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Армия

Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки

Что умеет новая зенитная самоходная установка 2С38 «Деривация-ПВО»

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2С38 «Деривация-ПВО»

2С38 «Деривация-ПВО»

Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
Армия РФ для уничтожения беспилотников будет использовать зенитную самоходную установку 2С38 «Деривация-ПВО». «Газета.Ru» разбиралась, на что способна новая зенитка. И в чем ее отличие от советской зенитной самоходной установки «Шилка», на смену которой она приходит.

«Возможно, самой необычной из новых российских систем является 2С38 «Деривация-ПВО». Она предназначена для противовоздушной обороны фронтовых механизированных армейских подразделений и воздушно-десантных войск, в том числе – для противостояния беспилотникам. Ожидается, что эти комплексы придут на смену почтенной «Шилке». Процесс уже начался», – пишет портал 19FortyFive.

Самоходка использует широкий спектр снарядов — от бронебойных до повышенной дальности. На данный момент известно, что российские инженеры разрабатывают для «Деривации-ПВО» специальный «интеллектуальный боеприпас», который позволит поражать цели малых размеров. Подробности пока не раскрываются.

Главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков в октябре прошлого года сообщил в интервью газете Минобороны «Красная Звезда», что «Деривация-ПВО» будет принята на вооружение в ближайшее время. Сейчас, по данным ряда СМИ, установки уже поступают в войска.

Проект «Деривация-ПВО» предусматривает использование бронированного гусеничного шасси боевой машины пехоты БМП-3 и специального боевого модуля. Этот самоходный зенитный артиллерийский комплекс обладает набором систем обнаружения целей. При этом «Деривация-ПВО» может с высокой вероятностью поражать самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты вероятного противника. Также система может вести огонь по наземным целям.

«Деривация-ПВО» оснащена средствами обнаружения и сопровождения пассивного типа. В этом качестве используется оптико-электронная система обнаружения и прицеливания разработки Минского проектно-конструкторского предприятия оптико-электронной промышленности ОАО «Пеленг».

«Установка «Деривация-ПВО» идет на смену самоходной установке «Шилка», производство которой было начато в СССР еще в 1964 году. «Деривация-ПВО» имеет большую дальность пушечного вооружения, чтобы отражать удары самолетов и вертолетов. «Деривация-ПВО» имеет на вооружении новейшую 57-мм пушку. Таким образом, обеспечивается надежное поражение почти любых воздушных целей», – рассказал «Газете.Ru» член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

57-мм автоматическая пушка «Деривации-ПВО» должна работать в связке с системой управления огнем. Боекомплект будет состоять из 148 снарядов с автоматической подачей к орудию.

«Это идеологическая замена «Шилки». «Шилке» уже много десятков лет, гораздо интереснее в последние лет 20-30 она была как средство прикрытия танков не от воздушных угроз, а от угроз с верхних этажей зданий при боевых действиях в городе. Естественно, какие-то воздушные цели она может сбивать, но эффективность будет гораздо ниже, чем у «Деривации-ПВО». В принципе, «Деривация-ПВО», как и «Шилка», вполне сможет применяться не только по воздушным целям», – рассказал «Газете.Ru» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

По словам эксперта, главное преимущество «Деривации – ПВО» в том, что она может использовать снаряды с управляемым подрывом, что позволит достаточно эффективно поражать самые разные классы воздушных целей.

Кроме того, установка сможет уничтожать скрытые цели на земле. Так, агентство «РИА Новости» рассказывало, что «Деривации – ПВО» будет поражать противника, который укрылся в траншее от прямого выстрела. Система управления зенитного артиллерийского комплекса рассчитает направление полета снаряда, его баллистику и точку взрыва за счет установки таймера на каждый снаряд.

Время подрыва вводится в каждый снаряд с помощью программатора, смонтированного на стволе «Деривации-ПВО» рядом с дульным тормозом. Таким образом, снаряды взорвутся в воздухе ровно над траншеей неприятеля или в другом месте, накрыв его пехоту осколками. Кроме того, осколками будут накрываться и зоны возможного маневра беспилотников.

Стефанович подчеркнул, что «Деривация- ПВО» никогда не будет действовать сама по себе – это часть эшелонированной многоуровневой системы ПВО сухопутных войск, в которой «для более сложных целей будут применяться более сложные средства поражения».

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