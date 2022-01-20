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Армия

«Нужно быстрее продать Киеву как можно больше оружейного старья»

Почему США разрешили странам Прибалтики продавать оружие Украине

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Sgt. Jillian G. Hix/U.S. Army/AP
Государственный департамент США разрешил Латвии, Литве и Эстонии передачу американского оружия Украине, об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на источник в Госдепартаменте. «Газета.Ru» разбиралась, для чего это делается и может ли это быть полезным для Украины.

Издание сообщает, что балтийские страны ранее подали три запроса, последний из которых был одобрен в среду, 19 января. Отмечается, что поставлять оружие Украине без разрешения Госдепа страны Балтии не могли – это нарушило бы правила экспортного контроля. Какое именно оружие будет поставляться, не уточняется, но ряд СМИ сообщают о том, что страны Балтии планируют передать Украине противотанковые средства и ракеты класса «земля-воздух».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в свою очередь, заявила, что «сейчас тот этап, когда Россия может в любой момент начать атаку на Украину». До этого Псаки сообщила, что Россия под видом военных учений размещает войска на территории Белоруссии, что чревато «ударом по Украине с севера».

В феврале Россия и Белоруссия проведут проверку сил реагирования Союзного государства. Первые подразделения войск ВС РФ, задействованные в учениях, уже отправились в Белоруссию.

Ранее сообщалось, что Великобритания поставила Украине несколько тысяч противотанковых ракет на случай «российского вторжения». Предположительно, речь идет о противотанковых комплексах NLAW шведского производства. Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Украина сталкивается с «экзистенциальной угрозой» со стороны России.

Представитель немецкого Минобороны, в свою очередь, сообщил, что Германия продолжит придерживаться политики запрета на продажу оружия в страны с территориальными конфликтами, в частности, Украине.

«В данном случае, насколько я понимаю, речь о разрешении реекспорта оружия. Это – отражение антироссийской истерии, которые реализуют страны Балтии. Для США, возможно, это удобный канал дополнительных поставок оружия на Украину», – рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротчеко.

О намерении Латвии поставлять оружие Украине еще в декабре 2021 года заявил Министр обороны этой страны Артис Пабрикс. Он выразил готовность помочь Украине с оружием «в случае вооруженного конфликта с Россией». Пабрикс тогда заявил, что Рига может поставлять товары как военного, так и невоенного характера. «Оружие очень разное и, если будет необходимо, мы сможем его доставить», - заверил министр. При этом он оговорился, что «на поставки американского оружия нам требуется отдельное разрешение».

«То, что США теперь дали Латвии, Литве и Эстонии разрешение на поставку оружия американского производства Украине, говорит о том, что они не хотят поставлять ей вооружение напрямую», – сказал «Газете.Ru» заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

По словам военного эксперта Виктора Литовкина, у Литвы, Латвии и Эстонии нет своих средств ПВО и противотанковых комплексов – они закуплены у других стран. «Нужно быстрее продать Киеву как можно больше оружейного старья. Поэтому, видимо, они надеются, передав Украине то старье, которое у них есть, получить новое оружие от США. Причем новое оружие получить они намереваются, судя по всему, снова в долг – у Латвии и Литвы нет бюджета на подобные закупки. Заплатят из казны США. Деньги получат оружейники. Это — в чистом виде махинации с оборонным бюджетом США», – рассказал «Газете.Ru» Литовкин.

«Понятно, что Украина собирает весь хлам, но в силу мизерности военных потенциалов стран Балтии критически повысить обороноспособность Украины они не смогут. А в роли политического жеста здесь, очевидно, все будет отыграно по полной программе как акция поддержки», — считает Коротченко.

Литовкин подчеркнул, что передача Украине оружия, от любой страны – это нарушение резолюции безопасности ООН о недопустимости поставки вооружений той стране, которая ведет войну – внешнюю или внутреннюю. «Украина ведет внутреннюю войну. И поставки оружия ей категорически запрещены. Германия, которая отказывается поставлять оружие на Украину, делает это потому, что она соблюдает международные законы и правила. А эти страны, пользуясь тем, что они под покровительством США, соблюдать их не хотят», – сказал Литовкин.

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