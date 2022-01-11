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Армия

Пушка без прицела. Япония предложила защиту от гиперзвука

Что такое рельсотрон и как он может сбивать гиперзвуковые ракеты

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U.S. Navy/John F. Williams/AP,
Министерство обороны Японии с 2023 года планирует начать разработку электромагнитных пушек – рельсотронов, способных сбивать гиперзвуковые ракеты, сообщает японская газета Sankei со ссылкой на военное ведомство. «Газета.Ru» разбиралась, достаточно ли у Токио научного потенциала для создания такого оружия и может ли оно в перспективе совладать с гиперзвуком.

Рельсотрон – это электромагнитный ускоритель, разгоняющий снаряд с помощью силы Ампера вдоль двух металлических направляющих. Название ускорителя в 1950-е годы прошлого века предложил советский академик Лев Арцимович. Разработка рельсотронов с середины прошлого века велась и в США, и в России, но никаких реальных успешных испытаний в качестве средств ПВО или ПРО до сих пор проведено не было.

Sankei сообщает, что в проекте госбюджета Японии на 2023 финансовый год на создание электромагнитных пушек планируется выделить 6,5 млрд иен (более $56 млн). В ходе предварительных исследований уже была достигнута стартовая скорость более 2000 м/с, что, как утверждает издание, «больше, чем у современных гиперзвуковых ракет». При этом заявленная разработчиками скорость российской гиперзвуковой ракеты «Искандер» может достигать 8 Махов, то есть примерно 2651,6 м/c.

Тем не менее Sankei уточняет, что «рельсотрон потенциально не очень эффективен в отношении гиперзвуковых ракет и планирующих блоков, которые могут менять траекторию полета».

«ВМС США в 2005 году запустили программу по разработке рельсовых орудий Velocitas Eradico. Они хотели поставить рельсотроны на эсминцы «Замвольт» – по две установки на каждый, в их задачи входила не только борьба с воздушными объектами, но и стрельба по наземным объектам с большой дистанции. В качестве с системы ПВО и ПРО США тоже пытались продвинуть этот проект, но комитет Конгресса США по обороне посчитал его бесперспективным и закрыл», – рассказал «Газете.Ru» редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, вызывает сомнение, что Япония достигнет успехов в разработке рельсотрона. «Может быть, этот проект возрождается в связи с тем, что в США остались его приверженцы, которые пытаются реализовать его через Японию, чтобы вернуть в сферу военно-промышленного комплекса США», – считает эксперт.

По мнению научного сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрия Стефановича, непонятно, каких успехов достигнет Япония в разработке рельсотрона, потому что «это сопряжено с большими проблемами, в первую очередь связанными со средствами наведения».

«Рельсотрон, теоретически, позволяет очень быстро переносить средство поражения к атакующему изделию. Но как будет выдаваться целеуказание, насколько быстро будет реагировать рельсотрон – неясно. К тому же вряд ли можно говорить о том, что снаряд электромагнитной пушки сможет успевать самонаводиться на атакующую цель.

Теоретически, это может работать, но каких характеристик можно достичь реально, как будет обеспечено энергоснабжение и энергопотребление, насколько эта система рабочая и насколько удобно ее можно будет разворачивать на «ракетоопасных направлениях», остается неизвестным», – подчеркнул Стефанович.

По мнению Леонкова, рельсотрон эффективен только в космосе, в условиях земной атмосферы его применение бессмысленно.

«После нескольких выстрелов из электромагнитной пушки в условиях земной атмосферы придется менять ствол ее артиллеристской установки, который делается из недешевых металлов. Когда снаряд разгоняется по стволу, он испытывает не только динамические перегрузки, но и нагревается. Со временем ствол устает, и пролет снаряда может привести к его разрыву. То есть это вещь, которая в земной атмосфере малоэффективна. В космосе же возможно решить вопрос с охлаждением ствола рельсотрона и рассеиванием энергии, которая образуется при выстреле. Но в космосе есть ограничение по размещению такого рода установок и самих рельсотронов», – объяснил эксперт.

По его словам, у США нет технологии по созданию таких установок в космосе, Россия же стоит к ним ближе. «В России проводились такого рода эксперименты, поэтому появление в космосе такой российской установки высоковероятно в случае милитаризации космоса со стороны США», – сказал эксперт.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сообщил, что разрабатываемый в России рельсотрон планируется использовать в космонавтике для вывода на орбиту полезных грузов. Подробные данные по этому проекту не разглашаются.

По словам Леонкова, по гиперзвуковым целям сегодня способны работать российские системы ПВО С-400 и С-500, «С-400 может сбивать цели, летящие со скоростью 12 чисел Маха, у С-500 этот показатель не подлежит огласке, но он повыше», – утверждает эксперт.

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