Турбины раздора. Как Украина вынудила Россию продать Индии фрегаты

Фрегат проекта 11356 «Тамала», строящийся для ВМС Индии на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь», будет спущен на воду в 2022 году. «Газета.Ru» рассказывает, как конфликт с Украиной мешал проекту и зачем Индии нужны эти корабли такого типа.

В проект российских многоцелевых фрегатов 2-го ранга 11356 входят шесть кораблей. Фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров» пополнили состав Черноморского флота в 2014-2015 годах. Строительство фрегатов «Тушил» и «Тамала» продолжилось для ВМС Индии. Судьба последнего фрегата серии «Адмирал Корнилов» остается неизвестной. Пушка без прицела. Япония предложила защиту от гиперзвука Министерство обороны Японии с 2023 года планирует начать разработку электромагнитных пушек –... 11 января 20:15

«Корабль проекта 11356 «Тамала» завершает стапельный этап формирования корпуса и погрузки оборудования, он планируется к спуску на воду в 2022 году», – сообщил ТАСС генеральный директор ПСЗ Илья Самарин. По его словам, спущенный на воду в ноябре прошлого года фрегат проекта 11356 «Тушил» находится в стадии достройки.

«Фрегаты проекта 11356 – корабли дальней морской зоны, которые изначально были заложены для ВМФ России. Украина должна была поставлять для них газотурбинные агрегаты, но после событий 2014 года она отказалась от этого. На момент 2014 года российский флот получил три фрегата проекта 11356, а после – для трех оставшихся, практически достроенных кораблей проекта не оказалось газотурбинных установок, и они повисли в воздухе. Но эти корпуса были предложены Индии, она напрямую договорилась с Украиной о получении для них газотурбинных установок. Два корпуса кораблей – «Тушил» и «Тамала» сейчас достраиваются. Последний фрегат проекта 11356 «Адмирал Корнилов» не достроен – для него нет газотурбинной установки, потому что украинское предприятие «Зоря - Машпроект» практически банкрот», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Он отметил, что в прошлом году Россия анонсировала создание собственных газотурбинных установок – этим занимается НПО «Сатурн» в Рыбинске. «Первой такой установкой оснащен сторожевой корабль «Адмирал флота Касатонов». То есть начинается производство российских газотурбинных установок, но фрегаты проекта 11356 на сегодняшний день по концепции и на фоне тех кораблей, которые сегодня проектируются и строятся в России, мало нам нужны. Есть более эффективные единицы с более современным вооружением», – отметил эксперт.

По мнению Литовкина, корпус фрегата «Адмирал Корнилов», скорее всего, тоже будет предложен Индии – уже с российской газотурбинной установкой.

«Когда этих установок будет достаточное количество на российских кораблях, индийцы обязательно обратят на это внимание. Они очень не любят, когда за их счет что-то разрабатывают, они хотят покупать уже готовое изделие, апробированное, которое имеется на вооружении в российской армии»,

– считает Литовкин.

При этом, по его словам, нельзя сказать, что проект 11356 закончится. «Может быть, они захотят провести модернизацию фрегатов «Тушил» и «Тамала», может быть, закажут дополнительные корпуса. Процесс не быстрый, может затянуться на десятилетия», – отметил Литовкин.

Индия в будущем может заказать еще пару фрегатов типа проекта 11356, «но для Индии не очень характерно строительство массовых серий», считает кандидат исторических наук, руководитель группы «Южная Азия и регион Индийского океана», сотрудник Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. Лучше прототипа и с бомбами. Как израильский «Искатель» стал российскими «Форпостом-Р» Минобороны России разработало стратегию развития ударных воздушных беспилотных летательных аппаратов (БЛА)... 11 января 14:31

«Четыре-шесть кораблей серии для них нормально. Скорее всего, дальше они будут строить следующий проект уже с усовершенствованными характеристиками. Это не китайцы, которые закладывают и строят проект десятками», – сказал Куприянов.

Он подчеркнул, что Индии необходимы корабли, с помощью которых она может контролировать акваторию Индийского океана, – фрегаты, эсминцы, пара авианосцев и корветы.

«Конкретно фрегаты 11356 хороши для них тем, что это знакомая им отработанная технология», – заявил Куприянов. Он указал, что также важно то, что на фрегаты 11356 планируется ставить сверхзвуковые противокорабельные ракеты совместного производства России и Индии BrahMos, а разработка качественной передовой ракеты – «история успеха для Индии».

По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества», члена экспертного совета при Военно-промышленной комиссии Виктора Мураховского, на фрегатах проекта 11356, которые вошли в состав Черноморского флота, установлен универсальный корабельный стрельбовый комплекс.

«Известно, что этот комплекс может использовать как ракеты семейства «Калибр», так и ракеты семейства «Оникс». А совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace, созданное в 1998 году, занимается разработкой и производством сверхзвуковых ракет на платформе экспортного варианта «Оникса». То, что индийцы накануне провели испытания улучшенной противокорабельной версии сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos с эсминца ВМС Индии Visakhapatnam, говорит о том, что они добиваются определенных успехов на этом пути. Ничто не мешает Индии использовать ракеты семейства BrahMos на фрегатах проекта 11356», – заключил эксперт.