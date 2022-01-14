Снят с должности, заключен под стражу. Что известно о деле генерала Кобана

Начальнику радиотехнических войск ВКС РФ Андрею Кобану грозит до 15 лет колонии. Его обвинили в получении взятки в размере не менее 5 млн рублей от гендиректора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники и арестовали. Кобан свою вину отрицает, в НИИ от комментариев отказались. Источник «Газеты.Ru» пояснил, что генерал-майор направлял довольно серьезные суммы на заказы систем именно этого института. В конце 2021 года гендиректора предприятия сменили по решению Совета директоров.

Начальника радиотехнических войск Воздушно-космических войск РФ Андрея Кобана арестовали — ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Генерал-майора обвиняют в получении взятки 5 млн рублей. Об этом в пятницу, 14 января, сообщает ТАСС. Источник рассказал подробности о деле арестованного за взятку генерала Кобана Источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал «Газете.Ru» о сути претензий, выдвинутых... 14 января 15:12

«Кобан обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ («получение взятки в особо крупном размере»). По версии следствия, он получил взятку в размере не менее 5 млн рублей от генерального директора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники. По решению 235-го гарнизонного военного суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — зачитал ходатайство о продлении ареста следователь ГВСУ СК РФ Виталий Дмитриев. Он попросил суд продлить срок содержания под стражей до 20 апреля.

Как передает корреспондент агентства из зала суда, Кобан снят с занимаемой должности.

«Насколько мне известно, я снят с должности и выведен за штат. Кроме того, следователь в устной форме мне сообщил, что есть приказ заместителя главы Минобороны Николая Панкова о моем увольнении из вооруженных сил», — сказал сам обвиняемый в ходе заседания.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Соответствующая статья предусматривает, что инкриминируемые генерал-майору деяния наказываются «штрафом в размере от 3 млн до 5 млн рублей, или в размере зарплаты (или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет), или в размере от 80-кратной до 100-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок до 15 лет либо лишением свободы на срок от восьми до 15 лет (со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или без такового).

Суть дела

Источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал «Газете.Ru» о сути претензий к арестованному начальнику радиотехнических войск ВКС России.

«Кобан направлял довольно серьезные суммы на заказы систем именно нижегородского НИИ. Но дело в том, что радиотехнические войска получали, к примеру, какой-нибудь аппарат за 1,5 млрд руб. из Нижнего Новгорода, а в то же время на рынке подобная система стоила 500 млн руб. Причем обе системы были с одинаковыми характеристиками и условиями поставки», — пояснил собеседник издания. Почему продажи российского оружия снижаются третий год подряд Ключевым событием в российской оружейной промышленности стала диверсификация продуктовых линеек, считают... 06 декабря 13:59

Он добавил, что коллеги и сотрудники характеризуют генерал-майора как «инициативного и ответственного работника».

Новые эпизоды

Между тем, в его деле могут появиться и новые эпизоды.

«Пока следствие в самом начале. Возможно, потом, когда будут проведены все необходимые следственные действия, в деле появятся новые эпизоды», — сообщил представитель Главной военной прокуратуры Андрей Зеньков.

Кобан не признал себя виновным, следует из материалов дела.

При этом он положительно характеризуется по службе, имеет государственные награды. Однако его причастность к взятке, по версии следствия, подтверждается показаниями свидетелей, а также данными оперативно-розыскных мероприятий, которые проводились с участием сотрудников ФСБ. Суд ранее наложил обеспечительный арест на имущество генерал-майора.

Что такое «ННИИРТ»

Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники, который упоминается в этом уголовном деле, основан 30 сентября 1947 года как Специальное конструкторское бюро Горьковского завода №197 им. В.И. Ленина. Основное направление деятельности организации — создание радиолокационных станций и комплексов в интересах заказчика с использованием современных инновационных технологий.

Интересно, что в конце прошлого года там сменился гендиректор (фигурирует в деле Кобана как взяткодатель). До 24 ноября эту должность занимал Григорий Егорочкин. Начальник радиотехнических войск ВКС России арестован по делу о взятке В Москве по делу о взятке в особо крупном размере арестован начальник радиотехнических... 14 января 15:12

«Пресс-служба АО «ФНПЦ «ННИИРТ» информирует, что с 24 ноября 2021 года решением Совета директоров новым генеральным директором назначен Тюлин Валерий Евгеньевич. Егорочкин Григорий Алексеевич прекратил полномочия гендиректора АО «ФНПЦ «ННИИРТ» в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса РФ», — отмечается в сообщении.

Указанная статья ТК предусматривает, что трудовой договор с руководителем организации прекращается в связи с принятием соответствующего решения «уполномоченным органом юрлица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом)». Сменивший Егорочкина на посту гендиректора Валерий Тюлин родился 26 июня 1970 года в селе Новое Ликеево Кстовского района Горьковской области. В 1992-м окончил Тульское высшее артиллерийское инженерное училище.

От комментариев в пресс-службе института отказались, переадресовав вопрос корреспондента «Газеты.Ru» в головную организацию — АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей». Там, в свою очередь, пояснили, что «до окончания следственных действий комментариев не дают».