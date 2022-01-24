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Армия

«Наличие таких кораблей в Средиземном море не случайно пугает НАТО»

Как российские корабли-разведчики следят за флотом США

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Средний разведывательный корабль (СРЗК) «Василий Татищев»

Средний разведывательный корабль (СРЗК) «Василий Татищев»

Михаил Голенков/РИА «Новости»
Появление в Средиземном море российского военного разведывательного корабля «Василий Татищев» вызвало беспокойство у сил НАТО в регионе. За этим кораблем сейчас следит патрульная авиация альянса, а его задача – наблюдать за авианосной ударной группой США во главе с авианосцем «Гарри Труммен». «Газета.Ru» разбиралась, какие задачи выполняют российские корабли-разведчики.

Морской разведчик «Василий Татищев» Балтийского флота ВМФ России хотя и является средним кораблем проекта 864 (полное водоизмещение 3396 тонн), обладает мощным арсеналом средств радиотехнического слежения за кораблями, самолетами и береговыми объектами вероятного противника. После ремонта в 2015 году он получил систему связи SAILOR и корабельную станцию спутниковой связи «Центавр-НМ2С», расширившие его разведывательные возможности.

Сейчас в состав ВМФ России входят 20 разведывательных кораблей и специальных судов – шесть несут службу в составе Северного флота, по пять – на Тихоокеанском и Черноморском флотах, четыре – на Балтийском флоте.

Самый крупный в списке – корабль измерительного комплекса (КИК) «Маршал Крылов» проекта 19141 Тихоокеанского флота (ТОФ), который вошел в состав ВМФ в 1990 году. На флоте он получил прозвище «Штаб звездных войн». В июне 2021 года «Маршал Крылов» принимал участие в дальнем походе эскадры ТОФ к побережью США. Обычное его место службы – у берегов Камчатки. При учебных пусках баллистических ракет по полигону Кура именно этот корабль проводит телеметрическую разведку.

«Принадлежность разведывательных кораблей к ВМФ не особо афишируется, равно как и их технические возможности в области разведки и обеспечения связи, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Сергей Ищенко. – Раньше их вообще называли океанографическими исследовательскими судами, да и их внешний вид, в том числе окраска, мало напоминает военные корабли. Часто их легендируют как суда связи».

Предназначение разведывательных кораблей тоже совершенно разное, малые, например, редко покидают акваторию российских морей. Средние и большие, напротив, регулярно ходят вдоль побережья Америки и Европы, следят за военно-морскими базами, стартовой площадкой космических ракет на мысе Канаверал, ракетным полигоном «Пойнт Мугу» в Тихом океане, объектами ПРО США.

Сегодня у морского разведчика «Василия Татищева» главной целью является американская авианосная группа в Средиземном море. Этот корабль прибыл сюда для усиления средств радиоэлектронной разведки. При этом у ВМФ России есть опыт успешной разведывательной работы в этом регионе.

«В апреле 1999 года Россия отправила в Адриатическое море к берегам Югославии корабль-разведчик «Лиман». Таким образом, фактически разведка ВМФ помогала Белграду отражать налеты авиации НАТО, – рассказал «Газете.Ru» генерал-полковник Леонид Ивашов, в то время начальник Главного управления международного военного сотрудничества МО РФ. – Выполняя свои специфические задачи в области разведки, этот корабль засекал взлеты натовской авиации с баз на территории Италии и Венгрии, а также места пусков крылатых ракет «Томагавк».

Генерал Ивашов утверждает, что Москва передавала Белграду разведывательные данные, полученные с помощью «Лимана».

«Об этом не сообщалось. Хотя Россия и не участвовала в конфликте, но она передавала эти данные югославским военным. Подлетная скорость «Томагавков» невелика и средства ПВО успевали занять позиции на маршруте следования крылатых ракет. Их сбивали даже из зенитных установок «Шилка». Наличие таких кораблей в Средиземном море не случайно пугает НАТО», – считает Ивашов.

Разведывательный корабль «Лиман» затонул 27 апреля 2017 года. Он столкнулся с сухогрузом Youzarsif, следовавшим под флагом Того, в 40 километрах северо-западнее входа в пролив Босфор и затонул на глубине 90 метров.

Из-за особой секретности аппаратуры, которую не удалось демонтировать, корабль был заминирован и подорван, экипажу удалось лишь сохранить документацию и часть оборудования. На смену «Лиману» на Черноморский флот ВМФ РФ вскоре прибыл новый средний разведывательный корабль (вошел в состав флота в 2018 году) «Иван Хурс», названный по имени одного из начальников Разведывательного управления ВМФ СССР вице-адмирала Ивана Хурса.

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