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Армия

«США и Европа сами себе создают врагов». Кого НАТО боится в космосе

Почему Североатлантический альянс считает нападения в космосе реальной угрозой

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Michael Peterson/U.S. Space/Global Look Press
Североатлантический альянс выпустил программный документ под названием «Всеобъемлющая политика в космосе». Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок проанализировал содержание этого документа и выяснил, что в околоземном пространстве вызывает опасения у чиновников НАТО.

«Космос приобретает все большее значение для безопасности и процветания Североатлантического альянса и союзников», – подчеркивается в документе. Отдельно оговаривается, что «с точки зрения безопасности и обороны космос становится все более оспариваемым, перегруженным и конкурентным пространством, это требует от Североатлантического альянса способности действовать».

«Члены альянса согласились с тем, что нападения в космосе, из космоса или в космосе представляют собой явный вызов безопасности Североатлантического альянса, последствия которого могут угрожать безопасности и стабильности, а также могут быть столь же вредным для современного общества, как и обычная атака», – говориться также в публикации.

Напомним, что еще в июне 2019 года НАТО разработала свою первую «Космическую стратегию». Тогда альянс заявил, что намерен «защищать спутники, которые важны для связи во время проведения миссий, для навигации, для систем раннего предупреждения о запусках ракет и сообщений о ситуации в зонах конфликтов».

«Руководство НАТО было обеспокоено тем, что такие страны, как Китай и Россия, изучают возможности по ограничению действия и уничтожению спутников», – говорилось в редакционной колонке французской газеты Le Figaro.

Действительно, в настоящее время Соединенные Штаты и их союзники по НАТО зависят от технологий, так или иначе связанных с освоением космического пространства. Более того, рост темпов этой зависимости возрастает, что создает условия для критической уязвимости.

80% так называемого «глобального космического бюджета» сегодня приходится на США. Таким образом, околоземное пространство становится привлекательной целью для противников США. Из более чем 2 тыс. космических аппаратов, находящихся в настоящее время на орбите Земли, более половины – американские.

К примеру, вывод из строя или частичное разрушение системы глобального позиционирования GPS сделает невозможным боевое применение большой части высокоточного оружия. Целью потенциальных противников США и НАТО также могут стать спутники связи и космические аппараты предупреждения о ракетном нападении. Вывод из строя даже части орбитальной группировки может иметь фатальные последствия.

При этом, отмечают эксперты корпорации RAND, «космические активы Соединенных Штатов и их союзников по НАТО практически не защищены и представляют собой выгодную цель для гипотетического неприятеля». Не требуется даже физически уничтожать спутники. Космическим аппаратам с помощью средств РЭБ будут ставится организованные помехи, что затруднит или прекратит их функционирование.

Китайские возможности борьбы с космическими аппаратами вероятного противника на низких околоземных орбитах, по оценкам RAND, «могут быть реализованы с помощью мобильных пусковых установок в течение следующих нескольких лет».

Россия, отмечают эксперты RAND, «сегодня не имеет способностей по поражению противника в достаточном масштабе, чтобы представлять критическую угрозу космическим активам США и НАТО, но Москва вложила значительные средства в совершенствование возможностей радиоэлектронной борьбы».

При этом в сентябре 2021 года Россия предложила заключить юридически обязывающее соглашение, которое запретило бы размещение оружия в космосе.

«Россия выступает с инициативой о заключении юридически обязывающего соглашения с участием всех ведущих космических держав, которое предусматривало бы запрет на размещение оружия в космосе, на применение силы или угрозы силы в отношении космических объектов», – заявил президент России Владимир Путин в обращении, которое транслировалось на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Вашингтон и Брюссель отказались обсуждать эту инициативу.

«США и Европа сами себе таким образом создают врагов, а потом жалуются, что космос стал небезопасен. Им предлагают – давайте откажемся от использования силы в космосе. Они отказываются. Как это можно расценить? Значит они собираются, пусть даже потенциально, такую силу использовать. И тем самым вынуждают Россию и Китай думать о том, как этой силе противостоять. А противостоять может только другая сила. Так и начинается космическая гонка вооружений», – рассказал «Газете.Ru» военный политолог, доцент РАНХиГС Валерий Волков.

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