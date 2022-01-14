Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Семин выразил надежду, что российские футболисты последуют примеру... 19:31
Попова рассказала о заразности «омикрон»-штамма... 19:30
Инсайдер рассказал о реакции принца Эндрю на лишение... 19:25
Стало известно об обиде ушедшего в отставку заместителя... 19:23
Украину предупредили о потерях в случае вступления... 19:22
Биатлонистка Резцова подарила Губерниеву цветы 19:18
В США готовятся запретить экспорт редкоземельных металлов... 19:14
В Роспотребнадзоре рассказали, насколько быстро распространяется... 19:13
В Кремле прокомментировали возможные переговоры в формате... 18:59
Голикова анонсировала выдачу COVID-сертификатов за антитела 18:59
Армия

«Учения на Дальнем Востоке выдали за подготовку к войне на Украине»

Зачем в Восточном военном округе начали внезапную проверку боевой готовности

Слушать
Остановить
close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»
В рамках подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Восток-2022», которые пройдут в сентябре, в войсках Восточного военного округа (ВВО) в Забайкалье и на Дальнем Востоке стартовала внезапная проверка боевой готовности. «Газета.Ru» разбиралась, для чего проводятся такие мероприятия — и с какой целью сейчас перемещаются войска и техника внутри России.

«Внезапная проверка — это стресс-тест»

«В ходе проверки подразделения и воинские части ВВО выполняют комплекс мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности с выходом в районы сосредоточения. Ряд соединений и воинских частей ВВО в рамках внезапной проверки совершают марши комбинированным способом на незнакомые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

«Есть планы боевой подготовки, в которых расписано, когда и кто выходит в поле, кто занимается на тренажерах, кто занимается в части под руководством соответствующих командиров – взвод под руководством командира взвода, роты и далее по иерархии. Внезапная проверка – это когда командир дивизии вдруг начинает проверять один из полков, смотрит, что в нем происходит, как занимаются боевой подготовкой. Проверяемому полку объявляется боевая тревога, он выводится в район сосредоточения и начинается его развертывание», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Виктор Литовкин.

Он отметил, что плановые проверки проводятся два раза в год – по итогам летнего и зимнего периодов обучения, внезапные – чаще. «Любая проверка выявляет плюсы и минусы боевой подготовки военнослужащих, но внезапная – это стресс-тест, который позволяет сделать это более объективно», – считает эксперт.

Как рассказал «Газете.Ru» редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, ежегодно Минобороны России проводит порядка 4000 учений различного масштаба – от батальонного до армейского. «Раз в год проходят масштабные учения – в прошлом году были учения «Запад – 2021», в этом году будут «Восток – 2022».

«Характер учений связан не с тем, что войска выходят на одни и те же полигоны, на которых бы они проходили учебную подготовку – отрабатывали упражнения по огневой подготовке, маневрированию, взаимодействию. А с тем, чтобы проверить боевую готовность военнослужащих, поместив их в незнакомые условия. У нас войска находятся в постоянной боевой готовности, это значит, что они должны быть готовы к любым событиям. А внезапные проверки выявляют степень этой готовности», – сказал Леонков.

Как внеплановые учения назвали войной

Ранее расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила о переброске российских военных и техники из Сибири и Дальнего Востока на запад страны. В CIT предполагают, что «техника присоединится к силам, сосредоточенным в Крыму и в регионах, граничащих с Украиной». Группа обнаружила около 30 видео погрузки военной техники на железнодорожные платформы.

«На платформах мы заметили грузовики, автозаправщики, танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган». Вместе с техникой в пассажирских и товарных вагонах едет и личный состав. География пунктов отправления позволяет предположить, что техника относится к соединениям ВВО», – сообщается на сайте группы.

«Не понятно, зачем тратить огромные деньги – перебрасывать из ВВО за десятки тысяч километров войска на запад. Это будет сделано осенью в рамках учений «Восток-2022». В сентябре 2022 года запланирована проверка маневренности российских войск и масштабная переброска техники. Сейчас в этом нет смысла», – считает Литовкин.

По мнению Леонкова, передвижение военной техники внутри страны – обычная история, «те, кто делают выводы, подобные CIT – горе-аналитики».

«Учения, плановые и внезапные проверки позволяют отслеживать способность войск выполнять задачи в незнакомой местности, незнакомых погодных условиях. Это постоянное явление. Но всегда его пытаются притянуть за уши, чтобы в очередной раз разогнать истерию.

Вспомните истерику Украины в апреле прошлого года, когда в рамках завершения зимнего периода обучения российские войска были переброшены в Ростовскую область и Крым. Тогда отдельные подразделения вышли на полигоны, отработали взаимодействие с Черноморским флотом и разошлись по казармам. Россия имеет право двигать войска по своей территории куда захочет и проводить учения где угодно»,

– сказал Леонков.

Схожей точки зрения придерживается военный политолог, доцент РАНХиГС Валерий Волков. «Учения на Дальнем Востоке выдали за подготовку к войне на Украине. Это и абсурдно, и смешно. Так любую активность российской армии можно выдавать за подготовку к вторжению на Украину. Но это будут читать – а значит результат достигнут», – резюмировал Волков.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+