«С-400 может стать причиной войны между Индией и Пакистаном»

Индия разворачивает на границе с Пакистаном зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф». По мнению американских экспертов, наличие этой системы «может создать у Индии ложное ощущение неуязвимости и увеличить вероятность военного конфликта». Насколько велики риски, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Индия приступила к развертыванию первого полкового комплекта зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф». Он будет поставлен на боевое дежурство в начале апреля. Об этом сообщила индийская газета Hindustan Times. Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки Армия РФ для уничтожения беспилотников будет использовать зенитную самоходную установку 2С38... 17 января 20:24

Вооруженные силы Индии планируют принять на вооружение пять закупленных у России полковых комплектов ЗРС С-400 к началу 2023 года. Ранее сообщалось, что первый полк ЗРК будет дислоцироваться в штате Пенджаб на западной границе страны — с Пакистаном.

Помимо всего прочего, Индия планирует интегрировать С-400 в свою существующую систему ПВО, состоящую из образцов вооружения местного производства и индо-израильских систем.

«Индийская риторика, похоже, предполагает веру в то, что ЗРС С-400 фактически делает ее воздушное пространство непроницаемым, а ее войска и силы неуязвимыми. Это может создать у Индии ложное ощущение неуязвимости и увеличить вероятность военного конфликта», – утверждает старший научный сотрудник аналитического департамента Центра международных стратегических исследований Мансур Ахмед. Его слова приводит американский портал Defense News.

Схожей позиции придерживается военный эксперт, профессор Колумбийского университета Джордж Коул. «Российские С-400 вполне могут стать причиной войны между Индией и Пакистаном. Это почти наверняка не будет большая война, но то, что Индия теперь обладает этой системой, привело к качественному увеличению возможности локальных столкновений», – пишет он на сайте журнал Newsweek.

Контракт на поставку пяти полковых комплексов ЗРС С-400 «Триумф» стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года. Это вызвало серьезное недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у РФ современные системы вооружений и военной техники, в соответствии с принятым в 2017 году законом CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

«Тактико-технические характеристики ЗРС С-400 кажутся весьма впечатляющими. Эта зенитная ракетная система может эффективно бороться со всеми типами самолетов, БЛА, а также баллистическими и крылатыми ракетами, причем последняя способность С-400 потенциально может нейтрализовать ядерные средства сдерживания Пакистана», – отмечает Defense News. Российские миротворцы вернулись из Казахстана Десять самолетов с российскими десантниками из состава миссии ОДКБ в Казахстане вернулись... 15 января 14:00

«Триумф» также отличается высокой мобильностью. С-400 может быть готов к боевой работе через 5 минут после прибытия на новую стартовую позицию (СП) и, следовательно, может регулярно менять СП, чтобы избежать обнаружения средствами разведки противника.

Однако эксперт по аэрокосмической отрасли Дуглас Барри из аналитического центра Международного института стратегических исследований заявил Defense News, что С-400 «нельзя недооценивать, равно как и переоценивать».

«Разрекламированная максимальная дальность поражения ЗРС С-400 существенно зависит от варианта применяемой в данном конкретном случае зенитной управляемой ракеты, дальности обнаружения и захвата на сопровождение цели радиолокационным комплексом (РЛК) командного пункта системы и многофункциональной РЛС зенитного ракетного дивизиона, степени подготовки личного состава, а также шагов и контрмер, которые может предпринять противник», – полагает эксперт.

Если стартовые позиции С-400 окажутся в зоне поражения пакистанских ракет малой дальности типа «Фатх-1» (с дальностью стрельбы в 150 км, испытана в августе 2021 года) или реактивных систем залпового огня китайского производства А-100, то нельзя исключать, что по С-400 будет нанесен прицельный удар.

Кроме того, подавлению или даже уничтожению С-400 могут помочь эффективные средства радиоэлектронной борьбы. Эту способность Пакистан продемонстрировал во время вооруженного конфликта в феврале 2019 года, когда его ВВС нанесли успешные ответные удары по удерживаемой Индией территории.

У Пакистана потенциально есть «эффективное средство» против С-400, пишет Defense News. В частности, по мнению автора издания, в этих целях был специально создан беспилотный летательный аппарат с малой радиолокационной заметностью типа ZF1. Он предназначается для ударов по хорошо защищенным целям. БЛА впервые представила компания UAS Global на выставке вооружений в Пакистане IDEAS в 2018 году.