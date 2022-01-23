Пошел проверить территорию: в Донбассе рассказали о похищенном ополченце

В ЛНР сообщили о похищении украинскими диверсантами сотрудника Народной милиции самопровозглашенной республики. Мужчина проверял территорию у линии соприкосновения, заметил подозрительную активность в лесополосе и после этого пропал. Предыдущий случай был в декабре прошлого года, когда ополченца увезли в неизвестном направлении.

Власти ЛНР не исключают, что украинские диверсанты, которые похитили сотрудника Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, хотели проникнуть вглубь неподконтрольных Киеву территорий.

Ополченца похитили 22 января, когда он патрулировал местность у линии соприкосновения с украинскими войсками. В лесополосе он заметил подозрительные движения. Не дождавшись подкрепления, он решил проверить участок.

«Несомненно он подставил себя под удар, однако, вероятно, предотвратил дальнейшее продвижение диверсантов противника в глубину республики», – отметил официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

Он призвал международных наблюдателей посодействовать в возвращении ополченца и «зафиксировать очередной вопиющий факт нарушения перемирия, повлекший за собой похищение военнослужащего Народной милиции».

По его словам, действия такого рода нарушают пункт дополнительных соглашений по контролю за соблюдением действующего перемирия.

В ведомстве уверены, что сейчас на похищенного жителя ЛНР оказывается давление, в том числе и медикаментозное, чтобы «принудить к даче ложных показаний дискредитирующего характера».

«В ближайшее время противником будут продемонстрированы постановочные видео и фотоматериалы очерняющие честь и достоинство наших защитников», – отметили в НМ ЛНР.

Это не первый случай похищения сотрудника оборонного ведомства самопровозглашенной республики Донбасса.

Предыдущая аналогичная ситуация произошла в декабре 2021 года. Тогда сотрудника Народной милиции ЛНР похитили у линии соприкосновения и увезли в неизвестном направлении.

По словам представителя Народной милиции, на месте нахождения ополченца были обнаружены следы борьбы и крови. Из чего сделали вывод, что его увезли силой.

Ситуация на линии соприкосновения

23 января в Народной милиции ЛНР сообщили, что разведка выяснила: у города Счастье (подконтролен Киеву) – вблизи линии соприкосновения – размещена бронетехника украинских силовиков.

«В зоне ответственности 79-й бригады [ВС Украины] зафиксированы две бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2 вблизи населенного пункта Счастье [расположен около 25 км от Луганска]», – рассказали в пресс-службе НМ.

Вблизи села Дмитровка ВСУ разместили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса», пишет РИА «Новости» со ссылкой на оборонное ведомство самопровозглашенной республики.

«В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», — подчеркнули в НМ ЛНР.

Тем временем в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) украинские военные семь раз за сутки нарушили перемирие, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Народная милиция ДНР со ссылкой на разведданные также сообщила, что ВСУ готовятся к боевым действиям в регионе. Для этого Киев перебросил в Донбасс восемь РСЗО «Смерч» и «Ураган». По данным представителя ведомства, пишет РИА «Новости», на ж/д станции украинского Красноармейска разгрузили шесть единиц этих систем с кассетными боеприпасами.

Сообщается, что за последние полмесяца на юго-восток Украины прибыли операции объединенных сил националистических подразделений «Правый сектор» (организация запрещена в России)*. Туда же приехали и снайперы. Ополченцы по всей линии соприкосновения замечают разведку противника, а также поставки боеприпасов.

В ДНР также предполагают, что украинские силовики готовятся к применению химического оружия, так как на полигоне в Анадоле на базе 25-й бригады украинских ВС, по данным НМ ДНР, проводится усиленная подготовка подразделений РХБЗ.

Днем ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что у линии соприкосновения с украинской стороны сосредоточились 120 тыс. военных.

«То, что сейчас мы видим непосредственно с украинской стороны — порядка 120 тысяч. Это то, что мы видим, и те, которые не попадают под ротационные количественные изменения, имеется в виду та стабильная цифра, которая нам видна уже на протяжении месяцев трех с половиной. Ну, в районе ста километров (от границы с Россией), плюс-минус», – рассказал он.

Он не исключил, что Киев может устроить провокации на промышленных объектах неподконтрольной территории Донбасса. «Будет ли сейчас какая-то атака на инфраструктурные объекты, которые есть в перечне непосредственно, это газоснабжение, водоснабжение, линии электропередачи, другие – посмотрим», – пояснил он.

Он также подчеркнул, что «вопреки истерике в западных СМИ», ДНР не готовит никакого наступления на ВСУ.