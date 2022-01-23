«Эпоха авианосцев и военных баз прошла. Они не нужны даже США»

Имеющаяся у России гиперзвуковая ракета «Циркон» делает ненужным размещение российских военных баз за рубежом, сообщил глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник запаса Андрей Картаполов. «Газета.Ru» разбиралась, как ракеты могут заменить базы.

«При наличии современных средств вооружения, таких как гиперзвук, такой необходимости [размещать военные базы за рубежом] уже нет», – сказал Картаполов. «На армейских складах есть даже снаряды от «Катюши» На начало 2022 года, по данным Минобороны, оснащенность армии современными вооружениями... 23 января 10:40

Он уточнил, что корабль, вооруженный ракетами «Циркон», находясь в одной условной точке Атлантического океана, может выполнить любые задачи и тут же уйти. По его словам, военная база, в свою очередь, это «неподвижный объект и поэтому является уязвимой».

Ранее Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса заявил, что гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» поступит на вооружение ВМФ России с 2022 года. «Завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» морского базирования. Эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота России», – сказал он.

«В наших доктринальных документах озвучено, что Россия не будет вести никаких военных действий ни с НАТО, ни с США – она просто будет уничтожать центры принятия решений, это – нанесение массированного удара по, например, Вашингтону, Лондону, Парижу.

Если Картаполов считает, что гиперзвуковое оружие меняет расклад сил и характер ведения военных конфликтов, то это правильно. Потому что средств обнаружения и перехвата не существует и в перспективе не появится на Западе. Гиперзвуковая ракета при ее скоростях и вероятном маневрировании на участке полета – на сегодняшний день это абсолютное оружие»,

– рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Эксперт отметил, что существенным образом расклад сил меняет также факт существования ракеты «Буревестник».

«Новейший «Буревестник» после пуска может висеть в воздухе годами и «упадет» тогда, когда будет нужно, и там, где нужно. Технический потенциал и технический прогресс, который есть в российских ракетных войсках, исключает необходимость создания каких-то внешних объектов», – считает Литовкин.

«Буревестник» – перспективная межконтинентальная крылатая ракета глобальной дальности с энергетической ядерной установкой. Впервые о появлении «Буревестника» президент России Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. В время выступления президента были показаны видеокадры испытания ракетного комплекса. 22 марта 2018 года ракета получила наименование «Буревестник» по результатам голосования на сайте Минобороны. «Через десять лет ВМФ Китая будет сильнее флота США. Поэтому Вашингтон бесится» Эсминец ВМС США «Бенфольд» осуществлял маневры вокруг Парасельских островов в Южно-Китайском море –... 22 января 22:28

В сентябре 2020 года глава военной разведки Великобритании генерал-лейтенант Джим Хокенхалл сообщил о возможности этой ракеты «практически бесконечно пребывать в состоянии ожидания в воздухе и наносить удары с неожиданных направлений по целям, что делает практически бесполезными современные системы ПРО».

Военный политолог, доцент РАНХиГС Валерий Волков считает появление «Буревестника» «эпохальным событием с точки зрения военной стратегии». «Эпоха авианосцев и военных баз действительно прошла. Больше они не нужны даже США», – считает он.

«Раньше попытки перенести пусковые установки ракет, и взлетные полосы самолетов ближе к противнику имели смысл. В этой логике США опоясывали планету военными базами и создавали авианосцы – чтобы взламывать системы ПВО/ПРО противника. «Буревестник» решает ту же задачу, но его стартовые позиции находятся внутри страны. Нужно отдавать себе отчет: это первое оружие в ряду подобных. В какой-то момент эта технология станет относительно массовой и доступной не только России, но и США, Китаю, Индии, даже Пакистану. Это кардинально помянет представление о том, что такое военное преимущество», – заключает Волков.

В свою очередь, редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков отметил, что военные базы «обозначают силовое присутствие в том или другом регионе» и не исчерпывают свой функционал только как место для пуска ракет или опорный пункт для противодействия ПВО и ПРО противника.

«Сейчас военные базы являются дальними рубежами, которые расставляются для того, чтобы отодвигать любую угрозу как можно дальше от собственных границ. Так делает Китай – он создал укрепленную ближнюю морскую зону, выстроил базы вокруг спорных островов – они стали передовыми рубежами. Он отодвинул рубеж с которого могут производиться залпы неядерных средств поражения – крылатых ракет. Российские базы в Сирии Хмеймим и Тартус отодвигают основную угрозу от южных рубежей России», – считает эксперт.