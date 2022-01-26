«Когда человека не убивают – это хорошо». Что такое акустическое оружие

В журнале Минобороны «Военная мысль» предложили концепцию применения акустических волн для борьбы с подводными пловцами противника. Как поясняют авторы идеи, такое нелетальное оружие будет «вызывать у пловцов боль в ушах, чувство страха, слабость и угнетать общее самочувствие». «Газета.Ru» разбиралась, как может работать подобное оружие.

«В подсистеме распознавания и воздействия в качестве средства поражения на сегодняшний день приоритет должен быть отдан гидроакустическому оружию нелетального действия», – говорится в статье нового номера журнала «Военная мысль». «Риск конфликта реален». НАТО расширяет военное присутствие в Восточной Европе США могут перебросить 8,5 тыс. военнослужащих в Европу — они приведены в состояние повышенной... 25 января 10:30

Сообщается, что в случае с акустическим излучением, наиболее перспективным для нелетального воздействия на человека является диапазон от 116 Гц до 20 кГц.

«Результат такого воздействия – болевые ощущения, которые связаны с механическим смещением анатомических структурных элементов в системе среднего уха. Болевой порог у здоровых людей зависит от частотного наполнения звука и находится в промежутке от 130 до 140 дБ. Экспериментально установлено, что безопасный уровень максимальной интенсивности шума при длительности до 10 с, воздействию которого может подвергнуться незащищенный человек, составляет 130 Дб», – говорится в статье.

«Оружие, основанное на принципе воздействия на объект поражения акустическими волнами, вполне реальное дело. Такие приборы могут создаваться как в помощь организму, так и во вред. На тех же, кто применяет такую установку, ее действие не распространяется, потому что они направляют ее в ту сторону, где их нет. Те, кто попадет в радиус ее действия, гарантированно будут выведены из строя»,

– рассказал «Газете.Ru» эксперт комитета Госдумы по обороне Леонид Ринк.

По его словам, излучатель акустических волн – оружие, способное только временно вывести из строя противника, но не убить его. «Я бы сказал, это вполне человечный способ, приводящий людей в небоевые состояние, в его применении все совершенно прилично и гуманно. Когда человека не убивают – это хорошо, ему просто намекают таким образом, что делать не надо», – добавил эксперт.

По мнению член-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивкова, излучатель акустических волн «может стать достаточно эффективным средством противодействия подводным диверсантам». «Отзовем всех до последнего солдата». Хорватия не согласилась с планами НАТО В случае потенциальной войны России с НАТО своих военнослужащих отзовет домой Хорватия, сообщил... 26 января 09:40

«На нужный периметр направляются низкочастотные звуковые волны – они могут провоцировать какое угодно состояние, вплоть до нарушения дыхания. Такие виды оружия нужны, потому что оно действует на определенную площадь. А стрелковое оружие, например, действует локально – при этом пловца еще нужно увидеть, чтобы его поразить», – уверен он.

Редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков считает, что оружие, воздействующее на объект посредством акустических волн, можно создать, но его нельзя сравнивать с летальным оружием.

«Акустический излучатель подводного, в данном случае, расположения может выполнять чисто охранные функции. Звук под водой имеет большую скорость распространения, на таком принципе работают все гидроакустические станции. Они по отражению звука от объектов определяют, что это – живой объект или подлодка. Можно поставить такие акустические барьеры, которые будут засекать пловцов-диверсантов. Одна станция, например, будет работать на их обнаружение, другая включать звуковые волны», – сказал Леонков.

По его словам, как бы человек не защищался от такого звука, «слышать его будет очень неприятно».

«Такие излучатели можно было бы поставить не по всему периметру российских водных границ, а защищать именно те объекты, которые могут быть мишенью для атаки – порты и военно-морские базы»,

– считает эксперт.

По мнению Леонкова, звуковое повреждение может быть эффективным при борьбе с подводными диверсантами, но если получится создать такое оружие, то нужно понимать, как определять мощность сигнала – сделать так, чтобы источник акустических волн срабатывал только по боевым пловцам.