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Армия

«Су-34М обладает теми же качествами, что и F-35. Но за меньшие деньги»

За что иностранные покупатели любят российские Су-34М

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Истребитель-бомбардировщик Су-34 во время учений

Истребитель-бомбардировщик Су-34 во время учений

Пресс-служба Западного военного округа/ТАСС
Шесть стран могут в ближайшее время стать покупателями российского самолета Су-34М. Об этом сообщил американский портал Military Watch. «Газета.Ru» разбиралась, чем интересны характеристики этого самолета для потенциальных покупателей.

«Су-30СМ, Су-34 и особенно новый вариант Су-34М имеют значительный экспортный потенциал», – пишет Military Watch. Издание со ссылкой на собственные источники пишет о вероятности приобретения Су-34М Алжиром, Вьетнамом, Сирией, Ираном, Анголой и Северной Кореей.

Су-34 относится к поколению истребителей-бомбардировщиков 4++, он поступил на вооружение ВКС России в 2014 году. Как сообщается на сайте АО «Компания «Сухой» (входит в «Объединённой авиастроительной корпорации») Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, инфраструктуры, а также для выполнения задач воздушной разведки.

«Одним из первых подтвержденных боевых применений Су-34 стала операция российских ВКС по борьбе с международным терроризмом в Сирии 30 сентября 2015 года. Успешное применение самолетов Су-34 послужило толчком к активизации переговоров по поставке данного самолета на внешний рынок: ряд стран выразили заинтересованность в покупке экспортной версии самолетов Су-34 для своих ВВС», – говорится на сайте.

Military Watch пишет, что ВВС Алжира заинтересовались Су-34 еще раньше, чем он поступил на вооружение ВКС России. По данным издания, страна обладает крупнейшим за пределами России парком Су-24 в 36 бортов и считает Су-34М его «потомком». «Остается неясным, будет ли Алжир обновлять до Су-34 все три свои эскадрильи», – пишет издание.

Су-34М отличается от Су-34 обновленной авионикой и набором из нескольких подвесных разведывательных контейнеров. Модернизация прошла в 2016-2017 годах в рамках опытно-конструкторской программы «Сыч».

«Перечисленные страны могут заинтересоваться покупкой Су-34М, так как в традициях российской авиационной промышленности принято создавать под требования каждого заказчика свою модификацию самолета.

Су-34М будет использоваться как платформа, но в каждом случае в нем будут свои нюансы в плане оснащения их дополнительным оборудованием, которое может быть поставлено и заказчиком. Каждая страна получит, таким образом, свой самолет»,

– рассказал «Газете.Ru» главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

По его словам, в числе потенциальных заказчиков Су-34М – давние партнеры России, страны, которые ориентируются на российскую боевую технику.

«В современной России самолеты «Сухого» активно идут на экспорт. Особенно, самолеты Су-30 – они не только продаются, но и, например, производятся в Индии по российской лицензии. Это взаимовыгодное сотрудничество – в Индии происходит сборка, а комплектующие поступают из России. Индии это интересно, так как она имеет компетенции по производству боевых самолетов и это для нее технологический рост, хороший стимул сотрудничества именно с Россией. США такого никогда не предлагали – они не хотят делиться технологиями», – сказал Гусаров.

По мнению генерал-майора ВВС в отставке, бывшего начальника Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при Министерстве обороны Владимира Попова, потенциальные покупатели Су-34М знают, что «соотношение цены и качество российской боевой техники всегда соответствует их потребностям».

По данным из открытых источников, экспортная стоимость Су-34М будет составлять до $50 млн. Для сравнения: цена на американский истребитель пятого поколения F-35, по разным данным, составляет от $120 до $200 млн.

При это F-35 часто продается как «пакетное предложение» – с обязательной оплатой обслуживания на весь срок эксплуатации. По подсчетам американского издания The Fiscal Times, полная стоимость создания и обслуживания каждого F-35 за все планируемое время эксплуатации может составлять до $670 млн.

«Главное преимущество Су-34М в современной войне в том, что он единственный, способный эффективно работать при активном противодействии ПВО противника. Недостаток – базирование этого самолета на грунтовых аэродромах практически невозможно, так как двигатели могут засасывать мелкие предметы на взлете и посадке. Это не выведет самолет из строя, но уменьшит его ресурс», – рассказал Попов.

По его словам, уникальность Су-34М в том, что он для борьбы с ПВО противника и снижения своей заметности использует маловысотный контур.

«Самолет может лететь на низких высотах на сверхзвуковой скорости, прикрываясь помехами местности – холмами, лесами, и таким образом становится невидимым на радарах противника. Он делает это эффективнее других. США позиционируют свои истребители F-22 и F-35 как самолеты-невидимки, на первом месте в которых именно сниженная радиоэлектронная заметность.

Су-34М также был разработан с элементами малозаметности – способностью использовать для этого рельеф местности.

Это позволяет ему подойти к противнику внезапно или на том рубеже, где силы ПВО не могут работать эффективно. По сути Су-34М обладает теми же качествами низкой заметности, что и F-35. Но за меньшие деньги», – считает Попов.

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