Украина получит пять Ми-17 российского производства

В пятницу, 21 января, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила намерение США предоставить Украине вертолеты российского производства Ми-17, передает ТАСС. Прежде они предназначались для передачи афганским военным — такие планы были намечены до того, как власть в Кабуле захватил «Талибан» (организация запрещена в России).
«Мы недавно уведомили Конгресс о нашем намерении поставить вертолеты Ми-17. Так что я бы не сказала, что президент выжидает. Отчетливо видны действия в этом направлении», — сообщила представитель администрации американского лидера Джо Байдена.
По данным газеты The Wall Street Journal, речь идет о пяти вертолетах.
Что просила Украина...
О том, что их могут передать Киеву, стало известно в начале декабря 2021 года, когда министр обороны Украины Алексей Резников во время визита в США просил американское руководство предоставить вооружение, которое предназначалось Афганистану до фактической смены власти в этой республике.
«Резников заявил, что требуется помощь в сфере воздушной и морской обороны, а также радиоэлектронной борьбы. Речь идет о вертолетах Ми-17, которые сейчас находятся на техобслуживании на Украине», — написал журнал Foreign Policy.
...и что она получит
Как уточняет портал Defence Blog, в рамках военной помощи ВСУ должны получить пять машин Mи-17V5s и еще один вертолет модели Ми-8МТВ.
Ожидается, что первая партия вертолетов прибудет на Украину уже этой весной.
Издание пишет, что в общей сложности из Афганистана вывезли более 60 единиц военной воздушной техники. При этом около двух десятков вертолетов типа Ми-8/17 афганских ВВС находятся за пределами страны и их судьба остается неизвестной. Эксперты предполагают, что эта воздушная техника использовались в качестве транспорта во время бегства правительства республики и военных.
Характеристики вертолета
Ми-17 — это семейство российских военных вертолетов советской конструкции, представленное в 1975 году. Их производство продолжается на двух заводах в Казани и Улан-Удэ. На вооружении России он известен как серия Ми-8М.
Максимальная скорость: 250 км/ч
Длина: 18 м
Крейсерская скорость: 240 км/ч
Масса: 7 489 кг
Дальность полета: 495 км
Тип двигателя: газотурбинный
20 января стало известно, что администрация США дала разрешение странам-членам НАТО — Эстонии, Латвии и Литве — поставить на Украину противотанковые и зенитные комплексы американского производства.
Для реэкспорта противотанковых комплексов Javelin и противовоздушных систем Stinger этим трем странам была нужна санкция Соединенных Штатов как производителя и поставщика вооружений.
Как отмечал ранее Байден, военная помощь, оказанная Вашингтоном Киеву, оценивается в $600 млн.