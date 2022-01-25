«Отзовем всех до последнего солдата». Хорватия не согласилась с планами НАТО

В случае потенциальной войны России с НАТО своих военнослужащих отзовет домой Хорватия, сообщил президент страны Зоран Миланович. Он подчеркнул, что хорваты не имеют отношения к эскалации в Восточной Европе и не оставят там ни единого солдата. Политик добавил, что обострение ситуации связано с динамикой политики США, опасно ведущих себя на международной арене. При этом на Украину свои войска НАТО отправлять не будет.

Ни один хорватский солдат не останется в Восточной Европе в случае перехода конфликта между Россией и Украиной в горячую фазу. Об этом в телеэфире заявил президент Хорватии Зоран Миланович, передает ТАСС.

«Я, главнокомандующий хорватской армией, наблюдаю за заявлениями, согласно которым НАТО — не отдельное государство, не США — увеличивает свое присутствие и отправляет какие-то разведывательные корабли», — сказал политик. Он подчеркнул, что Хорватия не имеет к этому процессу никакого отношения.

«Хорватия не только не пошлет, но и в случае эскалации отзовет всех, до последнего хорватского солдата. До последнего!» — подчеркнул президент Миланович.

Он добавил, что решение обусловлено не действиями России или Украины, но шагами администрации президента США Джо Байдена.

«В вопросах международной безопасности я вижу [со стороны Белого дома} непоследовательность и по сути опасное поведение», — сказал хорватский президент, поддержавший политику Байдена ранее.

Он также отметил, что премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович может угрожать России сколько угодно.

«Хорватии необходимо бежать от этого как от огня», — резюмировал президент Миланович.

Накануне стало известно, что несколько стран-участниц НАТО решили усилить свои воинские контингенты в Восточной Европе. Дания направит Балтийское море фрегат, на авиабазу в Литву — четыре истребителя.

Франция выразила готовность перебросить в Румынию свои войска. Нидерланды с апреля направят в Болгарию два истребителя F-35, а также приведут один корабль и наземные подразделения в резерв для сил реагирования НАТО.

При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе парламентского выступления заявил, что войска НАТО не могут быть отправлены на Украину по формальным причинам.

«Я знаю, что эмоционально многие разделяют это мнение. Конечно, инстинктивно многие призвали бы к активной физической поддержке Украины в форме войск НАТО, но я должен сказать, что

я не думаю, что это произойдет в ближайшем будущем. Украина не является членом НАТО», — сказал Джонсон.

Это происходит на фоне участившихся в последнее время обвинений со стороны НАТО в адрес России – в подготовке «вторжения» на Украину и эскалации ситуации в Донбассе.

25 января лидеры стран Североатлантического альянса согласились принять «беспрецедентный пакет санкций» против России в случае ее вторжения на Украину. Об этом заявили в канцелярии британского премьера по итогам видеоконференции с лидерами США, Италии, Польши, Франции, Германии, руководством Евросоюза и НАТО.

«Лидеры сошлись во взглядах, что если произойдет дальнейшее российское вторжение на Украину, союзники должны оперативно принять ответные карательные меры, включая беспрецедентный пакет санкций. Они решили продолжать тесную координацию любых таких ответных действий», — говорится в заявлении.

Москва последовательно отвергает эти обвинения, указывая на беспочвенность «информационной атаки».