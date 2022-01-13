«Российская армия страдает синдромом Плюшкина». Зачем нужен «Фаворит» в Сибири

Модернизированные зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-300ПМ-2 «Фаворит» поступят на вооружение Центрального военного округа (ЦВО) до конца 2022 года. «Газета.Ru» разбиралась, зачем российским войскам целый арсенал разных ЗРС и насколько это целесообразно.

«Модернизированные системы противовоздушной обороны С-300ПМ-2 «Фаворит», по своим боевым характеристикам сопоставимые с С-400 «Триумф», усилят боевые возможности по прикрытию воздушного пространства в Восточной Сибири», – сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. «Война – это дорого. Скрыть подготовку к ней невозможно» Около 3 тыс. военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) приступили к учениям на полигонах... 13 января 17:00

В пресс-службе ЦВО уточнили, что С-300ПМ-2 является глубокой модернизацией комплекса С-300. Обновленные ЗРС отличаются повышенной помехоустойчивостью, оснащены новой многофункциональной радиолокационной станцией, мобильным командным пунктом, станцией наведения и новыми ракетами.

«С-300ПМ-2, в сравнении с С-300, имеет улучшенную систему защищенности от радиоэлектронных помех. У этого комплекса увеличена дальность стрельбы ракетами, сами ракеты – более совершенные. Они обладают большей помехозащищенностью и способны поражать более скоростные цели, в том числе боеголовки оперативно-тактических ракет. Кроме того, у С-300ПМ-2 несколько меньшее время реакции, что позволяет поражать внезапно появляющиеся цели. Также в этой системе увеличена дальность обнаружения воздушных целей и станций контроля воздушного пространства», – рассказал «Газете.Ru» член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Комплекс С-300ПМ-2 относится к семейству С-300П разработки еще 1970-х годов, его не нужно путать с системой С-300В, отметил научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

«Вероятно, в данном случае имеет место низкий износ самой системы, поэтому принято решение о ее модернизации. Дешевле приблизить ее к характеристикам С-400, чтобы не тратить производство С-400 на переоснащение зенитного ракетного полка в Сибири»,

– считает эксперт.

По мнению Стефановича, «для российских вооруженных сил характерен синдром Плюшкина – военным жалко отказываться от того, что вроде бы работает, но устаревает».

«С одной стороны, модернизация – это хорошо, но, с другой, это приводит к усложнению, в данном случае, системы ПВО в целом. В войсках находится много разных систем, на которые надо держать запчасти и готовить людей — происходит страшная разнотипица систем. Но в связке С-300, С-350, С-400 и С-500 есть какая-то специализация. Так, С-350 рассчитана на более простые цели, которые можно поражать большим числом более дешевых ракет. С-500, напротив, рассчитана, на поражение более сложных баллистических целей, как официально заявлено, и целей в ближнем космосе. С-400 же – универсальная система ПВО/ПРО большой дальности», – рассказал Стефанович.

По его словам, добавление к этому «комплекту» систем комплексов С-300ПМ-2 сопряжено с необходимостью сохранять определенное количество старой элементной базы, программу подготовки расчетов. Турбины раздора. Как Украина вынудила Россию продать Индии фрегаты Фрегат проекта 11356 «Тамала», строящийся для ВМС Индии на Прибалтийском судостроительном заводе... 13 января 12:37

«В целом это усложняет общую структуру, обслуживание, содержание, интеграцию. Модернизация предусматривает, что все эти системы, в том числе и старые, могут работать в едином контуре, но все равно структура получается довольно сложная», – полагает эксперт.

По мнению Сивкова, разнотипица систем ПВО в российской армии оправдана большой территорией страны.

«Территория России гигантская, для ее защиты нужно иметь большое количество ЗРК. Даже СССР не имел возможности обеспечить всю систему ПВО новейшими зенитными комплексами. В странах, занимающих малые территории, которые можно покрыть пятью-шестью комплексами ПВО, разнотипицы систем нет», – объяснил эксперт.

Как отметил Сивков, сейчас происходит закономерный процесс замещения систем ПВО – по мере поступления новых систем старые уходят на второй план, «более современные размещаются на потенциально опасных направлениях, более устаревшие – на менее опасных».

«Наиболее современные системы поступают в первую очередь в войска, где наибольшая угроза воздушного нападения, – в Западный и Восточный военные округа. Сибирь – это центр России, там воздушная угроза значительно меньше. Поэтому комплексы, которые еще не могут быть отправлены на экспорт или утилизированы в силу того, что они еще достаточно современны, но уже менее совершенны чем те, которые поступают на вооружение, снимают с приграничных военных округов и отправляют в Сибирь. А на их место поставят С-400 или С-500, происходит замещение», – рассказал Сивков.

По словам Стефановича, планы по размещению С-300ПМ-2 в Сибири не связаны с возможным возрастанием угроз в этом регионе. «В данном случае это не создание нового подразделения, а перевооружение. С-300ПМ-2 не наделяет подразделение радикально новой функцией, задача остается прежней – прикрытие воздушного пространства», – заключил эксперт.