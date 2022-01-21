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Армия

«Кинжалы» есть, а «Цирконов» нет. Чем вооружают армию России

Какое оружие получила российская армия по итогам Единого дня военной приемки

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Во время единого дня приемки военной продукции в Национальном центре управления обороной РФ, 2022 год

Во время единого дня приемки военной продукции в Национальном центре управления обороной РФ, 2022 год

Пресс-служба Минобороны РФ
20 января прошел Единый день приемки военной продукции. Он проводится в Минобороны с 2014 года – это подведение итогов поставок военно-промышленного комплекса в российскую армию. Вооруженные силы РФ, по словам министра обороны Сергея Шойгу, за минувший год получили более 5000 единиц вооружения и техники. «Газета.Ru» разбиралась – много это или мало.

По словам Сергея Шойгу, по итогам Единого дня приемки, за 2021 год российская армия получила более 5000 единиц вооружения и техники. В эту статистику включены не только танки, самолеты, корабли и подводные лодки, но и вспомогательная и инженерная техника. Таким образом, собственно тяжелого ударного вооружения поставлено значительно меньше.

Из названного – это 900 боевых бронированных машин, из них 240 – танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв». Среди них, как прошедшие глубокую модернизацию, так и совершенно новые танки, сошедшие с конвейера в 2021 году.

В войска в минувшем году поставлено три береговых ракетных комплекса «Бастион», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и С-350 «Витязь». Завершено перевооружение первого полка на ракетный комплекс «Авангард» (полк заступил на боевое дежурство в Ясненской ракетной дивизии, которая дислоцируется в Оренбургской области). Полк Барнаульской дивизии РВСН перевооружают стратегическими ракетными комплексами «Ярс» – на полноценное боевое дежурство ракетчики заступят в апреле 2022 года.

ВМФ России поучил три современные подводные лодки, в том числе атомный подводный крейсер «Князь Олег», вооруженный баллистическими ракетами «Булава», четыре надводных корабля, 10 боевых катеров, 17 судов и катеров обеспечения.

Воздушно-космические силы, в свою очередь, получили 151 единицу новой и модернизированной авиационной техники – 77 самолетов, 29 вертолетов, 45 комплексов с беспилотными летательными аппаратами. В этом списке и четыре модернизированных ракетоносца Ту-95 МС. Сформирован отдельный авиационный полк, вооруженный высотными истребителями-перехватчиками МиГ-31ИК с гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

Однако в этот список не попали ни гиперзвуковые ракеты «Циркон», ни танки Т-14 «Армата», ни ЗРС-500 «Прометей», ни истребители пятого поколения Су-57.

«Не нужно торопить события, вся эта военная техника появится в российской армии уже в нынешнем году, – рассказал «Газете.Ru» доктор военных наук Константин Сивков. – Посмотрим по конкретным позициям новейших вооружений, которые уже завершили испытания. Залповый пуск гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон» был произведен в конце прошлого года в акватории Баренцева моря, а уже в январе нынешнего Госкомиссия рекомендовала принять эту крылатую ракету на вооружение надводных кораблей ВМФ. Зенитные ракетные системы С-500 «Прометей» также с прошлого года стали производиться серийно и уже поступают в войска. О начале именно серийного производства танков Т-14 на платформе «Армата» в конце прошлого года объявил «Ростех» – их пока 25 единиц, но процесс пошел. Аналогичная ситуация с истребителями пятого поколения Су-57 – Минобороны заключило госконтракт на поставку таких самолетов, которыми планируется оснастить три авиационных полка ВКС».

По словам Шойгу, оснащенность армии и флота современными вооружениями повысилась до 71,2%, а стратегических ядерных сил – до 89,1%, исправность военной техники поддерживается на уровне 95%.

Таким образом, все идет по плану, утвержденному в 2017 году президентом Владимиром Путиным, который распорядился довести общую оснащенность армии современными вооружениями «не менее чем на 70% к концу 2021 года, а к 2027 году выйти на показатель 75%».

«Мы ни от кого не отстали, мы лишь корректируем свое развитие вооружений и можем делать это как угодно. Мы не делаем упор на том оружии, о котором пока мало говорим, не афишируем его и, по большому счету, не рассекречиваем. Это и ударные разведывательные дроны, и современные радиоэлектронные средства, в том числе разведки и РЭБ. Но все это тоже скоро поступит в войска», – рассказал «Газете.Ru» генерал-майор запаса, президент Коллегии военных экспертов России Александр Владимиров.

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