аппаратам, что делает «Форпост-Р» едва ли не первым применяемым в войсках беспилотником такой размерности, обладающим ударными возможностями», – резюмировал Денис Федутинов.