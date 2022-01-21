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Армия

Украина получит пять Ми-17 российского производства

США передадут Украине предназначавшиеся Афганистану вертолеты Ми-17

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В Белом доме подтвердили: Украина получит вертолеты Ми-17, которые планировалось передать армии Афганистана до захвата власти в стране талибами*. С такое просьбой к Пентагону ранее обращался украинский министр обороны Алексей Резников. Ожидается, что первую партию Киев получит этой весной.

В пятницу, 21 января, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила намерение США предоставить Украине вертолеты российского производства Ми-17, передает ТАСС. Прежде они предназначались для передачи афганским военным — такие планы были намечены до того, как власть в Кабуле захватил «Талибан» (организация запрещена в России).

«Мы недавно уведомили Конгресс о нашем намерении поставить вертолеты Ми-17. Так что я бы не сказала, что президент выжидает. Отчетливо видны действия в этом направлении», — сообщила представитель администрации американского лидера Джо Байдена.

По данным газеты The Wall Street Journal, речь идет о пяти вертолетах.

Что просила Украина...

О том, что их могут передать Киеву, стало известно в начале декабря 2021 года, когда министр обороны Украины Алексей Резников во время визита в США просил американское руководство предоставить вооружение, которое предназначалось Афганистану до фактической смены власти в этой республике.

«Резников заявил, что требуется помощь в сфере воздушной и морской обороны, а также радиоэлектронной борьбы. Речь идет о вертолетах Ми-17, которые сейчас находятся на техобслуживании на Украине», — написал журнал Foreign Policy.

...и что она получит

Как уточняет портал Defence Blog, в рамках военной помощи ВСУ должны получить пять машин Mи-17V5s и еще один вертолет модели Ми-8МТВ.

Ожидается, что первая партия вертолетов прибудет на Украину уже этой весной.

Издание пишет, что в общей сложности из Афганистана вывезли более 60 единиц военной воздушной техники. При этом около двух десятков вертолетов типа Ми-8/17 афганских ВВС находятся за пределами страны и их судьба остается неизвестной. Эксперты предполагают, что эта воздушная техника использовались в качестве транспорта во время бегства правительства республики и военных.

Характеристики вертолета

Ми-17 — это семейство российских военных вертолетов советской конструкции, представленное в 1975 году. Их производство продолжается на двух заводах в Казани и Улан-Удэ. На вооружении России он известен как серия Ми-8М.

Максимальная скорость: 250 км/ч
Длина: 18 м
Крейсерская скорость: 240 км/ч
Масса: 7 489 кг
Дальность полета: 495 км
Тип двигателя: газотурбинный

20 января стало известно, что администрация США дала разрешение странам-членам НАТО — Эстонии, Латвии и Литве — поставить на Украину противотанковые и зенитные комплексы американского производства.

Для реэкспорта противотанковых комплексов Javelin и противовоздушных систем Stinger этим трем странам была нужна санкция Соединенных Штатов как производителя и поставщика вооружений.

Как отмечал ранее Байден, военная помощь, оказанная Вашингтоном Киеву, оценивается в $600 млн.

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